Daň ze superbohatství
27. 3. 2026 / Beno Trávníček Brodský
Přijde mi, že někdy lze udělat článek i jen jako reakci AI na chytrý dotaz, protože většina lidí si ho zkrátka z důvodu nedostatku času či inteligence nebo přebytku sebestřednosti vůbec nepoloží. Možná je to čistší než se AI zeptat a pak to nějak zkoušet maskovaně přepsat do "lidštiny". Sám psát má asi člověk v okamžiku, když má nosnější nápad, než pohledat informace a seřadit výsledky pod sebe...
Prompt
Který americký prezident tvrdě zdanil kapitál a kdy?
Reakce
Prezidentem USA, který je historicky nejvíce spojován s tvrdým zdaněním kapitálu a vysokých příjmů, byl Franklin Delano Roosevelt během svého působení ve 30. a 40. letech 20. století, zejména v rámci své politiky New Deal.
Zde jsou klíčové momenty
1935 (Revenue Act of 1935): Roosevelt prosadil zákon, který výrazně zvýšil daně pro korporace a bohaté jednotlivce. Tento zákon byl tiskem označován jako „zákona o zdanění bohatých“ (Wealth Tax Act), přičemž nejvyšší mezní sazba daně z příjmu fyzických osob byla zvýšena na 79 %.
Válečné zdanění (40. léta): Během druhé světové války Roosevelt prosadil ještě drastičtější zvýšení daní, aby financoval válečné úsilí. Nejvyšší mezní sazba daně z příjmu dosáhla rekordních 94 % pro nejvyšší příjmové skupiny.
Dědictví: Rooseveltova administrativa výrazně zvýšila progresivitu zdanění, což mělo za cíl snížit majetkovou nerovnost a financovat masivní vládní výdaje na obnovu ekonomiky.
I když Theodore Roosevelt (na počátku 20. století) byl známý svým bojem proti monopolům (trust-busting), nejtvrdší daňové zásahy do kapitálu a příjmů realizoval právě Franklin D. Roosevelt.
