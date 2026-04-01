Nejvyšší bruselský představitel vyzývá Evropany, aby pracovali z domova a méně jezdili autem
1. 4. 2026
Evropská komise vyzvala lidi, aby pracovali z domova, méně jezdili autem a létali, a aby země EU naléhavě zaváděly obnovitelné zdroje, přičemž varovala před dlouhodobou energetickou krizí v důsledku konfliktu v Perském zálivu.
V projevu, který připomínal rané dny pandemie koronaviru, řekl šéf energetiky EU Dan Jørgensen, že Evropa čelí "velmi vážné situaci" bez jasného konce na obzoru.
"I kdyby... Mír nastal zítra, přesto se v dohledné době nevrátíme k normálu," řekl po mimořádném setkání 27 ministrů energetiky EU v úterý, které mělo projednat krizi.
"Čím více můžete udělat pro úsporu ropy, zejména nafty, zejména leteckého paliva, tím lépe jsme na tom," řekl Jørgensen a potvrdil dřívější zprávu POLITICO, že Brusel chtěl, aby Evropané méně cestovali.
Vyzval členské země, aby se řídily doporučeními Mezinárodní energetické agentury, která podle něj zahrnují "práci z domova, kde je to možné, snížení rychlostních limitů na dálnici o deset kilometrů [za hodinu], podporu veřejné dopravy, alternativní přístup k soukromým automobilům... Zvyšte sdílení aut a zaveďte efektivní jízdní postupy."
Dlouhodobě vyzval země EU, aby zdvojnásobily úsilí o obnovitelné zdroje, když řekl: "To musí být čas, kdy konečně obrátíme situaci a skutečně se staneme energeticky nezávislými."
Úterní jednání mezi ministry skončila bez konkrétních návrhů, ačkoli Jørgensen slíbil, že Komise v blízké budoucnosti oznámí balík opatření na úrovni EU.
Jeho komentáře přicházejí v době, kdy rostou obavy, že svět čelí velké energetické krizi, která překonává i ropný šok ze 70. let a která by mohla mít globální ekonomické dopady srovnatelné s pandemií koronaviru.
Od doby, kdy USA a Izrael před více než měsícem zahájily první útoky na Írán, ceny ropy a plynu vzrostly až o 70 %, protože pětina světových zásob ropy a zkapalněného zemního plynu uvízla v Perském zálivu.
Jednání zahrnovala výzvy ke státní pomoci, zvýšení využití obnovitelných zdrojů a jaderné energie za účelem posílení energetické bezpečnosti a podporu návrhu Komise na posílení biopaliv, uvedli lidé obeznámení s jednáními. Severské země zdůraznily potřebu chránit energetickou infrastrukturu.
Očekávání konkrétních kroků před schůzkou byla nízká, podle několika diplomatů, kteří hovořili pod podmínkou anonymity. Cílem podle nich bylo koordinovat akce.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse