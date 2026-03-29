Channel 4 News: "Čekáme na vás a zapálíme vás"
29. 3. 2026
Moderátorka, Channel 4 News, neděle 29. března 2026: V Teheránu došlo k dalším výbuchům, zatímco se objevují zprávy, že Pentagon připravuje pozemní síly. Íránský politik, s nímž podle USA vyjednávají, varuje: „Čekáme na vás a zapálíme vás.“ Dobrý večer.
Britský premiér dal jasně najevo, že chce rychlé uklidnění situace v Íránu. Ale jaký vliv má Británie v divokém politickém klimatu roku 2026 na svého kdysi nejbližšího spojence? Ne moc velký, vezmeme-li v úvahu nejnovější události na Blízkém východě, kde se objevují zprávy o tom, že USA se připravují na možnou pozemní válku, Íránci vyhrožují, že na tyto jednotky spustí déšť ohně, a Izrael s Íránem si nadále vyměňují rakety. Válka vstupuje do druhého měsíce a nezdá se, že by docházelo k deeskalaci.
Začněme tím, co se za posledních 24 hodin odehrálo na Blízkém východě. V Íránu zasáhly Teherán a přístavní město Bandar Hamir silné výbuchy, když Izrael provedl další vlnu útoků. Izrael zabil další dva zdravotníky v Libanonu, když pokračoval v útocích na íránského spojence Hizballáh uprostřed všeobecného rozhořčení nad včerejším leteckým útokem, při kterém zahynuli tři novináři.
V jižním Libanonu byl zabit izraelský voják, zatímco Írán a Hizballáh pokračovaly v ostřelování Izraele a jeho vojsk raketami. A po útocích na íránské ocelárny byly íránskými údery zasaženy hliníkové závody v Bahrajnu a Abú Dhabí.
Írán také pohrozil, že zaútočí na izraelské a americké univerzity v regionu, pokud USA do pondělního poledne neodsoudí bombardování jeho univerzit. A poté, co se k válce připojili íránští spojenci z hnutí Húsiů v Jemenu a začali odpalovat rakety na Izrael, vydala námořní mise EU varování pro lodní dopravu v Rudém moři. Obává se, že Húsiové obnoví útoky na lodě v úžině Bab al-Mandab, čímž ještě zhorší ekonomickou krizi způsobenou faktickým uzavřením Hormuzského průlivu Íránem. Amelia Jenová podává zprávu.
Reportérka: Další noc výbuchů v Teheránu, zatímco válka USA a Izraele proti němu vstupuje do druhého měsíce. Zde na videu zveřejněném dnes Íránskou záchrannou organizací Červeného půlměsíce je pod troskami nalezen přeživší. „Díky Bohu,“ říká jeden z členů záchranného týmu, když si ověřuje jeho jméno. Mezi zasaženými budovami byly i kanceláře katarské zpravodajské stanice Al Arabi, kde bylo zraněno 10 lidí.
"Raketa zasáhla strop a všechno nám spadlo na hlavy. Byl to opravdový zázrak, že jsme přežili."
Několik dní poté, co americký ministr zahraničí Marco Rubio prohlásil, že válka skončí během týdnů, a ne měsíců, Washington Post informuje, že Pentagon vypracoval plány pozemních operací a Donald Trump má rozhodnout, zda je podepíše. Předchozí pozemní invaze USA byly kontroverzní, smrtící a nákladné. Možná proto již dříve Trump další vyloučil a možná proto ho samotná otázka tak irituje.
Za jakých okolností byste vyslal pozemní jednotky? Jak o tom uvažujete?
Trump: Ani o tom nechci mluvit. Myslím, že to není vhodná otázka. Víte, nebudu na ni odpovídat. Mohlo by k tomu dojít? Možná, ale musel by to být velmi dobrý důvod. A řekl bych, že kdybychom to někdy udělali, byli by tak zdecimovaní, že by nebyli schopni bojovat na zemi.
Reportérka: Zatímco Írán zveřejnil videa toho, co popsal jako 86. vlnu raket proti cílům v regionu, zde zasahující průmyslový komplex v jižním Izraeli, předseda jeho parlamentu řekl, že armáda čeká na příjezd amerických pozemních jednotek, aby je, cituji, „zapálila“. Vzhledem k tomu, že jeho letectvo a námořnictvo jsou značně oslabeny, věří, že boj na zemi je jeho největší silou.
"Oznamujeme, že bojovníci islámu na takové akce čekali dlouho, aby dokázali, že agrese a okupace nepřinesou nic jiného než ponižující zajetí, rozčlenění a zmizení agresorů. A američtí velitelé a vojáci se stanou dobrou potravou pro žraloky v Perském zálivu."
Tento víkend dorazila do regionu z Asie válečná loď USS Tripoli s více než 2000 americkými mariňáky na palubě. Bylo oznámeno, že plány Pentagonu na pozemní invazi budou zahrnovat spíše nájezdy než invazi v plném rozsahu, což nyní bude zvažovat nepředvídatelný americký prezident. Trump kdysi vedl kampaň za vyhýbání se nekonečným válkám. Nyní je uvězněn ve válce, kterou sám rozpoutal a jejíž cíle a časový harmonogram se stávají stále pružnějšími.
