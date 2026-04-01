Čtvrtý podezřelý zatčen po žhářském útoku na českou továrnu, která vyráběla drony a termooptiku pro Ukrajinu
1. 4. 2026
Česká policie zatkla čtvrtého podezřelého ze žhářského útoku na obrannou továrnu v Pardubicích, která vyráběla drony a termovizní zařízení pro Ukrajinu, informovala DW. Čeští vyšetřovatelé zkoumají, zda protiizraelská krycí zpráva použitá dříve neznámou skupinou byla zástěrka pro ruskou operaci zaměřenou na ukrajinskou obrannou výrobu.
Ukrajinští partneři v obranné výrobě po celé Evropě se stali terčem sabotáže, protože závislost Kyjeva na výrobě spojeneckých zemí roste, přičemž samotné Česko má předchozí zkušenosti s ruskými sabotážními operacemi na svém území — ruská zpravodajská operace v roce 2014 zničila muniční sklady ve Vrběticích, aby narušila dodávky zbraní na Ukrajinu.
Čtvrté zatčení, očekávanější
Česká policie oznámila 28. března, že vyšetřovatelé protiteroristického oddělení zadrželi českého občana v souvislosti se žhářstvím v Pardubicích. Soud nařídil zadržení podezřelého na žádost obžaloby. Policie uvedla, že pátrání po zbývajících komplicích stále probíhá.
Dne 24. března soud v Pardubicích vzal do vazby další dva podezřelé — muže a ženu. Třetí podezřelý byl zadržen na Slovensku a Česko žádá o vydání. Všichni tři dříve zadržení podezřelí čelili obviněním z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině.
Falešné protiizraelské rámcování
Dosud neznámá skupina nazývající se Earthquake Faction převzala odpovědnost za žhářství a uvedla, že cílila na zařízení kvůli údajné spolupráci s izraelskou obrannou společností Elbit Systems. Vyšetřování odhalilo, že účty skupiny na sociálních sítích byly vytvořeny jen den před útokem.
LPP Holding popřel jakoukoli izraelskou souvislost. Plánovaná spolupráce s Elbit Systems, která byla oznámena před několika lety, se nikdy neposunula po zrušení příslušného výběrového řízení českým ministerstvem obrany. Podle společnosti v závodě nikdy nebyly vyrobeny žádné izraelské drony. Skutečná práce továrny zahrnovala výrobu dronů a termovizní optiky pro ukrajinské ozbrojené síly prostřednictvím společného podniku Archer.
České úřady nyní vyšetřují možnou ruskou stopu za útokem a považují protiizraelský úmysl za potenciální falešnou vlajku.
Poškození ukrajinské obranné výroby
Požár 20. března zničil téměř veškerou výrobní kapacitu Archeru, včetně hotových termovizních zaměřovačů a zařízení ve výrobě. LPP Holding odhadl škody na stovky milionů českých korun. Generální ředitel Archeru Oleksandr Jaremenko uvedl, že sabotáž nezastaví práci společnosti a slíbil, že všechny smluvní závazky budou splněny.
LPP Holding je také společností stojící za českou iniciativou "Dar pro Putina", která shromažďuje prostředky na úderné drony MTS 40 pro Ukrajinu. Společnost se také připravovala na zahájení sériové výroby střely Narwhal — schopné zasáhnout cíle na vzdálenosti až 680 km — ve svém závodě v Pardubicích.
