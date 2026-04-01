Kreml odmítá Zelenského návrh na velikonoční příměří
1. 4. 2026
Podle něj musí Zelenskyj "převzít odpovědnost" a učinit rozhodnutí "tak, abychom dosáhli míru, nikoli příměří". "Později bude toto rozhodnutí muset být učiněno za vyšší cenu. Náš prezident o tom opakovaně hovořil," řekl Peskov. Předtím Zelenskyj uvedl, že kyjevští "partneři" požádali o snížení počtu útoků na ruská ropná zařízení na pozadí globální energetické krize, která vznikla kvůli válce v Íránu. V reakci na to ukrajinský prezident navrhl vyhlásit příměří na velikonoční období.
Zároveň Zelenskyj zdůraznil, že "normální lidé, kteří respektují život, mluví o příměří na celý život, ne na pár dní." "Ale jsme rozhodně připraveni na jakékoli kompromisy, kromě těch, které se týkají naší důstojnosti a suverenity," řekl ukrajinský prezident.
Dříve platilo energetické příměří mezi Moskvou a Kyjevem od 25. ledna do 1. února. Oznámil je americký prezident Donald Trump, který po jeho skončení prohlásil, že Vladimir Putin "dodržel slovo" a během období silných mrazů nezasáhl ukrajinský energetický sektor.
V roce 2025 Rusko jednostranně vyhlásilo příměří s Kyjevem během oslav 80. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce a během období Velikonoc. Ve skutečnosti však tehdy žádné příměří neexistovalo.
Zdroj v ruštině: ZDE
Diskuse