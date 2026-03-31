Channel 4 News:"Si zajistěte vlastní ropu"
31. 3. 2026
Moderátor, Channel 4 News, úterý 31. března 2026, 19 hodin: Od Libanonu přes Írán až po Izrael. Rakety létají dál, zatímco slovní válka mezi Amerikou a jejími spojenci se přiostřuje. „Sežeňte si vlastní ropu,“ vzkazuje Trump Velké Británii. Briutánie posílá svého krále do USA na 250. výročí založerní Ameriky, zatímco Francie, Španělsko a Itálie uzavírají svůj vzdušný prostor americkým bombardérům směřujícím do Íránu. V Izraeli schválil Kneset zákon, který po 60 letech znovu zavádí trest smrti oběšením, ale pouze pro Palestince na okupovaném Západním břehu.
Rozkol mezi Donaldem Trumpem a jeho evropskými spojenci se zdá být den ode dne větší. Dnes americký prezident řekl Velké Británii a dalším zemím: „Pokud vám dochází letecké palivo, zajistěte si Hormuzský průliv sami a zajeďte si pro vlastní ropu.“ Řekl jim také, že si nyní budou muset bojovat sami, protože USA jim v budoucnu již nebudou pomáhat. Jeho evropští spojenci však stále pevně tvrdí, že se do této války s Íránem rozhodně nezapojí, jak nyní informuje Jonathan Rugman.
Reportér: Dnes ráno Írán pohřbil admirála Aliho Rezu Tangsiriho, velitele svého námořnictva, který byl zavražděn při izraelském leteckém útoku. Čím více vůdců však Izrael zabijí, tím těžší může být pro jejich nástupce otevřeně komunikovat mezi sebou a dohodnout se s Američany na případné mírové dohodě. Státní média nyní tohoto admirála nazývají císařem moří, protože to byl velitel Revoluční gardy, který dal rozkaz vysílačkou uzavřít Hormuzský průliv. Pro Ameriku je uzavřen navždy, říká výše uvedený komentář, a už se jim nikdy neotevře.
Je vidět, že nástupci admirála přešli do ilegality, protože nikdo z dnešních smutečních hostů neměl na sobě uniformu Revoluční gardy. Bezpochyby se snaží vyhnout tomu, aby je izraelští špioni identifikovali jako cíle. Jejich účelem je držet globální ekonomiku jako rukojmí tím, že udržují průliv uzavřený, a přesvědčit prezidenta Trumpa, aby tuto válku ukončil, aby íránský islámský režim přežil, i když americký takzvaný ministr války tvrdí, že režim je již mrtvý.
Hegseth: Tento nový režim, protože došlo ke změně režimu, by měl být moudřejší než ten předchozí. Prezident Trump uzavře dohodu. Je ochoten. A podmínky dohody jsou jim známy. Pokud Írán nebude ochoten, pak americké ministerstvo války bude pokračovat s ještě větší intenzitou.
Reportér: Ale Íránci také stále bojují. Jeden z jejich dronů zasáhl tento kuvajtský tanker poblíž přístavu v Dubaji, čímž vrazil klín mezi Ameriku a její spojence v Perském zálivu a zároveň vyhnal nahoru cenu ropy. A rozšiřuje se také propast mezi Amerikou a Evropou. Itálie odmítá povolit americkým vojenským letadlům doplňování paliva na této letecké základně na Sicílii. Další člen NATO, Španělsko, uzavřelo Američanům svůj vzdušný prostor i používání svých základen. A dnes ráno prezident Trump obvinil Francii, že brání zbraním určeným pro Izrael v přeletu francouzským vzdušným prostorem.
Prezident je tak rozzlobený, že údajně uvažuje o ukončení války, i kdyby Hormuzský průliv zůstal uzavřený. A na sociálních médiích Trump opět ostře zaútočil na Spojené království. Pokud se odmítáte zapojit a dochází vám pohonné hmoty, napsal, seberte trochu opožděné odvahy. Jeďte k průlivu a prostě si je vezměte. Budete se muset naučit bojovat sami za sebe. USA vám už na pomoc nepřijdou, stejně jako vy jste nepřišli na pomoc nám. A pak dodal: zajděte si pro vlastní ropu.
Hegseth: Pokud vím, měla by existovat velká a silná Královská námořní flotila, která by na něco takového mohla být připravená. Prezident Trump byl ochoten vzít na sebe těžkou práci jménem svobodného světa, aby čelil této hrozbě ze strany Íránu. Nejde jen o náš problém do budoucna, i když jsme odvedli lví podíl na přípravách, abychom zajistili, že průliv zůstane otevřený.
Reportér: Americké bombardéry B-1 létají z letecké základny RAF Fairford v Gloucestershire s povolením Spojeného království, aby zničily íránské rakety a jejich odpalovací zařízení. To zjevně nestačí prezidentovi, který od samého začátku chtěl tento konflikt ukončit do poloviny dubna a který se potýká s problémy v amerických průzkumech veřejného mínění. Mezitím Izrael uvádí, že za posledních 24 hodin provedl více než 230 leteckých úderů na Írán. A díky široké podpoře izraelské židovské veřejnosti může být izraelský premiér více nakloněn pokračování.
Netanjahu: Opravdu jsme tento režim oslabili, opravdu jsme je zasáhli velmi tvrdě, zasáhli jsme IRGC. Zabili jsme tisíce těchto úderných jednotek. Takže jsme rozhodně za polovinou.
Reportér: Přesto íránský režim každou noc stále volá své příznivce do ulic. Je to krok, který má zastrašit miliony jeho odpůrců, aby zůstali doma. Ale také vyslat signál, že žádné bombardování Írán k podrobení nedonutí.
Moderátor: Navzdory nejnovějšímu výbuchu prezidenta Trumpa Buckinghamský palác oznámil, že král Karel příští měsíc uskuteční státní návštěvu USA, aby oslavil 250 let od povstání Ameriky proti naší monarchii. Kieran Moodley je pro nás ve Washingtonu. Kierane, co nám ještě můžete říct?
Reportér: Ano, Matte, myslím, že sotva hodinu poté, co prezident Trump vydal tuhle výhrůžku, že si Británie má zajistit vlastní ropu, bylo oznámeno, že král a královna sem přijedou na konci dubna na první královskou státní návštěvu za téměř 20 let. Bylo to správné rozhodnutí? Myslím, že kdyby to sir Keir Starmer neudělal, měl by ještě rozzlobenějšího Donalda Trumpa, a my víme, jak moc má rád královské návštěvy.
A podívejte, tohle je prezident, který se k spojencům chová jednou tak, jindy onak. A myslím, že oni budou doufat, že do konce dubna se uklidní a že se podaří urovnat jakékoli diplomatické problémy. Otázkou však je, kde budeme diplomaticky za měsíc?
Protože nálada v Bílém domě není zrovna nejlepší, pokud jde o tento konflikt a Hormuzský průliv. Protože když dnes poslouchám Petera Hegsefa, zdá se, že se chystají říct: „Podívejte, můžeme prohlásit, že jsme tuto válku vyhráli a dosáhli jsme svých cílů. Rakety jsme vyřešili, jadernou hrozbu a pak nějakou změnu režimu. A co se týče Hormuzského průlivu, no, to nikdy nebylo součástí našich plánů, takže si s tím poraďte sami.“
Samozřejmě to nikdy nebylo součástí jejich plánů, protože to byl strategický chaos ze strany Bílého domu. Ale pokud by toto udělali, opravdu by to ukázalo Ameriku jako oslabenou supervelmoc, která není schopná vypořádat se s vlastním nepořádkem a nechává své spojence na holičkách.
A mluvil jsem s jedním analytikem, který přirovnal současnou Ameriku k Wiley Coyotovi z kresleného seriálu, který spadl z útesu a teď visí ve vzduchu, ještě nepadá, protože se ještě nepodíval dolů na ten chaos, ve kterém se nachází. Taková je právě teď Amerika, nedívá se dolů na pád a na to, co sama způsobila.
A tak, podívejte, na konci dubna budou vztahy s Velkou Británií možná lepší. A válka možná v nějaké formě skončí. Ale ekonomické důsledky, chaos a nedůvěra, to bude trvat velmi dlouho.
Moderátor: Kierane, opravdu moc děkuji. Před chvílí jsem mluvil s Peterem Frankopanem, profesorem globálních dějin na Oxfordské univerzitě. Zeptal jsem se ho, zda je tento rozkol mezi prezidentem Trumpem a jeho evropskými spojenci novým trendem.
Peter Frankopan: No, my historici býváme spíše střízliví lidé. Ale víte, myslím, že pro ostatní svět je to tak, že z minuty na minutu nevíte, zda se máte smát, nebo plakat. Je prostě těžké sledovat všechny ty komentáře, které se objevují, zejména z Washingtonu, a spojit je do souvislého celku a říci si, že tohle je nejmocnější země na světě, která mění kurz zdánlivě každou minutu, je to všechno trochu surrealistické.
Moderátor: Ale přitažlivost Ameriky nespočívala jen v tvrdé síle a vojenské převaze, spočívala v poselství, v myšlence Ameriky. A vypadá to, že tato myšlenka je touto administrativou pošlapávána.
Peter Frankopan: Myslím, že všichni, kdo sledujeme, co se děje, víme, že to byla válka, kterou si sami vyvolali. A když USA dnes odpoledne signalizují, že se stáhnou a že průlivy zůstanou uzavřené, automaticky se otevřou a Západ bude potrestán za to, že se nepřizpůsobil, protože mu nebylo řečeno, že se chystá vojenská konfrontace, natož jaké budou důsledky, a pak byl ponechán na holičkách.
Myslím, že to vyvolává nejrůznější otázky o tom, jak vypadá takzvaný svobodný svět v poválečném uspořádání. A v současné době se nabízí spousta dalších alternativ. Takže si myslím, že až se prach usadí, otázkou bude, zda je poškození důvěryhodnosti USA trvalé, nebo zda je jen povrchní. A měl bych jen říct, Matte, když jsem mluvil se svými přáteli ve Spojených státech, jak ve Washingtonu, tak jinde, bylo v posledním měsíci také trochu surrealistické vidět, kolik z nich si myslí, že válka probíhá opravdu docela dobře a že intervence byla pozitivní věc a že ekonomické náklady spojené s uzavřením škol, univerzit, nemluvě o bombách v samotném Íránu, že to jsou náklady, které stojí za to zaplatit, a že svět z toho vyjde. Spojené státy to tedy vidí úplně jinak, než jak to vidíme my tady ve Velké Británii.
Moderátor: Myslíte si, že je poněkud ironické, že anglický král jede do Spojených států oslavit 250 let od chvíle, kdy se největší republika na světě odvrátila od naší monarchie, právě v době, kdy se prezident sám snaží chovat trochu jako monarcha?
Peter Frankopan: To je pravda. USA se viděly a vidí jako republikánský model, který se velmi liší od tehdejších monarchií, ale také v tom, že smyslem ústavy, kterou samozřejmě ve Velké Británii nemáme, je zajistit, aby lidé chápali, jaké jsou jejich povinnosti a práva. Král tedy, jak víte, musí kráčet po tenkém ledě, po jiné cestě, protože není veřejným diplomatem. Víte, na rozdíl od mnoha jiných světových lídrů nemá tendenci pořádat tiskové konference v Bílém domě a v Oválné pracovně, což je podle mě jeho velké štěstí, protože Trump je vznětlivý a podle mě se velmi přepočítal. Od začátku bylo zřejmé, že neexistuje žádná strategie úniku. A z pohledu Velké Británie je klíčové, aby se král nedostal do trapné situace tím, že by byl použit jako politický nástroj k posílení Trumpa.
Moderátor: No, myslíte si, že by tam vůbec měl jet?
Peter Frankopan: Myslím, že by měl jet, protože, víte, dospělí lidé musí někdy dělat obtížné věci. Takže si myslím, že nejet, to by jen ukázalo slabost. Myslím, že král je dokonale vybaven k tomu, aby dokázal předávat zprávy a také naslouchat tomu, co Trump říká. Myslím tím, že ve skutečnosti král pomáhá neutralizovat situaci, když Trump neustále mluví o připojení Kanady k USA. Myslím, že pár tichých slov v zákulisí bylo docela užitečných.
Moderátor: Na závěr ještě krátce: po brexitu měla mít Británie takzvaný mimořádně blízký vztah s Washingtonem, naší jakousi záchrannou sítí. A tu Trump do jisté míry roztrhal, že? Takže nás to nechává mezi EU a USA tak trochu na holičkách.
Peter Frankopan: A rádi si myslíme, že protože mluvíme stejným jazykem, vidíme věci stejně. Myslím si, že brexit ukázal, že multilaterální systém podle těchto autorit nefunguje. A to je něco, v čem Trump pokračoval. A upřímná odpověď je, že je spousta voličů, kteří s touto prognózou souhlasí. Můj vlastní názor je tedy takový, že pokud jste v soumraku ve stádu jelenů, kde se potulují dravci, jste pravděpodobně všichni společně v bezpečí. V počtu je jistá bezpečnost. Myslím, že tady ve Velké Británii je naším problémem to, jak zapadneme do vznikajícího nového světového řádu dravců. A myslím, že je to dravý svět, kde jsme na milost a nemilost rozhodnutí učiněných jinými lidmi, ať už je to v Íránu, kde se ukazuje, že Teherán má donucovací páky, které mohou zastavit globální ekonomiku a držet ji jako rukojmí. A jak se z toho dostaneme? Mám podezření, že v nadcházejících týdnech a měsících se situace pro nás tady v Evropě a ve Velké Británii stane velmi napjatou a obtížnou. Než se však začne uvažovat o strategii, bude se hodně přemýšlet o hašení požárů.
Moderátor: Petere Frankopane, moc vám děkuji. Izrael tvrdí, že zničí všechny domy podél libanonské hranice s Izraelem a zabrání 600 000 obyvatelům, kteří uprchli z jižního Libanonu, v návratu do svých vesnic a domů. Jeho parlament nyní také vyvolal hněv po celém světě poté, co schválil trest smrti oběšením za smrtící útoky, které popírají existenci státu Izrael. Izrael nikoho nepopravil od roku 1962, kdy byl popraven Adolf Eichmann, jeden z nacistických strůjců holokaustu. Nový zákon se však fakticky zaměřuje na Palestince na okupovaném Západním břehu, kteří jsou souzeni vojenskými soudy, jejichž míra usvědčení činí 96 %. Pojďme nyní živě k Harrymu Fawcettovi do Jeruzaléma. Harry, máte slovo.
Reportér: No, Matte, Izrael dnes v této pokračující válce stále dostává rány. V centrálním Izraeli bylo zraněno asi 8 lidí poté, co dopadly kazetové munice z íránských balistických raket. Bylo také potvrzeno, že v jižním Libanonu byli zabiti čtyři izraelští vojáci. Ale Izrael také zasazuje rány, a to v podobě velkého útoku na budovu v jižním Bejrútu, kterou rozmetal na padrť, ale možná ještě větší dopad má to, co říkal izraelský ministr obrany Katz, což dává další důvod těm, kteří se obávají, kteří věří, že se v jižním Libanonu chystá mnohem dlouhodobější okupace.
Jak říkáte, vyzývají lidi, aby se nevraceli do svých domovů jižně od řeky Litani, což je více než 600 000 lidí, 20 až 30 tisíc na libanonském území, a výslovně říkají, že na samém jihu této oblasti dělají to, co udělali v oblastech Gazy, prostě ničí veškerou možnost budoucího lidského osídlení tam. Takže to zní čím dál tím trvaleji.
V posledních několika minutách jsme slyšeli Benjamina Netanjahua, jak pronáší jakýsi projev k národu v předvečer svátku Pesach. On však tuto a mnoho dalších složek této války považuje za velký úspěch a vypočítává úspěchy. Říká, že Írán promarnil své výdaje ve výši bilionu dolarů při pokusech o svržení Izraele v průběhu roku.
Působí to velmi jako předvolební projev. Letos se konají volby. A dalším politikem, který má volby velmi na mysli, je ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir, který je do značné míry zodpovědný za prosazení tohoto velmi kontroverzního zákona, který skutečně diskriminuje Palestince a zvyšuje jejich pravděpodobnost trestu smrti, pokud budou usvědčeni z teroristického útoku.
Před téměř 20 lety byl Itamar Ben-Gvir odsouzen za podněcování proti-palestinského rasismu. Nyní jeho kritici tvrdí, že pomohl zakotvit jej do zákona, když prosadil návrh zákona o trestu smrti, který by se téměř ze své podstaty vztahoval pouze na Palestince. Premiér, který ho přivedl do vlády a hlasoval pro jeho návrh zákona, zůstal při jeho schvalování netečný. Poté následoval triumfální přípitek na politiku, která je pro Ben-Gvira tak zásadní, že nosí oprátku na klopě.
Ben-Gvir: My, v naší zemi s naší suverenitou, budeme chránit naše občany, a terorista, který vyrazí zabíjet, by měl vědět, že skončí na šibenici.
Reportér: Před deseti dny byl na severním Západním břehu při srážce zabit izraelský osadník Yehuda Sherman; druhé auto řídil Palestinec. Ten je nyní ve vazbě, podezřelý z úmyslného teroristického činu, a čeká ho vojenský soud. Právě tento druh případu by nyní mohl vést k automatickému trestu smrti, přičemž možnosti odvolání jsou uzavřeny.
Případ již vyvolal jednu z nejhorších vln násilí osadníků proti Palestincům v nedávném nárůstu toho, co mnozí také nazývají terorismem. Stíhání osadníků za teroristické činy je mizivě malé, a i když k němu dojde, spadá pod izraelské občanské právo.
Zde na okupovaném Západním břehu jsou Palestinci souzeni vojenskými soudy s mírou odsouzení přesahující 96 %. Advokátka pro lidská práva Saha Francis již roky vede kampaň proti tomuto systému.
Saha Francis: Ve skutečnosti tento zákon nepotřebují. Osadníci a vojáci denně zabíjejí Palestince v palestinských vesnicích a městech. Pro Palestince je to velmi silný moment ztráty naděje v celý systém OSN a mezinárodního práva.
Reportér: Dnes se na Západním břehu konají protesty proti tomuto zákonu, ale ten se nebude vztahovat pouze na Palestince zde a v Gaze. Izraelci mohou být rovněž odsouzeni k trestu smrti za teroristické činy, které popírají existenci státu Izrael. Jedinými logickými odsouzenými podle těchto podmínek však budou pravděpodobně palestinští občané Izraele. Je to velmi záměrně navrženo tak, aby se to týkalo pouze jedné skupiny.
Karen Saar patří ke skupině aktivistů, která se snaží dosáhnout zrušení tohoto zákona u Nejvyššího soudu. Dlouho se vede debata o tom, jak se Izrael definuje jako židovský a demokratický stát, přičemž mnozí argumentují, že tyto dvě věci jsou v rozporu, protože pokud upřednostňujete jednu skupinu lidí, jak se můžete skutečně nazývat demokratickými?
Karen Saar: To není židovské. Židovská tradice si cení života. Neoslavuje smrt. To není židovské. Myslím, že celá debata o tom, zda je to židovské nebo demokratické, se na tento případ ani nevztahuje.
Reportér: Ben Gvir, vůdce strany Židovská síla, již v tomto volebním roce rozesílá automatické telefonáty, v nichž tvrdí, že splnil svůj slib, a získal si přízeň alespoň jednoho voliče Židovské síly.
Izraelec: Jsem velmi šťastný. Konečně existuje zákon, který odrazuje od palestinského terorismu. Měl tu být už dávno. Je to velmi hanebný zákon.
Jiný Izraelec: Je to velmi hanebné pro nás jako Izraelce. Je zcela jasné, na koho se zákon vztahuje a na koho ne. V tomto případě se tedy zdá být zcela jasné, že to Nejvyšší soud neschválí. A myslím, že ti, kdo tento zákon prosazují, to vědí.
Reportér: Mnozí z izraelské levice to však neberou jako samozřejmost a dnes protestují před parlamentem, aby dosáhli zrušení tohoto zákona. Nové rozkoly doma, i když Izrael vede válku v zahraničí.
Moderátor: Harry Fawcett s touto reportáží. No, předtím jsem mluvil s Michaelem Svardem, který je izraelským právníkem v oblasti lidských práv, a zeptal jsem se ho, proč Izrael tento zákon schválil, vzhledem k tomu, že od roku 1962 nikoho nepopravil.
Michael Svard: Pro každého, kdo podporuje lidská práva v Izraeli, je to velmi smutné, protože současný zákon nejenže znovu zavádí uplatňování trestu smrti, což je samo o sobě barbarské, ale činí tak navíc tím nejodpornějším způsobem.
Moderátor: Takže záměrně diskriminačně, říkáte?
Michael Svard: Rozhodně, rozhodně. Účelem bylo zajistit, aby se tento zákon nevztahoval na židovské teroristy, izraelské teroristy.
Moderátor: A scény v Knesetu, když byl zákon schválen, byly docela pozoruhodné, že? Ben-Gvir, ministr bezpečnosti, který tento zákon prosazoval, se snažil oslavovat, nevím, jestli to byla láhev šampaňského nebo něco jiného, a pak si na oslavu dal drink. Chci říct, co si o těch scénách myslí izraelská společnost?
Michael Svard: Izraelská společnost si v posledních desetiletích prošla mnohým. A hodně trpěla. Trpěla terorismem a trpěla strašlivým masakrem 7. října. A byli tu vůdci, kteří zneužili pochopitelný izraelský strach a vytvořili proces úplné dehumanizace Palestinců, odepřeli humanitární pomoc 2,3 milionu lidí, kteří ve skutečnosti hladověli. Společnost, která je nyní zčásti, nebo alespoň částečně, jásá nad myšlenkou návratu trestu smrti a galejí. Nemyslím si, že je to většina. Nemyslím si to. Ale příznivci této vlády jsou rozhodně velmi šťastní.
Moderátor: Je to však většina v Knesetu a máte systém čistě poměrného zastoupení. Je to možná i většina v zemi.
Michael Svard: Většina si nemůže dělat, co se jí zlíbí. A tento zákon je nejen urážkou myšlenky právního státu, ale také porušuje, je to mnohostranné porušení mezinárodního práva.
Moderátor: Je možné, že se Nejvyšší soud pokusí tento zákon zrušit?
Michael Svard: U izraelského Nejvyššího soudu již byly podány dvě žaloby. Myslím, že soud je zde v obtížné situaci, v pasti, protože z právního hlediska musí tento zákon zrušit. Prostě musí. A upřímně řečeno, myslím, že je to velká zkouška pro soud, pro jeho důvěryhodnost a pro jeho pověst jako profesionálního a nezávislého soudu.
Moderátor: A myslím, že také zkouška pro Izrael jako pro zemi, jakou chce být. Chci říct, do Izraele jezdím už léta, a Izrael vždycky měl ten pocit, že je jiný, že je demokracie, že má právní stát, svobodu tisku, že se liší od téměř všech ostatních zemí v tom drsném sousedství. A neříkám, že je to pravda. Rozhodně ne. Ale to mi říkají Izraelci. A říkají, že na levici jsou více rozčarovaní. Na pravici to říkají. Znamená tento zákon v podstatě to, že jste se právě stali součástí velmi drsného sousedství?
Michael Svard: No, ano, myslím, že tento zákon je pravděpodobně vrcholem procesu, který jsme viděli v jiných krocích vlády a izraelského zákonodárného sboru, kdy přestali dbát na to, aby byli vnímáni jako liberální demokracie. Není to proces, ve kterém je Izrael jediný. Myslím tím, že populistické režimy se objevují po celém světě.
Moderátor: Váš velký přítel v Americe prochází podobným procesem.
Michael Svard: Ano. Takže ano, v jistém smyslu by populističtí vůdci po celém světě měli Izraeli platit autorské poplatky, protože my jsme byli první. Doufám, že budeme také první, kdo tento proces zvrátí, protože je to prostě hrozné a skončí to tím, že se Izrael stane velmi, velmi temným místem.
