Elon Musk a humanoidní roboti
31. 3. 2026
Píše Alex J. Bruna:
Elon
Musk na každé keynote ukazuje svého Optima a mluví o miliardě
humanoidních robotů do roku 2050. Krásná vize, ale teď se podívejte na
čísla.
V
roce 2025 Tesla dodala jen 150 humanoidních robotů. Figure AI dodala
150. Agility Robotics dodala 150. Celé Spojené státy dohromady? 450
kusů.
Čínský
Unitree? Sám dodal jen 5 500 kusů. Jedna firma z Hangzhou, o které
většina z vás nikdy neslyšela. A jejich nejlevnější model R1 stojí 5 900
dolarů, což je cena ojetý Octavie.
Celkově se v roce 2025 prodalo celosvětově kolem 16 tisíc humanoidních robotů. Čína z toho dodala přes 80 %. Čtyři z pěti top výrobců jsou čínské firmy: Unitree, AgiBot, UBTECH, LEJU Robot. Amerika má super PR, ale Čína má fabriky, co jedou na plné obrátky.
A tohle není nový příběh. Podívejte se na průmyslové roboty. V roce 2010 Čína instalovala 15 tisíc kusů průmyslových robotů, zbytek světa 105 tisíc. V roce 2024 už Čína instalovala 295 tisíc, zbytek světa jen 245 tisíc. Za 14 let z marginálního hráče na největší robotický trh planety. Teď dělají totéž s humanoidy, jen rychleji.
A cena dál padá. Před dekádou stál humanoidní robot kolem 3 milionů dolarů. Dnes Unitree prodává za necelých šest tisíc. Banka Barclays odhaduje trh na 40 miliard v základním a až 200 miliard dolarů v optimistickém scénáři do roku 2035. Goldman Sachs říká 38 miliard v příští dekádě. Morgan Stanley jde dál a mluví o 25 bilionech do roku 2050.
