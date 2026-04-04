Astronauti mise Artemis II sdílí snímek Země při průletu polovinou cesty k Měsíci
4. 4. 2026
Astronauti směřující k Měsíci uvedli, že pohled na celou Zemi, včetně polární záře, byl „nejúžasnějším okamžikem“
Čtyři astronauti mise Artemis překonali polovinu vzdálenosti mezi Zemí a Měsícem na cestě k plánovanému průletu kolem Měsíce, uvedla v pátek večer NASA.
„Jsme v polovině cesty,“ zveřejnila NASA na sociálních sítích.
Online panel americké vesmírné agentury ukázal, že kosmická loď Orion s astronauty na palubě je nyní více než 219 000 km od Země.
NASA v pátek zveřejnila první snímky odeslané posádkou, pouhý den a půl po startu prvního letu astronautů na Měsíc za více než půl století.
První fotografie pořízená velitelem Reidem Wisemanem zachycuje zakřivený výřez Země v jednom z oken kapsle. Druhá ukazuje celou planetu s oceány, nad nimiž se vlní bílé obláčky mraků. Podle NASA dokonce září zelená polární záře.
„Je skvělé si představit, že jsme na tomto snímku zastoupeni všichni,“ řekla Lakiesha Hawkinsová z NASA,
Wiseman a jeho posádka by měli dosáhnout svého cíle v pondělí.
Tři Američané a jeden Kanaďan obletí Měsíc ve své kapsli Orion, provedou obrat o 180 stupňů a pak se bez zastávky vydají přímo zpět domů. Ve čtvrtek v noci nastartovali hlavní motor Orionu, který je nasměroval na jejich kurz.
Poté, co řídící středisko mise změnilo polohu jejich kapsle, zaplnila jejich okna celá Země – včetně polární záře.
„Byl to nejúžasnější okamžik a všichni čtyři jsme na chvíli ztuhli,“ řekl Wiseman v televizním rozhovoru.
Jsou to první cestovatelé k Měsíci od mise Apollo 17 v roce 1972
Orion urazí asi 6 400 km za Měsíc, než se otočí zpět, a poskytne tak bezprecedentní a osvětlené pohledy na odvrácenou stranu Měsíce.
Pokud vše půjde hladce, astronauti vytvoří rekord tím, že se vydají dále od Země než kdokoli před nimi – více než 250 000 mil.
Mise je součástí dlouhodobého plánu opakovaných návratů na Měsíc s cílem zřídit trvalou základnu, která bude sloužit jako platforma pro další průzkum.
Ve čtvrtek, po tom, co NASA popsala jako „bezchybné“ nastartování motorů, které trvalo necelých šest minut, astronauti uvedli, že při opouštění Země byli přilepeni k okénkům kapsle.
Astronautka mise Artemis Christina Kochová řekla: „Nic vás nepřipraví na ten dechberoucí pohled na vaši domovskou planetu, která je přes den jasně osvětlená, a v noci na ni svítí Měsíc s nádherným paprskem západu slunce.“
Nyní, když jsou astronauti na cestě k Měsíci, není cesty zpět: jsou na trajektorii „volného návratu“, která využívá gravitaci Měsíce k obletu kolem něj, než se vydají zpět k Zemi.
V případě, že se něco pokazí, jsou astronauti vybaveni skafandry, které slouží také jako „systémy pro přežití“. To znamená, že v nepravděpodobném případě odtlakování kabiny nebo úniku vzduchu udrží kyslík, regulaci teploty a správný tlak až po dobu šesti dnů.
Očekává se, že budou trávit 30 minut denně cvičením na cvičebním zařízení s setrvačníkem v kosmické lodi, aby minimalizovali úbytek svalové hmoty a kostní hmoty, ke kterému dochází v nepřítomnosti zemské gravitace.
Mise představuje řadu historických úspěchů, včetně vyslání prvního člověka jiné barvy pleti, první ženy a prvního neamerického občana na lunární misi. Jedná se také o první pilotovaný let SLS, lunární rakety NASA.
Po letech zpoždění a masivních překročení nákladů měla raketa odstartovat v únoru, ale byla opět odložena kvůli opakovaným komplikacím, při nichž musela být raketa odvezena zpět do hangáru k opravám.
Současná éra amerických investic do lunárního programu je často vykreslována jako snaha konkurovat Číně, která si klade za cíl vyslat člověka na Měsíc do roku 2030.
Během briefingu po startu Jared Isaacman, administrátor NASA, uvedl, že konkurence je „skvělým způsobem, jak mobilizovat zdroje národa“. Dodal: „Konkurence může být dobrá věc – a my ji nyní rozhodně máme.“
Program Artemis je pod tlakem Donalda Trumpa, který doufá, že americké boty dopadnou na povrch Měsíce ještě před koncem jeho druhého funkčního období v lednu 2029. Plánované datum přistání v roce 2028 však u některých odborníků vyvolalo pochybnosti, částečně proto, že se Washington silně spoléhá na technologický pokrok soukromého sektoru.
Po startu z Kennedyho vesmírného centra na Floridě ve středu astronauti spustili poplach kvůli drobné závadě: jakmile posádka dosáhla oběžné dráhy, začala selhávat toaleta.
S pomocí řídícího střediska mise byla Kochová provedena několika instalatérskými triky, až se jí nakonec podařilo toaletu zprovoznit, ale ne dříve, než musela použít nouzové sáčky na moč.
Kochová později řekla, že je hrdá na to, že si může říkat „vesmírná instalatérka“, a poznamenala, že šlo pouze o to, že se zařízení muselo zahřát.
„Ráda říkám, že je to pravděpodobně nejdůležitější zařízení na palubě,“ dodala. „Všichni jsme si tedy oddechli, když se ukázalo, že je vše v pořádku.“
Když byla posádka dotázána na hluboký politický konflikt v Americe a na to, jaký vzkaz mají pro Američany, astronaut Victor Glover odpověděl poukazem na jejich jedinečnou pozici a výhled na Zemi, který jim poskytuje.
„Vypadáte úžasně. Vypadáte krásně. Odtud nahoře také vypadáte jako jedna věc,“ řekl. „Všichni jsme jeden lid.“
