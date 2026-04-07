Poučili jsme se z covidu, že hygienickou službu nepotřebujeme
7. 4. 2026 / Boris Cvek
čas čtení 1 minuta
Vzpomínáte si na covid? Zemřelo tu čtyřicet tisíc lidí a stále nevíme, proč jsme ve srovnání se západní Evropou, zejména se Skandinávií, dopadli tak strašně. U nás se totiž nejvíce umíralo až rok po vypuknutí epidemie. Neuvěřitelné! A pořád nevíme, co se stalo. Pořád nemají ty oběti nikde pomník. Největší národní tragédie po roce 1945.
Vzpomenete si ale ještě na to, jak jsme tehdy objevovali, že máme podfinancované hygienické stanice a že potřebujeme radikální změnu k lepšímu?
Jaká je bilance po čtyřech letech Fialovy vlády? Právě se o tom dozvídáme na Seznamu v článku „Česká hygiena v rozkladu“. Prý jsme na tom hůře než před covidem. To jsme se ale poučili! Oproti roku 2019 poklesly prostředky na provoz hygienických služeb o více než šedesát procent.
Pokles provozních prostředků současná vláda nezastavila, ale naopak ho prohloubila. Inu, obě vlády musejí přece šetřit, když – jak opakuje ředitelka Finanční správy – jsou u nás všechny daně nastaveny ve prospěch bohatých. Podle PAQ Research po reformě daní z nemovitostí z dílny Fialovy vlády platí chudí vlastníci pětkrát vyšší daně než bohatí. Na čem by se asi tak mohlo šetřit? Nota bene po té lekci, kterou nám dal covid?
Průměrný plat v hygienické službě je 43 tisíc korun. Věkový průměr lékařů, kterých jsou jen jednotky, je 55 let. I kdyby se chystala reforma, letos ji už nestihneme dokončit. Ostatně myslím, že žádnou reformu ve skutečnosti nikdo nechce. Ani pro média to nebylo za ty čtyři roky zásadní téma a článek na Seznamu zítra spadne do propadliště dějin.
Zdroj:
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-ceska-hygiena-v-rozkladu-jsme-na-tom-hur-nez-pred-pandemii-covidu-303076
632
Diskuse