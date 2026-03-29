Steuern vom Superreichtum

29. 3. 2026 / Beno Trávníček Brodský

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Es scheint mir, dass es manchmal möglich ist, einen Artikel auch nur als KI-Antwort auf eine kluge Anfrage zu erstellen, weil die meisten Menschen ihn einfach gar nicht stellen wegen Zeitmangels, Intelligenzmangels oder eines Übermaßes an Selbstbezogenheit. Vielleicht ist es sauberer, als die KI zu fragen und dann irgendwie zu versuchen, sie auf eine getarnte Weise in "Mensch" umzuschreiben. Man sollte wahrscheinlich selbst schreiben, wenn man eine wichtigere Idee hat, als Informationen zu suchen und die Ergebnisse für sich selbst zu ordnen... Übersetzt aus dem Tschechischen von Uwe Ladwig

Prompt

Welcher US-Präsident hat Kapital stark besteuert und wann?

Reaktion

Der US-Präsident, der historisch am meisten mit harter Besteuerung von Kapital und hohen Einkommen assoziiert wird, war Franklin Delano Roosevelt während seiner Amtszeit in den 1930er und 1940er Jahren, insbesondere im Rahmen seiner New-Deal-Politik.

Hier sind die Schlüsselmomente

1935 (Revenue Act von 1935): Roosevelt setzte ein Gesetz durch, das die Steuern für Unternehmen und wohlhabende Einzelpersonen erheblich erhöhte. Dieses Gesetz wurde in der Presse als "Reichensteuergesetz" (Wealth Tax Act) bezeichnet, wobei der höchste Grenzeinkommensteuersatz für physische Personen auf 79 % erhöht wurde.

Kriegssteuer (1940er Jahre): Während des Zweiten Weltkriegs setzte Roosevelt eine noch drastischere Steuererhöhung durch, um die Kriegsanstrengungen zu finanzieren. Der höchste Grenzeinkommensteuersatz erreichte einen Rekordwert von 94 % für die einkommensstärksten Gruppen.

Vermächtnis: Die Roosevelt-Regierung erhöhte die Progressivität der Besteuerung erheblich, die darauf abzielte, Vermögensungleichheit zu verringern und massive staatliche Ausgaben zum Wiederaufbau der Wirtschaft zu finanzieren.

Obwohl Theodore Roosevelt (zu Beginn des 20. Jahrhunderts) für seinen Kampf gegen Monopole (Trust-Busting) bekannt war, war es Franklin D. Roosevelt, der die härtesten Steuereingriffe auf Kapital und Einkommen durchführte.

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