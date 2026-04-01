TASS a Korejská centrální tisková agentura podepsaly dohodu o spolupráci
1. 4. 2026
TASS a Korejská centrální tisková agentura (KCNA) podepsaly dohodu o spolupráci. Dokument podepsal generální ředitel ruské tiskové agentury Andrej Kondrašov a jeho korejský protějšek Kim Byong Ho, kteří dorazili do KLDR.
Dohoda stanovuje komplexní intenzifikaci spolupráce, včetně rozvoje výměny informací a delegací, stejně jako multilaterální interakce. Zvláštní důraz byl kladen na společná protiopatření "proti tvorbě a šíření dezinformací, koordinaci snah o vyvrácení padělků", včetně v rámci příslušných mezinárodních organizací.
"Jednou z nejdůležitějších oblastí je samozřejmě boj proti podvodům, protože dnešní žurnalistika se proměnila v opravdové pole zuřivé informační války. Pravděpodobně nyní neexistují žádné jiné státy na světě, jako KLDR a Rusko, o kterých se denně objevuje tolik nepravdivých informací," řekl Kondrašov při podpisu dohody.
Kim Byong-ho naopak poukázal na sílu a neměnnost vztahů mezi TASS a KCNA, které přispívají k rozvoji komplexního strategického partnerství mezi Ruskem a KLDR. "Obě agentury hrají důležitou a aktivní politickou roli při podpoře rozvoje vztahů mezi našimi zeměmi, posilování vzájemného porozumění a přátelství mezi našimi národy," zdůraznil ředitel KCNA.
Během setkání vedoucí obou agentur také diskutovali o slibných oblastech spolupráce a dalších aktuálních otázkách.
Zdroj v ruštině: ZDE
