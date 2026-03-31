Jak Poláci odmítli pomoci Trumpovi s Íránem a Spojené státy mají ropy dost
31. 3. 2026 / Boris Cvek
Jsem z toho úplně znechucen. Podle serveru Politico Polsko nepochopilo to, co nám v neděli v České televizi jasně vysvětlila paní europoslankyně Pokorná Jermanová (ANO): Trump a Netanjahu nás válkou s Íránem chrání před smrtí.
Polsko si dovolilo odmítnout žádost Spojených států o přesunutí raketového systému Patriot do Perského zálivu! Neuvěřitelná drzost a zbabělost. Musíme ukázat Polákům, jak se chová skutečně statečný národ z východní Evropy, nezkažený západní malostí a zženštilostí.
Nedivím se, že Trump už toho má opravdu dost. Nikdo mu nepomůže, i když chrání naše životy. Možná dokonce, jak zní poslední verze jeho strategie podle titulní strany The Wall Street Journal, skončí válku, aniž by došlo k otevření Hormuzského průlivu. Prostě řekne Íránu: konec! – a bude konec! Íránci mu řeknou: co jsme si, to jsme si – a bude mír!
Mezitím Izrael srovná Libanon se zemí a usmrtí další představitele íránského režimu, protože ctí Trumpem dosažený mír. Izraelský premiér Netanjahu prohlásil, že polovina cílů války už je splněna. Jak to říkal po masakru ze 7. října 2023? Že ta operace v Gaze bude trvat pár měsíců? No, už to budou tři roky a je v tom i Libanon a Írán. Brzy asi napadne i Turecko.
No tak jako tak, Polsko to má blbé. Prezident Trump vyzval země, které mu nepomohly, aby si šly do Perského zálivu pro ropu samy. Doufám, že premiér Babiš nebude váhat a Trumpovi pomůže, abychom nedopadli stejně jako Polsko. Nemáme v rozpočtu peníze na snižování spotřební daně jako Poláci!
Skvělé je, že USA mají podle Trumpa ropy hodně. To je naše velká naděje. Asi proto je jednou z hlavních zpráv dne ve Spojených státech, že tam galon benzínu překročil psychologickou hranici čtyř dolarů. Američané ještě pořád slaví vítězství nad Íránem. Něco tak úžasného se musí slavit týdny, měsíce, roky. Jistě to dotáhnou na pět nebo deset dolarů za galon. To bude teprve juchot!
