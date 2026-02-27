Ruské regiony vstupují do pátého roku války s rekordním deficitem
27. 2. 2026
Prudký nárůst deficitu nastal proto, že regiony s celkovými příjmy 22,6 bilionu rublů (plus 4 % oproti roku 2024) utratily 24,1 bilionu rublů (plus 9 %). V důsledku toho čelilo 74 regionům "díře" v rozpočtu, oproti 50 o rok dříve. V absolutních hodnotách měla největší deficit Moskva (299 miliard rublů). Poté s velkým náskokem jsou okruhy Jamalo-něnecký (84 miliard rublů) a Chanty-mansijský (72 miliard).
Se zvýšením příjmů z daně z příjmu fyzických osob (o 12 %, tedy 732 miliard rublů), daní z celkového příjmu (o 11 %, tedy 119 miliard) a z nemovitostí (o 6 %, tedy 99 miliard), regiony čelí poklesu výběru klíčové daně – z korporátních zisků (o 9 %, tedy 493 miliard). Celkově, kvůli zhoršení finančních výsledků podniků v loňském roce, klesl výběr této daně v 55 regionech. Nejvýznamnější je pokles v oblastech s ekonomikou závislou na těžbě levnějších minerálů. Zejména v republice Komi byl pokles těchto příjmů o 50 %, v Orenburské oblasti 40 %, v autonomním okruhu Jamal-Něnec o 39 %. V absolutních hodnotách nejvíce ztratily rozpočty Ťumeňské oblasti (minus 70 miliard rublů), Jamalsko-Něneckého autonomního okruhu (53 miliard) a Chanty-mansijského autonomního okruhu (35 miliard).
Hlavním zdrojem pokrytí deficitu byly zůstatky dočasně volných prostředků na rozpočtových účtech. Celkem regiony vyčlenily na tyto účely téměř 1 bilion rublů z dříve nahromaděných 2,9 bilionu rublů, čímž financovaly asi dvě třetiny deficitu. Dalších 30 % bylo pokryto přilákáním bankovních úvěrů (449 miliard rublů) a zbytek byl pokryt pomocí dluhopisů a dalších zdrojů.
Předtím Ministerstvo financí oznámilo zvýšení federálního rozpočtového deficitu na 5,645 bilionu rublů do konce roku 2025. Ve srovnání s rokem 2024 se "díra" ve státní pokladně zvětšila 1,6krát a relativně – 2,6 % HDP – od roku 2020 dosáhla rekordu (3,8 % HDP). Den předtím, 25. února, ruský premiér Michail Mišustin uvedl, že spolu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a guvernérkou centrální banky Elvirou Nabjullinou "mnoho hodin" diskutovali o řešení problému ruského rozpočtového deficitu. Zda bylo nalezeno nějaké řešení a jaká opatření byla projednána, Mišustin nespecifikoval.
Mezitím regiony začaly snižovat rozpočty schválené pro rok 2026. Úřady Primorského kraje tak na zasedání 25. února snížily výdaje o 3 miliardy rublů. Předtím byly v Čeljabinské oblasti rozpočtové výdaje sníženy o 2,2 miliardy rublů.
Zdroj v ruštině: ZDE
Diskuse