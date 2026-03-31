Izrael právě bombardoval další sanitku
31. 3. 2026
Neuvěřitelná míra traumatu, kterou žádný člověk nedokáže snést;
Izrael dnes v Tyru v jižním Libanonu znovu bombardoval sanitku.
Children in Gaza mimic funeral processions as they carry their toys as in makeshift shrouds.— Abubaker Abed (@AbubakerAbedW) March 30, 2026
Unbelievable level of trauma that no human can ever bear. My heart💔pic.twitter.com/86RE7XZeCm
Sanitku. Lidi, kteří se snaží zachraňovat životy. Svět považuje útoky na zdravotníky při výkonu jejich povolání za něco normálního. Jedná se o válečný zločin. A zločin proti lidskosti.
Israel just dropped bombs on another ambulance today in Tyre, South Lebanon.— sarah (@sahouraxo) March 30, 2026
An ambulance. People trying to save lives.
The world is normalizing attacks on medical workers doing their jobs.
This is a war crime. And a crime against humanity. pic.twitter.com/xuEAkxuDKQ
Levice se prý radikalizuje, když nechce odsoudit pokus o sabotáž výroby zbraní pro Izrael v podobě zapálení prázdné haly.— Dan Priban (@DanPriban) March 30, 2026
Slyšíme to zleva zprava.
Pokud je tedy toto radikalizace, co je pak nadšené oceňování sabotáží ruského zbrojního průmyslu a logistiky jak v Rusku, tak mimo…
USA vystřelily na školu v Íránu novou balistickou raketu, která dosud nebyla vyzkoušena v boji, a zabily 21 lidí
Alex Crawford přináší reportáž z hřbitova sanitek v jižním Libanonu 🇱🇧:„Za dva týdny zavraždili 🇮🇱 více než 40 zdravotníků“ „Libanon 🇱🇧 tvrdí, že 🇮🇱 útočí na zdravotnickou infrastrukturu“„Aby vyhnali lidi z jižního Libanonu 🇱🇧“
Report: U.S. fired new ballistic missile untested in combat at school in Iran, killing 21https://t.co/grg67E0WVb— Haaretz.com (@haaretzcom) March 30, 2026
Etnické čistky
Zabírání půdy.
Při výbuchu v Libanonu zahynuli dva indonéští členové mírových sil OSN
Alex Crawford reports on a graveyard of ambulances in S Lebanon 🇱🇧:— Howard Beckett (@BeckettUnite) March 30, 2026
‘More than 40 health workers murdered by 🇮🇱 in 2 weeks’
‘Lebanon 🇱🇧 say it’s 🇮🇱 attacking healthcare infrastructure’
‘To force people from S Lebanon 🇱🇧’
Ethnic cleansing
A land grab.pic.twitter.com/yQ5hGLwh7g
Two Indonesian UN peacekeepers killed in explosion in Lebanon https://t.co/0J7HdLE9W0— BBC News (UK) (@BBCNews) March 30, 2026
