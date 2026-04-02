Trump varuje Teherán, že „budou následovat další akce“, poté co útok zničil největší most v Íránu
2. 4. 2026
Při útoku na nově dokončený visutý most, který byl úderem rozlomen na polovinu, zahynulo podle zpráv osm lidí
Donald Trump se přihlásil k odpovědnosti za zničení největšího mostu v Íránu, den poté, co pohrozil, že zemi „bombarduje zpět do doby kamenné“, pokud nebude dosaženo dohody o ukončení pětitýdenní války, kterou sám zahájil.
Americký prezident sdílel záběry části nově postaveného 136 metrů vysokého visutého mostu B1 mezi Teheránem a Karadžem v hodnotě 400 milionů dolarů, který se dramaticky zřítil na podjezd pod ním uprostřed stoupajícího oblaku černého kouře.
Podle íránských státních médií v Karadži bylo zabito osm lidí a 95 jich bylo zraněno. Střed mostu byl zasažen dvakrát. Pozdější snímky ukázaly jasnou mezeru uprostřed toho, co bývalo jedním z předních íránských infrastrukturních projektů.
„Největší most v Íránu se hroutí a už nikdy nebude použit,“ napsal Trumpna webové stránce Truth Social a varoval, že pokud nebude dosaženo dohody, „bude následovat mnohem více“.
Nebylo jasné, zda most v té době využívali civilisté, i když se na jedné straně mostu zdálo být nákladní auto. Jedno video zřejmě zachytilo střelu zasahující část mostu, kde již bylo poškození.
O den dříve Trump v projevu vysílaném v hlavním vysílacím čase prohlásil, že válka, kterou USA a Izrael zahájily proti Íránu 28. února, je úspěchem „blížícím se ke konci“ a že USA „velmi brzy“ dosáhnou téměř všech svých strategických cílů.
Ve svém projevu v Bílém domě však prezident také zopakoval hrozbu zničit íránské elektrárny, což by mohlo odříznout od elektřiny miliony lidí. „Zasáhneme velmi tvrdě a pravděpodobně současně každou jejich elektrárnu,“ řekl.
Útok na most byl jedním z několika potvrzených útoků v Íránu tento týden, a to navzdory obtížnosti dostat neschválené informace ze země, kde úřady odstavily internet.
Záběry z velkého úderu na raketovou základnu ve městě Isfahán z počátku tohoto týdne byly ve čtvrtek potvrzeny jako autentické. Zachycují ohnivé sloupy a sekundární exploze natočené z nedalekého auta, jehož řidič vyjadřuje překvapení nad rozsahem útoku.
Isfahán je také místem, kam Írán podle všeho přesunul část nebo celou svou zásobu 440 kg 60% obohaceného uranu, který by teoreticky mohl být použit k výrobě 10 jaderných bomb, pokud by mohl být obohacen na 90 % a Teherán by k tomu stále disponoval potřebnou technologií.
V USA se spekuluje, že Trump zvažoval vysoce rizikový letecký útok s cílem zabavit radioaktivní materiál z podzemního skladu – ačkoli prezident ve středu pozdě večer prohlásil, že je uložen tak hluboko, že „mu to je jedno“.
Ačkoli většina pozorovatelů vzala Trumpa za slovo, americký prezident se v minulosti dopustil zavádějících prohlášení. 28. února USA a Izrael zaútočily a zabily nejvyššího íránského vůdce Alího Chameneího a několik jeho spolupracovníků v okamžiku, kdy se zdálo, že jednání o nové jaderné dohodě přinesou ovoce.
Írán rovněž uvedl, že ve čtvrtek byl zasažen lékařský institut Pasteur v Teheránu. Izrael uvedl, že den předtím zasáhl velitelství, které íránská Revoluční garda využívala k financování ozbrojených zástupců po celém Blízkém východě.
Írán prohlásil, že v budoucnu provede „drtivější, rozsáhlejší a ničivější“ útoky. Válka bude pokračovat až do „trvalé lítosti a kapitulace“ íránských nepřátel, uvedl Ebrahim Zolfaqari, mluvčí ústředního velitelství íránské armády Khatam al-Anbiya.
Írán však utrpěl mnohem více než USA a Izrael, a to při více než 15 000 bombardovacích náletech od začátku války. Podle hrubého odhadu Mezinárodního červeného kříže a Mezinárodního červeného půlměsíce bylo v Íránu od začátku války zabito nejméně 1 900 lidí a 20 000 jich bylo zraněno.
Ceny ropy vyskočily o 7 % na 108 dolarů za barel, protože se nezdálo, že by konflikt měl brzy skončit. Generální tajemník OSN António Guterres varoval, že svět je „na pokraji rozsáhlejší války“ s katastrofickými globálními důsledky, a vyzval k ukončení bojů.
