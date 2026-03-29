Netanjahuovi a Trumpovi díky a oběti a Německo pro nás na omluvu postaví jaderky
29. 3. 2026 / Boris Cvek
Poslanec za motoristy Gregor řekl v zásadě to samé. Důvěra v Trumpa je bezmezná. Gregor nám sdělil tři možné scénáře: 1. dohoda, 2. změna režimu, 3. pokračuje válka. První je prý nereálný, druhý bychom si přáli všichni, třetí je reálný. Musíme prostě přinášet oběti pro dobro, protože Írán je fanatický a nepředvídatelný režim. Naprosto nepředvídatelný. Víme také už dávno, dodávám, že Trump předvídatelně zvítězil a slaví vítězství.
Pozoruhodné bylo, když naopak europoslankyně Vrecionová z ODS označila Trumpa za starého ješitného muže, který se rozhoduje podle počasí a nálady. Co si to dovoluje? Hrdinný zachránce národa a ona tohle! Jermanové se to pochopitelně dotklo, prý jí vadí osobní nenávist vůči lidem jako Trump a Orbán. Nebýt skvělého zásahu Trumpa, neřešili bychom takové detaily jako marže u nafty a benzínu, ale vlastní životy. Proboha! Dýchám díky Trumpovi! Podobně neuctivě a hloupě jako Vrecionová mluvil i europoslanec Niedermayer (TOP09), který upozornil na to, že nikdo neví, co Trump vlastně chce. Proč se nezeptá Gregora a Jermanové?
Paní europoslankyně má jistě informace od izraelských tajných služeb. V každém případě je jasné, že podle zástupců Babišovy vlády se musíme jako ČR více spoléhat na Trumpa a Netanjahua než na země západní Evropy, které ti dva zachránili před íránským jaderným útokem přece, dokonce proti jejich vůli.
Pokud jde o detaily jako marže na naftu a benzín, vláda bude jednat. Není jasné, co bude dělat, ale bude jednat. Hrozí zdražování potravin a úplná katastrofa, pokud jde o plyn a hnojiva. Je ale konečně jasné, že to jsou detaily. My čeští občané pod vedením naší vlády v každém případě budeme nést statečně náklady na válku. Protože jsme byli zachráněni. Mohli jsme dávno umírat! Možná jako na Ukrajině. Z logiky vládních politiků plyne, že bychom měli poslat nějaké posily do Perského zálivu, abychom pomohli Trumpovi a Netanjahuovi. Abychom neumírali. A rozhodně bychom se měli odstřihnout od západní Evropy, tak strašně zaslepené a nespolehlivé.
Ostatně v druhé hodině pořadu pan Gregor tvrdil s velkým zápalem, že zastavení jaderných elektráren v Německu velmi poškodilo naše občany. Jsme tedy velmi suverénní a naše národní zájmy nás ochrání, protože až skončí Evropská unie, Německo nás bude poslouchat. Postaví tam pro nás jaderky, aby se omluvilo. Tak strašná vina, hned druhé historické trauma po holokaustu.
Ostatně ti, kdo v Německu chtějí rozbít EU, nemyslí ve dne v noci na nic tak jako na naše, české, národní zájmy a na to, aby se našemu ksindlu, omlouvám se, národu, žilo v koncentrácích, ne omlouvám se, v zemljankách s jadernou energetikou lépe. Podle Gregora je Německo zcela logicky typickým příkladem krachu zelené a migrační politiky, tak jediná spása pro Němce je vlastně v naší, české, civilizační a intelektuální převaze.
