Hospodaření Občanského sdružení Britské listy za únor 2026
1. 3. 2026
Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz.
Jako v České republice oficiálně registrovaný spolek (občanské sdružení) poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely osobám, které v ČR platí daně.
Hospodaření OSBL za únor 2026
Zůstatek k dispozici Britským listům 31.1. 2026: 4205.11 Kč
Příjmy:
Od sponzorů ............................................................66 552,79 Kč
Výdaje
honorář (DV)..............................................................20 915 Kč
honorář (KD) .............................................................32 000 Kč
honorář (JR) ................................................................2000 Kč
honorář (PV) ................................................................8000 Kč
honorář (MM) ..............................................................7000 Kč
internet .........................................................................842.50 Kč
Výdaje celkem:...................................................... 70 757,50 Kč
Zůstatek k 28.2. 2026 0.40 Kč
Diskuse