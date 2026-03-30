Zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu o České republice za rok 2025: paralýza a hrůza
30. 3. 2026 / Boris Cvek
Národní kontrolní úřad (NKÚ) právě vydal svou celkovou hodnotící zprávu za rok 2025. V Radiožurnálu byla krátká zpráva o tom, jak fatálně se nedaří digitalizace státu. Ale je to mnohem strašnější. Zajímá to někoho? My přece potřebujeme tyhle reálné změny, jinak je s námi amen. Demonstrace, řeči politiků, sliby, volby nic nemění. Kde je problém? Co se to vlastně v tomto státě děje?
Pozoruhodné také je, že Seznam opět upozorňuje (titulek: „Systém selhal. Polovina hendikepovaných se musí omezovat v jídle a na toaletě“), a opět zcela marně!, na strašné utrpení těžce postižených lidí kvůli systémovému selhání státu. Už je to asi měsíc, co tohle víme, a nic, vůbec nic, žádná reakce ve veřejném prostoru, nic. Pro politiky, veřejné osobnosti tihle lidé neexistují.
Cituji z Hlídacího psa, jemuž poskytl šéf NKÚ Kala rozhovor:
„Stát vyhazuje miliardy ve zbytečných projektech, dotace se čerpají, jen aby se vyčerpaly, přetížené kamiony ničí s velkou slávou otvírané nové úseky dálnic a nákupy pro resort obrany jsou ve stavu chaosu… Tak zní jen stručný výběr z obsahu, který nabízí dnes vydávaná výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2025.
Aktuální výroční zpráva nepůsobí jako suchý statistický dokument, ale spíše jako obžaloba státního managementu, který pálí miliardy korun s minimálním efektem pro občana. „I tak se to dá shrnout,“ souhlasí prezident NKÚ Miloslav Kala. „My se řadu let snažíme upozorňovat na problémy, které přetrvávají a které pořád vlečeme za sebou. A bohužel ani v období, k němuž se výroční zpráva vztahuje, k zásadní změně nedošlo. Stává se, že částečně se některé věci spraví, ale k zásadní změně, kterou potřebujeme, zatím nedošlo,“ říká v rozhovoru pro Hlídací pes.“
Cituji dále. Novinář nabízí panu Kalovi tohle shrnutí části zjištění NKÚ:
„Nabízín ještě jedno stručné shrnutí: Dokument odhaluje systémovou paralýzu, kde se digitalizace mění v drahou parodii, silnice ničí přetížené kamiony bez postihu a státní instituce zjištění kontrolorů (BC: míněno z NKÚ) často prostě ignorují…“
Pan Kala odpovídá: „To je docela přesné. Zatímco vidíme, jak ohromně se mění soukromý sektor a služby, které nabízí, jak nám třeba nové formy obchodu a dopravy zboží ulehčují život a šetří peníze, u státu nic takového nevidíme. I u něj bychom přitom chtěli, aby ulehčoval život občanům, a dělal to i za mnohem menší peníze, než za jaké to dělá.“
Zdroj: https://hlidacipes.org/stat-pali-miliardy-jen-s-malym-efektem-sir-humphrey-vitezi-rika-prezident-nku/
