Trump vyjádřil rozhořčení poté, co soudce nařídil zastavení projektu výstavby tanečního sálu v Bílém domě
1. 4. 2026
Skupina památkářů podala žalobu s cílem zastavit plán Donalda Trumpa na výstavbu tanečního sálu o rozloze 8 361 m² na místě zbořeného východního křídla.
Donald Trump vyjádřil rozhořčení poté, co soudce nařídil zastavení výstavby jeho tanečního sálu v Bílém domě v hodnotě 400 milionů dolarů.
Americký okresní soudce Richard Leon vyhověl žádosti skupiny památkářů o předběžné opatření, které dočasně zastavuje stavební projekt na místě, kde bylo zbouráno východní křídlo Bílého domu.
Žalobu podala organizace National Trust for Historic Preservation s cílem dosáhnout nařízení o pozastavení výstavby, dokud plán neprojde nezávislými posudky a nezíská souhlas Kongresu.
Soudce napsal: „Dospěl jsem k závěru, že National Trust má velkou šanci uspět, protože žádný zákon ani zdaleka nedává prezidentovi pravomoc, kterou si nárokuje.
„Prezident Spojených států je správcem Bílého domu pro budoucí generace prezidentských rodin. Není však jeho vlastníkem!“
Soudce pozastavil výkon svého příkazu na 14 dní s tím, že případ „vyvolává nové a závažné otázky a že zastavení probíhajícího stavebního projektu může vyvolat logistické problémy“.
V reakci na to Trump označil National Trust for Historic Preservation za „radikálně levicovou skupinu šílenců, jejíž financování bylo v roce 2005 zastaveno Kongresem“.
Dodal, že tato skupina „mě žaluje kvůli tanečnímu sálu, který je pod rozpočtem, před plánovaným termínem, staví se bez nákladů pro daňové poplatníky a bude nejkrásnější budovou svého druhu na světě“.
Tento velký stavební projekt financují soukromí dárci, včetně samotného Trumpa.
Plesový sál o rozloze 8 361 m² pojme 999 lidí, uvedl Trump.
Americký prezident pokračoval v projektu, aniž by vyžádal stanovisko federálních revizních komisí, Národní komise pro plánování hlavního města a Komise pro výtvarné umění. Obě komise obsadil svými spojenci.
Trump prosazuje taneční sál jako zásadní doplněk Bílého domu a součást svého prezidentského odkazu.
Prohlásil, že to bude „nejkrásnější“ taneční sál v zemi.
Organizace National Trust poprvé zažalovala Trumpa a několik federálních agentur v prosinci poté, co administrativa zbourala východní křídlo, které bylo původně postaveno v roce 1902 a o čtyři desetiletí později rozšířeno za Franklina Roosevelta.
Skupina argumentovala, že prezident a Národní parková služba nemají pravomoc zbourat historickou budovu ani postavit jinou bez souhlasu Kongresu.
Skupina podala další žalobu 26. února. Tu zamítl soudce Leon, který uvedl, že skupina založila svou žalobu na „nesourodé směsici“ právních teorií a měla by větší šanci na úspěch, pokud by žalobu upravila, což také učinila.
Trumpova administrativa uvedla, že taneční sál zmodernizuje infrastrukturu, zlepší bezpečnost a ulehčí zátěž na prezidentskou rezidenci, která se při pořádání velkých akcí často spoléhá na dočasné venkovní stavby.
Její právníci argumentovali, že ostatní prezidenti pro jiné renovační projekty souhlas Kongresu nevyžadovali.
„Mnohé z těchto projektů byly ve své době velmi kontroverzní, ale od té doby se staly přijímanou – dokonce milovanou – součástí Bílého domu,“ napsali vládní právníci.
Stavba měla začít v dubnu.
Soudce Leon uvedl, že je pravděpodobné, že se administrativa proti rozhodnutí odvolá.
Pokud se stavba tanečního sálu uskuteční, bude to znamenat nejvýznamnější změnu v Bílém domě od doby, kdy Harry S. Truman přistavěl balkon na jižní straně sídla.
Trump se pustil do snahy o obnovu washingtonských památek, včetně plánů na 76 metrů vysoký oblouk a rozsáhlé renovace Kennedyho centra.
Zdroj v angličtině ZDE
