JD Vance označil mimozemšťany za „démony“ a popsal svou posedlost UFO
31. 3. 2026
A,erický viceprezident slíbil, že „dostane na kloub“ zprávám o spisech americké vlády týkajících se neidentifikovaných létajících objektů
JD Vance, viceprezident Spojených států, tento víkend prohlásil, že mimozemšťany považuje za „démony“.
V době, kdy pokračuje válka v Íránu, prudce stoupají ceny benzínu a potravin a na amerických letištích panuje chaos kvůli částečnému uzavření státních úřadů, se Vance objevil v konzervativním podcastu Benny Show, který vyšel v sobotu, a slíbil, že se bude věnovat tomu, co nazval svou „posedlostí“ UFO a mimozemskými návštěvníky.
Johnson, který svou show prezentuje jako místo pro „ostrý pohled do zákulisí globálního konfliktu o svobodu“, se zajímal, zda se Vance, který se zřetelně nevyjadřoval k válce Donalda Trumpa na Blízkém východě, proti níž údajně vystupuje, již podíval na nějaké spisy o neidentifikovaných létajících objektech – dnes známých jako neidentifikované anomální jevy (UAP) –, jejichž zveřejnění prezident slíbil.
„Vlastně ne,“ odpověděl Vance a projevil výrazně větší nadšení než při jakékoli předchozí otázce týkající se americko-izraelských vojenských úderů na Írán.
„Neměl jsem na to dost času, ale věnuji se tomu. Věřte mi, jsem tím posedlý.“
Jak se dále ukázalo, posedlost bohabojného viceprezidenta se rozšířila i na otázku existence mimozemských bytostí a toho, kam by mohly zapadat v širší diskusi o náboženství.
„Nemyslím si, že jsou to mimozemšťané, myslím si, že jsou to démoni, ale to je na delší diskusi,“ řekl.
Johnson ho požádal, aby to rozvedl.
„No, podívejte, myslím si, že nebeské bytosti, které létají kolem a dělají lidem podivné věci. Myslím si, že je touha popsat vše nebeské, vše nadpřirozené, popsat to jako mimozemšťany,“ řekl Vance.
„Každé velké světové náboženství, včetně křesťanství, v které věřím, pochopilo, že tam venku existují podivné věci a že existují věci, které se velmi těžko vysvětlují. A já přirozeně, když slyším o nějakém nadpřirozeném jevu, tak se uchýlím k tomu, že křesťanské chápání je takové, že tam venku je spousta dobra, ale je tam i nějaké zlo.
„Myslím, že jedním z velkých triků ďábla je přesvědčit lidi, že nikdy neexistoval.“
Vanceovy úvahy a slib, že „půjde tomu na kloub“, přišly v době, kdy se jak Trump, tak jeho předchůdce Barack Obama vystavili kritice ohledně toho, co věděli o UAP.
Obama byl minulý měsíc nucen vydat uspěchané vysvětlení poté, co v americkém podcastu s Brianem Tylerem Cohenem původně prohlásil, že mimozemšťané jsou „skuteční“. V prohlášení na sociálních médiích vydaném o několik hodin později bývalý prezident trval na tom, že se pouze snažil „držet se ducha“ rychlého tempa dotazování a že pokud by mimozemšťané byli skuteční, „během svého prezidentství neviděl žádné důkazy“.
Téměř nevyhnutelně se do debaty zapojil i Trump, který na své platformě Truth Social oznámil, že dal pokyn různým agenturám, „aby zahájily proces identifikace a zveřejnění vládních spisů týkajících se mimozemského života … a veškerých dalších informací souvisejících s těmito vysoce komplexními, ale nesmírně zajímavými a důležitými záležitostmi“.
Na začátku tohoto měsíce americká Agentura pro kybernetickou bezpečnost a bezpečnost infrastruktury zaregistrovala webové domény alien.gov a aliens.gov, přidala je do oficiálního registru vládních webových stránek a vyvolala tak další vlnu spekulací o tom, co vláda skutečně ví, pokud vůbec něco.
„Pracujeme na tom,“ odpověděl Vance, když se ho Johnson zeptal, zda vláda skutečně zveřejní všechnú svou dokumentaci v této věci.
Zdroj v angličtině ZDE
