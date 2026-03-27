Rusko začalo posílat Íránu drony k válce s USA
27. 3. 2026
Podle zpravodajských informací se Moskva a Teherán tajně dohodly na dodávkách v prvních dnech vojenského konfliktu a očekává se, že dodávky dokončí do konce března. Současně však není známo, kolik zařízení Írán celkem obdrží. Neexistují také přesná data o typu dronů, které Moskva souhlasila poslat Teheránu. Jeden z kontaktů FT v západní rozvědce naznačil, že se jedná o drony Geraň-2, které Rusko vyrábí na základě íránského modelu Šáhid-136.
"Rusové Šáhidy výrazně vylepšili, včetně úprav motorů, navigačních systémů a vybavení proti rušení. Proto jsou tyto systémy již pokročilejší než ty, které Írán vytvořil," říká Nicole Grajewski, profesorka na Sciences Po University, která studuje vztahy mezi Ruskem a Íránem. Podle západních zpravodajských služeb také Teherán požádal Moskvu o poskytnutí modernějších systémů protivzdušné obrany, ale ruská strana odmítla dodat S-400 ze strachu z eskalace vztahů se Spojenými státy, uvedli partneři FT.
Předtím zdroje z The Washington Post mezi americkými představiteli uvedly, že Rusko předává zpravodajská data Íránu, která jsou využívána k úderům na americké jednotky na Blízkém východě. Politico naopak napsalo, že Moskva nabídla Washingtonu, že přestane pomáhat Teheránu výměnou za odmítnutí americké strany předávat zpravodajské informace Kyjevu. Kreml to označil za "falešné zprávy", ale k předávání zpravodajských dat do Teheránu se nevyjádřil. Tiskový mluvčí prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov také tvrdil, že Moskva neobdržela žádosti od Íránu o pomoc, včetně zbraní. Současně Rusko oficiálně poslalo přes Ázerbájdžán do Íránu více než 13 tun "léků" a plánuje pokračovat v dodávkách.
Minulý týden Izrael zaútočil na íránský přístav Bandar Anzali v Kaspickém moři, který hraje klíčovou roli při přepravě ropy, obilí, stejně jako zbraní a dronů mezi Ruskem a Íránem. Podle izraelské armády útok zasáhl válečné lodě, přístavní infrastrukturu, velitelské centrum a loděnici.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse