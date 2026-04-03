ODS je dnes nejhorší politická strana v České republice
3. 4. 2026
Miroslav Tomanec:
ODS považuji dnes za nejhorší demokratickou stranu u nás. S velkým náskokem. A to přesto, že má pořád relativně stabilní podporu. Právě proto jsem se stal jejich registrovaným příznivcem, abych se alespoň pokusil přispět ke změně v tom, že jejich podpora je tak stabilně zamrzlá, aby se aspoň trochu vzpamatovali a přestali si pořád tak lhát do kapsy... .
Každý čtvrtek večer máme online debaty. Tentokrát byla s Markem Bendou.
Byla to naprostá ztráta času. Na to proč neodvolali Xavera z Rady ČT, odpověděl v úvodu že jím to nestálo za to, protože opozice jim hrozila že rozpoutá peklo, když to udělají (!).
No bodejť. Ti totiž moc dobře vědí, na rozdíl od něj, co to znamená udržet si tam takového koně. V opoziční době.
Oni s námi mít takové ohledy nebudou - jak se ukázalo v aktuálních nominacích mediální rady. Tady jenom pokrčil rameny - no co chcete dělat, když mají většinu. Ale když jste měli většinu vy, tak jste neudělali....NIC.
A v tom je ten zásadní rozdíl.
Své vazby s Matochou v této souvislosti nijak nevyvrátil....ani nevysvětlil.A pak už to byla jenom série výmluv a hledání důvodů proč to nejde. Válec Babiš, Česko bylo vždy levicovou zemí, strejcokracie je nepravdivý zlý pojem, který nám škodí, zase tak špatně jsme ve volbách nedopadli, jsme poslední stranou držákem ve střední Evropě, být ve straně je pro mladé nuda, odvolání Baxy Klempířem je naprosto legitimní, STAN měl teď více jen o desetinky procenta, to není tak hrozné...
Prostě festival zoufalé marnosti a beznaděje. Ani náznak pokory nebo pokání. Zodpovědnosti už vůbec.
