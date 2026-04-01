Nový mocenský blok ve střední Evropě?
1. 4. 2026
Moderátor: Dobrý den a vítejte v pořadu World Talks na TVP World, kde vás provází Asin Kumar. Dnes se podíváme na česko-slovenské setkání ve Studénce, kde se představitelé Andrej Babiš a Robert Fico dohodli na memorandu o spolupráci v oblasti energetiky a dopravy, které odráží regionální vazby a společné priority. Je tu s námi Jan Čulík. Je docentem bohmistiky na Univerzitě v Glasgow. Pane profesore Čulíku, vítám vás a moc děkuji, že jste si udělal čas a přišel k nám. Dobrý večer. . Jedná se o jejich první setkání za tři roky. Jaký má význam?
Jan Čulík: Řekl bych, že toto setkání je a zároveň není znepokojivé. Samozřejmě vydali oficiální prohlášení o setkání, ve kterém uvádějí, že se jedná o běžné setkání mezi dvěma velmi blízkými zeměmi a velmi blízkými vládami. Ve skutečnosti šlo o společné setkání obou vlád. A Babiš po setkání řekl, že jsme to opravdu museli zkrátit, protože jsme měli tolik věcí k projednání, že různí ministři ani nemohli pořádně promluvit, protože nebyl čas. Je pravda, že také řekli, že to bylo už deváté setkání mezi českou a slovenskou vládou. První se konalo v roce 2012. A je docela zajímavé, že předchozí setkání s předchozí vládou Petra Fialy, který byl takovým pravicovým představitelem typické prozápadní vlády, nebyla tak častá, protože mezi předchozí Fialovou vládou a českou vládou a Ficovou slovenskou vládou panovala neshoda ohledně Ukrajiny, protože předchozí česká vláda podporovala Ukrajinu proti ruské agresi a Ficův postoj je mírně odlišný a vlastně Babiš se tak trochu, pokud to tak mohu říci, se také trochu snaží zalíbit Rusku, i když se to snaží neříkat příliš veřejně, protože je zároveň podnikatel a opravdu potřebuje dotace od Evropské unie. Zveřejnili tedy toto memorandum. Tvrdí, že se jedná o velmi široké memorandum o spolupráci v oblasti zahraničních věcí, bezpečnosti, ekonomiky, energetiky, obrany, vzdělávání, kultury a životního prostředí. A především tvrdí, že hovořili o energetických problémech. Babiš se snažil přesvědčit Fica, aby upustil od svého panického přístupu k ropě a plynu. Dohodli se také, že na Slovensku se nachází nějaká velká zásobárna plynu a že se o ni budou společně starat jak Češi, tak Slováci. To by vlastně vypadalo jako nějaká normální dohoda nebo setkání mezi dvěma velmi blízkými zeměmi. Lidé možná nevědí, že čeština a slovenština jsou si neuvěřitelně blízké. Když mluvíte česky, rozumíte slovensky a naopak. A také až do 90. let byly Česká republika a Slovensko jedním státem. Mají tedy dlouhou a velmi úzkou společnou historii. Oba jsou však oligarchové a autoritáři. To je ta znepokojivá část.
Moderátor: Dobře. No, myslím, že to je docela složitá směsice, kterou jste právě popsal. Rád bych se zaměřil na energetiku a zejména na ruskou energetiku, protože Slovensko a Maďarsko samozřejmě stále odebírají ropu a plyn z Ruska a ještě se od toho neodvykly. Říkáme, že tento nový nález plynu na Slovensku ve skutečnosti odvrátí Slovensko od Ruska?
Jan Čulík: To si nemyslím, o tom se vlastně nemluvilo, ale Fico si opravdu stěžoval, že Ukrajina zřejmě jaksi bojkotuje dodávky ropy a plynu přes Ukrajinu. A samozřejmě, jak vaši diváci pravděpodobně vědí, Ukrajina tvrdí, že problémem je, že Rusové ten ropovod poškodili. A Fico samozřejmě říká, že je to všechno lež a že se Ukrajina jen snaží nás opravdu blokovat. A je tu ještě jedna zajímavá věc, pokud mohu na chvíli odbočit. Je docela zajímavé, že Babiš se vlastně tak moc přiklání k Ficovi, a Ficoopravdu napodobuje Orbána. A je to v podstatě to autoritářství, které se šíří po střední Evropě. Ale je to zajímavé, protože Orbán možná za dva nebo tři týdny prohraje volby. A proč se Babiš teď snaží chovat jako Orbán, když Orbán za tři týdny možná odejde? Někteří lidé říkají, že to dělá proto, že teprve začíná svou vládu, a že pokud se bude chovat autoritářsky, lidé si na to zvyknou. A ke konci jeho vlády budou lidé jeho autoritářské metody prostě akceptovat. Je to v jistém smyslu velmi depresivní. Vraťme se tedy k energetice. Fico si stěžoval, že Ukrajinci to blokují. Babiš mu slíbil, že zřejmě pošle na Ukrajinu nějaké odborníky, aby zkontrolovali, zda je ropovod skutečně poškozený. Zřejmě se tedy snaží v této věci poměrně úzce spolupracovat. Ale myslím si, i když to opět nebylo řečeno výslovně, že Babiš prostě přijme ruskou ropu a plyn, pokud to bude možné, protože je to ten typ člověka.
Moderátor: A jaký to bude mít dopad na obyvatelstvo těchto dvou zemí? Jak budou tyto dohody v oblastech, které jste zmínil, přijaty?
Jan Čulík: No, je to docela zajímavé. Opět je jedna věc poněkud nejednoznačná. Je docela zajímavé, že až donedávna, navzdory Ficoově nepřátelskému postoji vůči Ukrajině, poskytlo Slovensko Ukrajině větší pomoc než Česká republika za předchozí prozápadní vlády, což bylo pravděpodobně způsobeno neschopností předchozí české prozápadní vlády. V České republice vyhrál na podzim volby Babiš a jeho populistická oligarchická vláda. Domnívám se, že to bylo kvůli nepopularitě předchozí prozápadní vlády, která se v podstatě soustředila v Praze, a Praha je neuvěřitelně bohatá, ale ve skutečnosti existují místa na venkově, která jsou opravdu dost zanedbaná a lidé jsou tam dost chudí. A tak se v podstatě stane, když máte části země, které jsou chudé, destabilizuje to demokracii a lidé pak volí oligarchy. A nedávno se v České republice konal průzkum veřejného mínění, který říká, že asi 35 % populace podporuje Babiše a asi 35 % populace je proti Babišovi. Je tedy docela zajímavé, že česká populace je v podstatě rozdělena. A na Slovensku to bude docela podobné, i když jsem poslouchal slovenského komentátora, velmi známého novináře Arpáda Szoltéze, který ze Slovenska utekl a nyní žije v České republice. Říkal, že Fico je sice oligarcha a autoritář, ale ve skutečnosti není brutálním diktátorem. Byl velmi skleslý. Mluvil velmi pesimisticky, protože si myslí, že ho na Slovensku později nahradí někdo mnohem brutálnější jako diktátor, protože podle něj to lidé chtějí. Takže nevím, jestli má tak neuvěřitelně negativní názor na své krajany, Slováky, ale je pravda, že hlavně na venkově, v obou zemích, existuje určitá podpora pro tyto oligarchy, o kterých si obyčejní lidé myslí, že jim skutečně dají peníze a nenechají je hladovět. Takže je to problematické.
Moderátor: Opravdu, zní to tak. I když volby byly velmi těsné, že?
Jan Čulík: A proto tu máme tohle, máme tu takové rozdělení, asi šest měsíců nebo tak nějak po volbách, kdy docela spousta lidí, kteří volili předchozí vládu Petra Fialy, zjevně nenávidí Babiše, a pak tu máme spoustu lidí... Je to zajímavé, dělám věci na webu a dostávám komentáře z České republiky, kde někteří lidé říkají: „Máš pravdu, že kritizuješ Babiše“, a pak jiní říkají: „Ty blbče, proč kritizuješ Babiše?“ Takže je zřejmé, že obyvatelstvo je rozdělené.
Moderátor: Jane, jak to vnímá Maďarsko? Protože až dosud tvořily Slovensko a Maďarsko velmi jednotnou frontu. Ale zdá se, že se Slovensko od Maďarska odklání. Jak to interpretujete?
Jan Čulík: No, je tu ta věc, že Orbán samozřejmě může za dva týdny prohrát, a to je docela zajímavé. Historicky Češi samozřejmě obvykle považují Slováky za své nejbližší bratry, ale ve skutečnosti mi někteří Slováci vysvětlovali, že ve skutečnosti Slováci jsou mnohem blíž Maďarům, více se Maďarům přizpůsobují. Existuje historie z 19. století, kdy byli Slováci pod maďarskou nadvládou a Maďaři byli tak nějak lepší lidé, více patřili ke střední třídě než Slováci, takže prý každý Slovák touží být Maďarem. Na druhou stranu ale v Maďarsku nyní existuje opozice a jak říkáme, Orbán by za dva týdny mohl prohrát, takže možná to Slováci nyní začínají sledovat. A přesto, zároveň je opravdu docela zajímavé, že Babiš prosazuje svou oligarchickou autoritářskou vládu. A ve skutečnosti je velmi blízký Orbánovi. Takže Bůh ví, o jakou strategii se jedná. Lidé z široké veřejnosti, někteří z nich se bojí toho, co by Babiš mohl udělat.
Moderátor: Ano, možná se snaží pokrýt všechny možnosti. Jane Čulíku, moc děkuji, že jste se s našimi posluchači podělil o svou analýzu, a přeji vám hezký večer.
Jan Čulík: Děkuji. Nashledanou.
