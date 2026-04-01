Kreml odmítá Zelenského návrh na velikonoční příměří

1. 4. 2026

Rusko nevidělo jasně formulovaný návrh na příměří na Velikonoce, jak řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, uvedl tiskový mluvčí prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov. "Je jasné, že kyjevský režim zoufale potřebuje příměří, jakékoli příměří, protože dynamika na frontách... naznačuje, že ruské jednotky postupují někde rychleji, někde pomaleji, ale podél celé frontové linie," řekl Peskov.

Podle něj musí Zelenskyj "převzít odpovědnost" a učinit rozhodnutí "tak, abychom dosáhli míru, nikoli příměří". "Později bude toto rozhodnutí muset být učiněno za vyšší cenu. Náš prezident o tom opakovaně hovořil," řekl Peskov. Předtím Zelenskyj uvedl, že kyjevští "partneři" požádali o snížení počtu útoků na ruská ropná zařízení na pozadí globální energetické krize, která vznikla kvůli válce v Íránu. V reakci na to ukrajinský prezident navrhl vyhlásit příměří na velikonoční období.

Zároveň Zelenskyj zdůraznil, že "normální lidé, kteří respektují život, mluví o příměří na celý život, ne na pár dní." "Ale jsme rozhodně připraveni na jakékoli kompromisy, kromě těch, které se týkají naší důstojnosti a suverenity," řekl ukrajinský prezident.

Dříve platilo energetické příměří mezi Moskvou a Kyjevem od 25. ledna do 1. února. Oznámil je americký prezident Donald Trump, který po jeho skončení prohlásil, že Vladimir Putin "dodržel slovo" a během období silných mrazů nezasáhl ukrajinský energetický sektor.

V roce 2025 Rusko jednostranně vyhlásilo příměří s Kyjevem během oslav 80. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce a během období Velikonoc. Ve skutečnosti však tehdy žádné příměří neexistovalo.

Zdroj v ruštině: ZDE

