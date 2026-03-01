Hospodaření Občanského sdružení Britské listy za únor 2026

1. 3. 2026

Vážení čtenáři,
tak zřejmě poprvé za celý třicet let, co vycházejí denně Britské listy (poprvé vyšly 29. července 1996) se nám nesebral za měsíc únor dostatek finančních příspěvků od čtenářů, abychom mohli našim pravidelným autorům uhradit mininální honorář. Po částečném zaplacení výdajů nám na účtu v pátek 27. 2. zůstalo čtyřicet haléřů.

Shodou okolností hned po konci měsíce přišel velký příspěvek od jednoho našeho pravidelného finančního přispěvatele, ve vysoké částce 25 000 Kč, za nějž mnohokrát děkujeme. 

Jenže znovu upozorňujeme: Nemůžeme záviset na velkých příspěvcích od čtenářů, kteří si uvědomují význam Britských listů. Nemůžeme od lidí chtít, aby nám skoro každý měsíc přispívali částkami jako 25 000 Kč. Opravdu znovu apelujeme na naše čtenáře, aby pravidelně přispívali skromnou částkou kolem 200 Kč měsíčně. Určitě víc byste dali za noviny. Je to důležité. Děkujeme. 



V únoru 2026   jste nás podpořili částkou 66 552,79 , výdaje byly výdaje byly 70 757,50 Kč, zůstatek koncem února byl 0.40  .  

Prosíme, v podpoře neustávejte - bohužel, ale z přehledu vidíte, se nám výdaje zvýšily na cca 100 000 Kč měsíčně. VELMI si vážíme vaší trvalé podpory. 

Apelujeme na čtenáře, aby nám každý měsíc poslali oněch dvě stě korun.  Prosíme všechny o pravidelnou podporu 200 Kč měsíčně.

Finančních příspěvků od čtenářů si nesmírně vážíme, víme velice dobře, jak špatně na tom mnozí občané v ČR jsou. A neomlouvejte se, že přispíváte (údajně) málo, vážíme si každé koruny.  

Příspěvky na provoz Britských listů je možno  zaslat  na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. IBAN: CZ4455000000001001113917


Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz.

Jako v České republice oficiálně registrovaný spolek (občanské sdružení) poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely osobám, které v ČR platí daně. 


Hospodaření OSBL za únor 2026


Zůstatek k dispozici Britským listům  31.1. 2026: 4205.11  Kč



Příjmy:

Od sponzorů ............................................................66 552,79 

Výdaje

honorář (DV)..............................................................20 915 Kč

honorář (KD) .............................................................32 000 Kč

honorář (JR) ................................................................2000 Kč

honorář (PV) ................................................................8000 Kč

honorář (MM) ..............................................................7000 Kč

internet .........................................................................842.50 Kč


Výdaje celkem:...................................................... 70 757,50 Kč


Zůstatek k  28.2. 2026    0.40   

Záznam spolku Občanské sdružení Britské listy u Městského soudu v Praze

Daňová přiznání Občanského sdružení Britské listy z let 2003-2022


2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 

2017  2018  2019  2020  2021  2022 

