Krize na Blízkém východě: Výbuchy v Teheránu, zatímco jemenské hnutí Húsiů podniká další útoky na Izrael
29. 3. 2026
Íránský ministr zahraničí Abbás Araghčí odsoudil sobotní zabití tří novinářů v Libanonu Izraelem.
Na svém Telegramu Araghči uvedl, že tyto vraždy představují „cílené atentáty“ a „flagrantní porušení mezinárodního práva“. Řekl, že jsou způsobem, jak umlčet „hlasy těch, kteří říkají pravdu“.
Ali Shoeib z televizní stanice al-Manar, kterou vlastní Hizballáh, Fatima Ftouni a její bratr a kameraman Mohammed Ftouni z kanálu al-Mayadeen byli včera zabiti při izraelském leteckém úderu zaměřeném na jejich auto.
Izrael se k útoku krátce poté přihlásil s tím, že cílem byl Shoeib, kterého obvinil z toho, že je „teroristou“ Hizballáhu, aniž by poskytl jakékoli důkazy na podporu svého tvrzení. K zabití Fatimy a Mohameda Ftouni se nevyjádřil.
Izrael, který podle organizace Reportéři bez hranic zabil od roku 2023 více než 220 novinářů, často tvrdí, že novináři, na které útočí, jsou spojeni s ozbrojenými skupinami (jako je Hamás), aniž by poskytl jakékoli důkazy. Mezinárodní humanitární právo má chránit civilní novináře během ozbrojených konfliktů a Izrael byl obviněn z jeho jasného porušování, přičemž mu to prakticky prochází beztrestně.
USA tajně plánují pozemní útok navzdory diplomatickým signálům, tvrdí předseda íránského parlamentu
Íránská státní média zveřejnila zprávu předsedy íránského parlamentu Mohammada Baghera Ghalibafa u příležitosti 30. dne od začátku americko-izraelské války.
„Nepřítel otevřeně vysílá signály o vyjednávání a tajně plánuje pozemní útok,“ napsal Ghalibaf, který je předsedou parlamentu od roku 2020, ve svém prohlášení zveřejněném agenturou Tasnim.
„Spojené státy vyjadřují své požadavky v podobě seznamu 15 bodů a usilují o to, čeho nedosáhly ve válce.“
„Nacházíme se uprostřed velké světové války a musíme se připravit na trnitou a obtížnou cestu, která nás čeká, než dosáhneme vrcholu,“ dodal.
Ghalibaf byl dříve velitelem Islámské revoluční gardy (IRGC), policejním šéfem a starostou Teheránu. Washington ho údajně považuje za potenciálního partnera a podle zpráv je preferovanou volbou Donalda Trumpa na post vůdce.
Ministr zahraničí Marco Rubio v pátek zopakoval, že USA věří, že budou schopny dosáhnout svých cílů bez nasazení pozemních jednotek, ale až budou příští týden mariňáci na svých pozicích, Trump by mohl nařídit útok, aby buď získal páku k znovuotevření Hormuzského průlivu, nebo oslabil schopnost Íránu udržet vodní cestu uzavřenou silou.
Nedostatek těžkých obrněných jednotek, logistické zázemí a dalších prvků potřebných pro dlouhodobý vojenský konflikt však omezí schopnost Bílého domu eskalovat konflikt, což by mohlo prodloužit patovou situaci, která by mohla mít devastující dopad na mezinárodní ekonomiku.
Saúdskoarabské ministerstvo obrany uvedlo v prohlášení sdíleném na sociálních sítích před asi třemi hodinami, že země v uplynulých několika hodinách zachytila a zničila 10 dronů.
Katarská zpravodajská stanice Al Araby uvedla v příspěvku na X, že izraelská raketa zasáhla budovu, v níž sídlí její kancelář v íránském hlavním městě Teheránu, což způsobilo „rozsáhlé škody a přerušilo živé vysílání“.
Kuvajt uvedl, že jeho systémy protivzdušné obrany dnes ráno zachytily čtyři drony útočící na zemi.
V prohlášení zveřejněném dříve na sociálních sítích kuvajtská armáda uvedla, že „jakékoli výbuchy, které mohou být slyšet, jsou výsledkem zachycení nepřátelských cílů systémy protivzdušné obrany“, aniž by upřesnila, kdo za útoky stojí.
Americká základna v Sýrii se stala terčem útoku dronů z Iráku, který byl odražen, uvedl náměstek ministra
Syrský náměstek ministra obrany v neděli uvedl, že síly jeho země odrazily útok dronů ze sousedního Iráku, který byl namířen na jednu z posledních amerických vojenských základen v Sýrii.
„Dnes ráno byla americká základna v Qasraku, která se nachází na našem území, napadena čtyřmi drony vypuštěnými z iráckého území,“ uvedl Sipan Hamo na X a dodal, že „drony byly sestřeleny bez obětí“.
„Považujeme za odpovědný Irák a vyzýváme jej, aby zabránil opakování útoků, které ohrožují naši stabilitu.“
K útoku došlo den poté, co syrská armáda oznámila, že odrazila další útok dronů z Iráku namířený na al-Tanf, základnu na jihovýchodě, kde dříve sídlily americké jednotky.
Na začátku tohoto týdne syrská armáda uvedla, že další základna na severovýchodě byla rovněž terčem raketového útoku z Iráku, přičemž irácký představitel prohlásil, že za ním stojí místní ozbrojená skupina. Irák v souvislosti s tímto útokem zadržel čtyři osoby.
Irák byl vtažen do války od jejího vypuknutí v důsledku amerických a izraelských úderů proti Íránu, přičemž konflikt zachvátil velkou část Blízkého východu.
Proteheránské irácké skupiny se přihlásily k odpovědnosti za útoky na americké zájmy v Iráku a v celém regionu, zatímco údery se zaměřily také na tyto skupiny.
V posledních měsících se americké síly stáhly ze základny al-Tanf i ze Shadadi v severovýchodní provincii Hasakeh a začaly se stahovat také ze základny Qasrak, rovněž nacházející se v Hasakehu.
Ománské ministerstvo zahraničí odsuzuje útoky na své území
Ománské ministerstvo zahraničí v neděli uvedlo, že odsuzuje útoky na své území, a dodalo, že se k nim zatím žádná strana nepřihlásila.
Uvedlo, že úřady vyšetřují „zdroje a motivy“ útoků, aniž by poskytly další podrobnosti.
Omán v sobotu oznámil, že při útoku dronů na přístav Salalah v této zemi v Perském zálivu byl zraněn jeden pracovník, a dánská kontejnerová přepravní společnost Maersk později uvedla, že po sobotním útoku dočasně zastavila své operace v přístavu.
Při americko-izraelských útocích na íránské město poblíž Hormuzského průlivu zahynulo pět lidí, uvádějí státní média
Americko-izraelské údery zasáhly v neděli nábřeží v íránském přístavním městě poblíž strategického Hormuzského průlivu a zabily pět lidí, informovala íránská státní média.
Oficiální agentura IRNA uvedla, že „nepřítel provedl zločinný útok na nábřeží v Bandar Khamir, při kterém zahynulo pět lidí a čtyři další byli zraněni“.
V neděli byla také v íránském hlavním městě slyšet série hlasitých výbuchů, uvedl novinář agentury AFP. Výbuchy byly slyšet v severní části Teheránu a z postižených oblastí stoupal kouř.
IDF tvrdí, že zasáhla íránská velitelská centra a zbrojní zařízení
Izraelské obranné síly (IDF) tvrdí, že v nové vlně útoků zasáhly íránská velitelská centra a zařízení na výrobu a skladování zbraní v Teheránu.
V příspěvku na X IDF uvedly, že mezi zasaženými cíli byly „zařízení na výrobu a skladování balistických raket, systémy protivzdušné obrany a pozorovací stanoviště íránského režimu“.
Podle IDF Írán přesunul některá velitelská centra do dočasných lokalit. „Bylo zničeno několik dočasných velitelských center, včetně velitelů, kteří operovali v rámci velitelství,“ uvedly IDF v příspěvku.
Íránská revoluční garda tvrdí, že útoky na hliníkové závody v Bahrajnu a Spojených arabských emirátech jsou odvetou za americko-izraelské útoky
Íránská revoluční garda uvedla, že o víkendu provedla raketové a dronové útoky na hliníkové závody v Bahrajnu a Spojených arabských emirátech jako odvetu za americko-izraelský útok na íránskou průmyslovou infrastrukturu, který byl proveden ze základen v zemích Perského zálivu.
IRGC uvedla, že útoky byly namířeny proti průmyslovým odvětvím, která popsala jako spojená s americkou armádou.
Od vypuknutí války na Blízkém východě na konci února jsou Bahrajn a další země Perského zálivu pravidelně terčem íránských raketových a dronových útoků jako odvetu za americko-izraelskou kampaň.
V prohlášení zveřejněném íránskou státní televizí IRIB Revoluční gardy uvedly, že zasáhly hliníkový závod ve Spojených arabských emirátech a hlavní závod společnosti Aluminium Bahrain, přičemž oba objekty označily za „průmyslová odvětví spojená s americkou armádou a leteckým průmyslem v regionu“.
Společnost Aluminium Bahrain, jeden z největších světových výrobců hliníku, uvedla, že při sobotním íránském útoku na její závod byli zraněni dva zaměstnanci.
Společnost, známá také pod zkratkou Alba, uvedla, že pracovníci utrpěli lehká zranění.
Linky pomoci pro námořníky jsou zahlceny voláními od námořníků uvízlých uprostřed války
Linky pomoci pro námořníky uvádějí, že jsou zaplaveny zprávami od posádek uvízlých v Perském zálivu kvůli válce na Blízkém východě, které zoufale žádají o repatriaci, odškodnění a zásoby na palubě.
„Píšu, abych vás naléhavě informoval, že naše loď v současné době čelí kritické situaci, pokud jde o zásoby a zdravotní stav jedné členky posádky,“ zněl e-mail od jedné námořnice ze dne 24. března adresovaný týmu podpory námořníků Mezinárodní federace dopravních pracovníků (ITF).
„K udržení posádky je nutná okamžitá dodávka jídla, pitné vody a základních potřeb,“ uvádí zpráva zaslaná na linku pomoci týmu.
ITF uvedla, že od vypuknutí války v důsledku americko-izraelských útoků na Írán 28. února obdržela více než 1 000 e-mailů a zpráv od námořníků uvízlých v okolí Hormuzského průlivu a širšího regionu.
Válka se dále stupňuje, jemenské hnutí Húsiů, podporované Íránem, potvrdilo druhou vlnu útoků na Izrael od svého vstupu do konfliktu v sobotu. Přísahali, že v následujících dnech budou v útocích pokračovat, což představuje hrozbu nejen pro zhoršující se bezpečnostní situaci v regionu, ale i pro světový obchod.
V Íránu otřásly v neděli brzy ráno severním Teheránem dvě silné exploze, informoval novinář agentury AFP. Výbuchy se v íránském hlavním městě odehrály kolem 7:20 ráno za činnosti protivzdušné obrany, ale zatím nebylo jasné, co bylo terčem útoku.
Tedros Adhanom Ghebreyesus, generální ředitel Světové zdravotnické organizace, vyzval k ukončení útoků na zdravotnický personál poté, co bylo v sobotu v jižním Libanonu zabito devět záchranářů.
