Britský princ Harry a Meghan navštívili hospitalizované děti z Gazy a uprchlický tábor
27. 2. 2026
Vévoda a vévodkyně ze Sussexu navštívili nemocnici v Jordánsku a zúčastnili se kulatého stolu, aby poděkovali klíčovým dárcům a humanitárním partnerům. „Je mi ctí a privilegiem být v místnosti plné lidí s tak velkým srdcem,“ řekl Harry skupině.
Princ Harry a Meghan ve středu navštívili uprchlický tábor a nemocnici v Jordánsku. Zahájili tak cestu zaměřenou na organizace, které pomáhají civilistům postiženým válkou a vysídlením.
Vévoda a vévodkyně ze Sussexu se také připojili k generálnímu řediteli Světové zdravotnické organizace Tedrosovi Adhanomovi Ghebreyesusovi k kulatému stolu s regionálními vedoucími představiteli WHO, některými z jejich humanitárních partnerů a klíčovými dárci.
„Je mi ctí a privilegiem být v místnosti plné lidí s tak velkým srdcem,“ řekl Harry skupině. „Nevím, kolikrát vám děkují za všechnu práci, kterou děláte – pravděpodobně neděkuji dost.“
Od svého odstoupení z královských povinností v roce 2020 se pár zaměřuje na podporu projektů, které pomáhají civilistům postiženým válkou, zejména zraněným a vysídleným dětem. Jejich nezisková organizace Archewell Philanthropies nedávno podpořila snahy WHO evakuovat děti z Gazy a přivézt je do Jordánska k léčbě.
Harry a Meghan se ve středu setkali s některými z těchto dětí ve Specialty Hospital v Ammánu. Navštívili také uprchlický tábor Za'atari, kde žijí tisíce Syřanů, kteří zůstávají vysídleni po více než deseti letech konfliktu ve své domovské zemi.
Ve čtvrtek měli manželé navštívit kancelář World Central Kitchen v Ammánu, která organizuje a posílá potraviny a další humanitární pomoc do Gazy. Harry a Meghan jsou dlouholetými podporovateli World Central Kitchen, prvního filantropického partnera jejich neziskové organizace.
Zdroj v angličtině ZDE
