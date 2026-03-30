Svým vyjádřením o vedoucích politicích s rukama od krve papež zřejmě zkritizoval Trumpa
30. 3. 2026
Neobvykle ostré výroky papeže přicházejí po modlitbě Petea Hegsetha za násilí proti nepřátelům, „kteří si nezaslouží milost“
Papež Lev prohlásil, že Bůh ignoruje modlitby vůdců, kteří vedou války a mají „ruce od krve“, což je zjevná kritika Trumpovy administrativy.
Papež se tak vyjádřil v neděli, kdy na Blízký východ dorazily tisíce amerických vojáků, a několik dní poté, co americký ministr obrany Pete Hegseth prosil o násilí proti nepřátelům, kteří si „nezaslouží žádné milosrdenství“.
Během mše na Květnou neděli na Svatopetrském náměstí papež řekl, že konflikt mezi Íránem, Izraelem a USA je „ohavný“ a že Ježíše nelze použít k ospravedlnění války.
„Toto je náš Bůh: Ježíš, král míru, který odmítá válku a kterého nikdo nemůže použít k ospravedlnění války,“ řekl desítkám tisíc věřících. „On neposlouchá modlitby těch, kdo vedou válku, ale odmítá je.“
Leo citoval pasáž z Bible a dodal: „‚I kdybyste se modlili sebevíc, nebudu vás poslouchat: vaše ruce jsou plné krve.‘“
První americký papež katolické církve nejmenoval žádnou vládu ani konkrétní osobu, ale tyto neobvykle ostré výroky následovaly po Hegsethově modlitbě za násilí ve středu a po soustředění amerických pozemních sil poblíž Íránu.
Papež citoval biblický úryvek, v němž Ježíš pokáral učedníka, který se pokusil mečem odrazit vojáky, kteří přišli, aby ho zatkli. Ježíš se neozbrojil ani nebojoval, řekl papež. „Odhalil mírnou tvář Boha, který vždy odmítá násilí. Místo toho, aby se zachránil, nechal se přibít na kříž.“
Výzva k míru přišla v době, kdy se Pentagon připravoval na několik týdnů pozemních operací, podle amerických úředníků, kteří informovali deník Washington Post. Předseda íránského parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf řekl, že síly jeho země čekají, až je americké jednotky „zapálí“.
Vůdci na všech stranách konfliktu využívají náboženství k ospravedlnění svých činů. Zvláštní pozornost a kontroverzi vyvolalo začlenění křesťanské víry Hegsetha do činnosti Pentagonu.
Minulý týden na křesťanské bohoslužbě pro vojáky a civilní zaměstnance ve Washingtonu Hegseth řekl: „Ať každá střela zasáhne svůj cíl proti nepřátelům spravedlnosti a naší velké zemi. Dej jim moudrost při každém rozhodnutí, vytrvalost pro nadcházející zkoušku, neporušitelnou jednotu a drtivou sílu činu proti těm, kteří si nezaslouží milost.“
Hegseth je členem církve přidružené ke Společenství reformovaných evangelických církví, jehož zakladatel se sám označuje za křesťanského nacionalistu.
Papež opakovaně vyzýval k příměří a zákazu leteckých útoků v konfliktu, který přinesl zkázu Libanonu, Izraeli a státům Perského zálivu. Ve své nedělní homilii papež vyjádřil lítost nad tím, že křesťané v této oblasti možná nebudou moci slavit Velikonoce.
Pro křesťany je Květná neděle začátkem Svatého týdne, který připomíná Kristův příchod do Jeruzaléma několik dní před jeho ukřižováním a vzkříšením.
V neděli ráno izraelská policie zabránila kardinálu Pierbattistovi Pizzaballovi, arcibiskupovi s katolickou jurisdikcí nad Izraelem a palestinskými územími, ve vstupu do kostela Božího hrobu v Jeruzalémě, kde měl sloužit mši.
Italská premiérka Giorgia Meloni označila incident za „urážku nejen věřících, ale jakékoli komunity, která respektuje náboženskou svobodu“. Izraelské úřady na to zatím nereagovaly.
Papež řekl, že křesťané nesmí zapomenout na lidi po celém světě, kteří trpěli stejně jako Kristus. „Jejich utrpení apeluje na svědomí všech. Vzdejme modlitby knížeti míru, aby podpořil lidi zraněné válkou a otevřel konkrétní cesty k usmíření a míru.“
Diskuse