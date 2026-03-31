Izraelští fašisté prosadili trest smrti pro Palestince
31. 3. 2026 / Matěj Metelec
Izraelský parlament schválil zákon, podle kterého bude možné popravovat palestinské teroristy, konkrétně pověšením. Prosadili jej izraelští fašisté (vážně nevím, jak jinak nazývat Ben Gvira a spol., kteří na podporu tohoto zákona nosili od loňského roku v klopě saka špendlík se oprátkou).
"Jediná demokracie na Středním východě" se mění v karikaturu sebe sama.
Trest smrti je barbarský sám o sobě, a vytváří prostor pro nenapravitelné justiční omyly. Je hořkou ironií, že jeden ze dvou lidí, kteří byli ve státu Izrael za celou jeho existenci popraveni, Me'ir Tobianski, byl obětí takového omylu. Druhý byl Adolf Eichmann - Palestinci, usvědčení z terorismu tak budou dávání na roveň vykonavateli šoa.
Obavy, že se v případě popravy Palestinců budou justiční omyly množit nejsou rozhodně neopodstatněné. Co je na schválené legislativě nejodpudivější a nejvíce pobuřující je, že se nebude týkat židovských teroristů, ať by se dopustili sebehoršího masakru. Sotva lze hledat lepší důkaz pro apartheid.
Izrael zůstává demokracií natolik, že v něm mohou působit lidskoprávní organizace a média, které schválení legislativy kritizují. Zároveň mu však vládnou lidé, kteří oscilují mezi naprostým cynismem (snaha destruovat Írán natolik, aby se po další generaci nemohl stát hrozbou, bez ohledu na to, jakou destabilizaci to přinese regionu nebo světu) a vyloženým fašistickým kultem smrti.
