Izrael právě bombardoval další sanitku

31. 3. 2026

Děti v Gaze při hraní napodobují pohřební průvody a nesou své hračky jakoby v provizorních rubáších..

Neuvěřitelná míra traumatu, kterou žádný člověk nedokáže snést;Izrael dnes v Tyru v jižním Libanonu znovu bombardoval sanitku.
Sanitku. Lidi, kteří se snaží zachraňovat životy. Svět považuje útoky na zdravotníky při výkonu jejich povolání za něco normálního. Jedná se o válečný zločin. A zločin proti lidskosti.

USA vystřelily na školu v Íránu novou balistickou raketu, která dosud nebyla vyzkoušena v boji, a zabily 21 lidí

Alex Crawford přináší reportáž z hřbitova sanitek v jižním Libanonu 🇱🇧:„Za dva týdny zavraždili 🇮🇱 více než 40 zdravotníků“ „Libanon 🇱🇧 tvrdí, že 🇮🇱 útočí na zdravotnickou infrastrukturu“„Aby vyhnali lidi z jižního Libanonu 🇱🇧“

Etnické čistky
Zabírání půdy. Při výbuchu v Libanonu zahynuli dva indonéští členové mírových sil OSN

