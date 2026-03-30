Nafta atakuje 50 Kč, je nejdražší v historii. Vládo, nahraďme ji čistou domácí elektřinou!
30. 3. 2026
Historický rekord cen nafty byl zatím 14. března 2022. Tehdy, krátce po začátku ruské agrese proti Ukrajině, stála nafta 49,22 Kč. Před začátkem současné války na Blízkém východě, tedy před pouhým měsícem stála nafta 33 Kč. Osobní i nákladní automobilová doprava založená na ropných palivech je příliš ekonomicky náročná a způsobuje nejen růst nákladů domácností na provoz samotných aut, ale propisuje se také do ceny zboží a služeb.
Podle Hnutí DUHA je v zájmu Česka snížit závislost dopravy na ropě. Proto je nutné rozvíjet rychlou a pohodlnou veřejnou dopravu a poskytnout lidem výhodné měsíční či roční jízdenky na všechny druhy veřejné dopravy. Stát by také měl podporovat nové formy dopravy pro venkov, jako jsou obecní taxi a sdílená doprava. Zejména ve městech je nutné zlepšit podmínky pro bezpečnou cyklistickou a pěší dopravu. Kromě technických opatření a regulace individuální automobilové dopravy je nutné zohledňovat tyto formy dopravy v územním plánování a urbanismu, a zajistit tak dostupnost služeb v docházkové vzdálenosti.
Součástí řešení je postupná výměna vozidel na fosilní paliva za elektromobily. To si vyžádá vyšší spotřebu elektřiny, proto je nutné zajistit dostatek levných zdrojů, jako jsou větrné a fotovoltaické elektrárny. Zároveň vzrůstající počet elektromobilů nemusí ze sítě jen odebírat, ale připojená vozidla mohou sloužit jako obří decentralizovaná (klastrová) baterie, která může pomoci při stabilizaci sítě.
Velký problém je vliv cen ropy na cenu zboží, které přepravují kamiony. Proto je potřeba podporovat lokální ekonomiku, minimalizovat přepravu a přesunout nákladní dopravu na železnici.
Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, říká:
"Cena nafty na českých čerpacích stanicích je nejdražší v historii. Vláda se nemůže omezit jen na výzvy a regulace směrem k čerpacím stanicím. Je na čase strategicky nahrazovat naftu a benzín čistou domácí elektřinou a poskytnout lidem rychlou, pohodlnou a levnou veřejnou i komunitní dopravu a vytvářet podmínky pro cyklistickou a pěší dopravu ve městech, rozvoj elektromobility a současně obnovitelných zdrojů levné elektřiny - zejména větrných elektráren. Zboží z kamionů je nutné přesouvat na železnici, ale podporovat také lokální ekonomiku s menší přepravou zboží."
