Hlavní ekonom FAO varuje před vážnými globálními riziky pro potravinovou bezpečnost v důsledku narušení obchodního koridoru v Hormuzském průlivu
1. 4. 2026
Na každodenní tiskové konferenci OSN Torero zdůraznil, že provoz tankerů přes Hormuzský průliv během několika dnů po eskalaci klesl o více než 90 %. Klíčová tepna pro globální obchod obvykle přepravuje kolem 20 milionů barelů ropy denně – přibližně 35 % světových toků ropy – spolu s pětinou světového zkapalněného zemního plynu (LNG) a až 30 % mezinárodně obchodovaných hnojiv.
"Tohle není jen energetický šok. Je to systémový šok, který ovlivňuje zemědělské potravinářské systémy po celém světě," řekl Torero. Zdůraznil, že oblast Perského zálivu tvoří téměř polovinu světového obchodu se sírou, což je klíčová surovina používaná k výrobě kyseliny sírové pro zpracování fosfátové horniny na hnojiva. Narušení dodávek síry hrozí rozkladem globální produkce fosfátových hnojiv, včetně hlavních producentů.
Omezení přepravy se zhoršila rostoucími náklady na pojištění. Po rozšíření zón s vysokým rizikem na začátku března vzrostlo pojistné na válečné riziko z 0,25 % na až 10 % hodnoty plavidla, přičemž krytí se nyní resetuje každých sedm dní. I v případě deeskalace může podle Torera trvat obnovení běžných lodních podmínek měsíce.
Rostoucí náklady na vstupy a rizika pro zemědělskou produkci
Hlavní ekonom poukázal na to, že narušení už nyní znamená vyšší náklady pro zemědělce po celém světě. Ceny hnojiv prudce vzrostly, přičemž zrnitá močovina na Blízkém východě zdražila v prvním březnovém týdnu o 19 %, zatímco ceny močoviny v Egyptě vzrostly o 28 %. Vzhledem k tomu, že zemní plyn je hlavní surovinou pro dusíkatá hnojiva, očekává se, že zvýšené ceny energií budou udržovat tlak na růst nákladů na hnojiva. Projekce FAO naznačují, že globální ceny hnojiv by mohly v první polovině roku 2026 v průměru vzrůst o 15 až 20 %, pokud krize přetrvá.
"Farmáři čelí dvojímu nákladovému šoku: mají dražší hnojiva a rostoucí ceny paliv, které ovlivňují celý zemědělský hodnotový řetězec, včetně zavlažování a dopravy," řekl Torero. V reakci na to je pravděpodobné, že mnoho producentů omezí používání hnojiv nebo přejde na méně náročné plodiny, dodal.
Protože používání hnojiv se řídí nelineární reakcí výnosú, i mírné snížení může vést k nepřiměřeně velkým poklesům výnosů plodin, zejména v oblastech, kde je základní spotřeba již nízká.
Délka narušení bude rozhodující
Během brífinku Torero zdůraznil, že délka trvání krize určí rozsah jejího globálního dopadu. V případě krátkodobého narušení až jednoho měsíce se očekává, že dopady zůstanou pod kontrolou. Globální zásoby potravin jsou v současnosti dostatečné a trhy by se mohly stabilizovat přibližně během tří měsíců. Index cen potravin FAO zůstává přibližně o 21 % pod vrcholem z března 2022.
Pokud narušení přetrvá tři měsíce nebo déle, rizika se výrazně zvyšují a ovlivní globální rozhodnutí o výsevu pro rok 2026 a dále. V rámci střednědobého scénáře narušení FAO očekává snížení výnosů u plodin náročných na hnojiva, jako je pšenice, rýže a kukuřice, nahrazení zmíněných plodin dusíkem fixujícími plodinami jako je sója, a zvýšenou konkurenci ze strany výroby biopaliv, protože vyšší ceny ropy podnítí poptávku po zemědělských surovinách.
Dopady napříč zeměmi
Torero zdůraznil, že dopady krize se budou lišit v závislosti na plodinách a závislosti na dovozu. Mezi země, které jsou v současnosti nejzranitelnější, patří:
- Srí Lanka, kde probíhá sklizeň rýže Maha
- Bangladéš, který je momentálně v kritické sezóně rýže Boro
- Indie čelí před sezónou Kharif snížené domácí produkci hnojiv
- Egypt je silně zranitelný kvůli závislosti na dovozu pšenice
- Súdán, který již čelí akutní potravinové nejistotě
V subsaharské Africe jsou Somálsko, Keňa, Tanzanie a Mosambik obzvlášť zranitelné kvůli vysoké závislosti na dovozu hnojiv.
Významní zemědělští exportéři jako je Brazílie mohou také čelit dopadům na produkci, s možnými dopady na globální trhy.
Torero také zdůraznil dvě zásadní sekundární rizika: potenciální pokles příjmů z ekonomik Perského zálivu by mohl ovlivnit miliony domácností v rozvojových zemích závislých na remitencích a exportní omezení by mohla dále zpřísnit globální nabídku a zhoršit cenovou volatilitu.
Doporučení pro politiku
Torero vyzval k naléhavé a koordinované mezinárodní akci.
V krátkodobém horizontu je zásadní vytvořit alternativní obchodní koridory, poskytnout nouzovou finanční podporu zemím závislým na dovozu a zajistit, aby zemědělci měli přístup k úvěrům.
Ve střednědobém horizontu musí země diverzifikovat zdroje dovozu hnojiv, posílit regionální rezervy a vyhnout se exportním omezením.
Dlouhodobě FAO doporučuje investovat do udržitelného, úsporného zemědělství, škálovat alternativní technologie hnojiv, jako je zelený amoniak, a považovat potravinové systémy za strategickou infrastrukturu.
