Channel 4 News: Britský princ Harry apeluje: Prosím, nezapomínejte na katastrofu v Gaze
27. 2. 2026
čas čtení 10 minut
Moderátor, Channel 4 News, čtvrtek 26. února 2026, 19 hodin: Princ Harry v tomto pořadu řekl, že je nutné urgentně otevřít koridory pro potravinovou a lékařskou pomoc, aby se mohlo pomoci lidem v Gaze. Vévoda ze Sussexu hovořil v Jordánsku, kde se spolu s Meghan setkali s dětmi v uprchlickém táboře na pozvání generálního ředitele Světové zdravotnické organizace Dr Tedrose Ghebreyesuse. Náš reportér Paul McNamara hovořil s oběma muži a připojuje se k nám z Jordánska. Paule.
Reportér: Ano, humanitární situace v Gaze je zoufalá. Nikde v regionu není břemeno tak velké jako tady v Jordánsku a vévoda a vévodkyně ze Sussexu si za poslední dva dny uvědomili, jak zoufalá je situace. Balancují na diplomatickém laně. Lidé kolem prince Harryho nechtěli, aby odpovídal na otázky týkající se Izraele. Princ nechtěl odpovídat na otázky týkající se jeho strýce Andrewa Mountbattena-Windsora a jeho vztahu s Jeffreyem Epsteinem, protože se obávali, že by se pak všechny titulky týkaly tohoto tématu a ne toho, co se děje v Gaze a uprchlických táborech tady v Jordánsku.
A abychom byli spravedliví, je to postoj, který podpořili penězi, 500 000 dolarů, které těsně před Vánocemi darovali humanitárním organizacím, včetně Světové zdravotnické organizace. Generální ředitel Světové zdravotnické organizace, Dr. Tedros, řekl, že tyto peníze přilákaly ještě více peněz.
Ale potřeby jsou zde obrovské, jak uvidíte v naší reportáži, a varujeme, že obsahuje znepokojivé záběry od samého začátku.
Reportáž: Proud, který by měl být přívalem. Ve specializované nemocnici v jordánském hlavním městě chtějí více pacientů, více evakuovaných z Gazy. Pacientů, jako je 14letá Aisha, která musela pět měsíců čekat na potřebnou léčbu. Izraelský letecký útok zabil jejího osmiletého bratra.
"Probudila jsem se a myslela jsem, že se mi noha rozpadne na dvě části. Držela ji pohromadě jen malá část. Myslela jsem, že jsem přišla o nohu. Začala jsem křičet a prosit, ať mi nohu neamputují. Ať udělají cokoli, jen ať mi nohu neamputují."
Reportér: Stejně jako je těžké dostat pacienty z Gazy, je stejně těžké dostat dovnitř mnoho zdravotnického materiálu kvůli izraelským omezením, nedostatku vybavení a nedostatku lidí, kteří by ho uměli používat. Mnoho, mnoho lékařů v Gaze zemřelo kvůli válce, mnoho. A v mnoha specializacích už nejsou žádní lékaři, kteří by se jim věnovali. A mnoho lékařů z celého světa se snaží, jak jen to jde.
Snaží se zůstat uvnitř, ale to není povoleno.
Příměří v Gaze bylo vyhlášeno před 4 měsíci. (Muži nesou mrtvé.) Takto to dnes vypadalo na východ od města Gaza. Palestinští zdravotníci konstatují, že od října zde bylo zabito 600 lidí, včetně dětí. Izrael tvrdí, že jeho téměř denní útoky jsou odvetou proti militantům, kteří porušili příměří.
Do Jordánska neutekli jen Palestinci. V tomto obrovském uprchlickém táboře žije více než 50 000 Syřanů, z nichž mnozí se nechtějí vrátit ani po pádu Assadova režimu.
Dvíka: "Chci být v budoucnu lékařka."
Páni. A ty chceš být lékařkou v Jordánsku?
"Ano. Jordánsko je můj domov. Ne, Sýrie, v Jordánsku."
Reportér: Světová zdravotnická organizace hostila dva dny v Jordánsku vévodu a vévodkyni ze Sussexu. Byla to příležitost podívat se, jak se využívá jejich dar ve výši 500 000 dolarů, a upozornit na práci WHO. Ale je to organizace, které USA v době mimořádné nouze odebraly podporu a financování. Dříve jsem se setkal s doktorem Tedrosem Adhanomem Ghebreyesusem, šéfem Světové zdravotnické organizace, a nejprve jsem ho požádal, aby nám popsal, jak je zdravotnický systém v Gaze rozvrácený.
Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus: Současná humanitární situace v Gaze je katastrofální. Samozřejmě vítáme mírovou dohodu a doufáme, že se promění v trvalé příměří. Situace je však stále katastrofální, protože obyvatelstvo trpí extrémním nedostatkem. Zároveň je zdravotnický systém prakticky zničen. Taková je obecně situace. Od příměří došlo samozřejmě k určitému zlepšení, ale je to jen marginální zlepšení a je třeba udělat ještě mnoho.
Reportér: Ale podle vašich hodnocení, která musíte provádět, WHO určité provádí bezpečnostní hodnocení, obstojí argumenty Izraele?
Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus: Myslím, že pokud jde o rozsah kontroly, kterou mají, riziko, o kterém hovoří, je minimalizováno. Takže to tak nevidím. Myslím, že mohou otevřít více. A to jsem také očekával od příměří. Ale to se neděje. Je to opravdu jen marginální zlepšení. A doufám, že se to zlepší.
Reportér: Čelíte obrovské poptávce po tom, co WHO dělá, po vašich službách, v době, kdy čelíte určité finanční krizi a USA vystoupily z WHO. Jak škodlivé je to, co Donald Trump udělal, pro to, co poskytujete světu?
Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus: Samozřejmě, že vystoupení USA je pro všechny ztrátou. A setrvání v WHO je ve skutečnosti v nejlepším zájmu USA. Je to tedy ztráta pro USA a také pro ostatní svět. A co se týče ostatního svta, řekl jsem, že jejich příspěvek a vedení byly velmi důležité a zásadní. A jejich spolupráce, to je to, co ostatnímu světu chybí. Ale zároveň i oni budou tratit. Samozřejmě, po oznámení odchodu USA jsme provedli restrukturalizaci. Revidovali jsme náš rozpočet. Samozřejmě oznámili, že odcházejí, ale rozhodnutí padne až v květnu na Valném shromáždění. A v tuto chvíli s nimi stále spolupracujeme, protože, jak jsem již řekl, odstoupení z WHO má pro USA důsledky. Stále s nimi tedy sdílíme informace, zejména v oblasti zdravotní bezpečnosti, protože se jedná o otázku bezpečnosti. A chceme, aby byli Američané v bezpečí, proto s nimi pravidelně sdílíme informace.
Reportér: Vzhledem k tomu, že WHO čelí finanční krizi a že jste přišli o peníze od USA, jak důležitá je A) obrovská částka, kterou vám mohou poskytnout soukromí dárci, jako jsou vévoda a vévodkyně ze Sussexu, a B) pozornost, kterou vám pomáhají věnovat vaší práci?
Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus: Víte, nejde jen o financování. Klíčové je společné prosazování našich cílů. A to samo o sobě může také přinést zdroje, protože nejde jen o peníze. I čas, který vévoda a vévodkyně věnují naší podpoře, může přinést podporu, může přinést zdroje, ale zároveň může přinést i povědomí.
Reportér: Dr. Tedros a princ Harry mají vlastně docela blízký vztah a poněkud nečekaně se k nám princ Harry připojil. A opět trvá na tom, že chce, aby se tato cesta zaměřila na to, co se děje v Gaze a Jordánsku, a ne na to, co se děje v Londýně nebo Windsoru s jeho rodinou. Chápu, že nechcete mluvit o své rodině, svém strýci, věcech v Londýně. Jste tady, protože nechcete odvádět pozornost od práce, kterou děláte pro WHO a v Gaze. Takže nejprve, proč jste tady v Jordánsku? Proč je to pro vás tak důležité?
Princ Harry: Myslím, že po mnoha měsících, vlastně letech, ale konkrétně po měsících rozhovorů s Dr. Tedrosem před touto cestou, bylo pro nás opravdu důležité zdůraznit neuvěřitelnou práci, kterou Jordánsko pro tento region dělá. Myslím, že tato práce probíhá již desítky let, ale v poslední době ještě více jako humanitární centrum pro Blízký východ, zejména s ohledem na vše, co se děje v Gaze a také v Sýrii. Myslím si, že svět by měl být nesmírně vděčný za to, co Jordánsko dělá, a za morální vedení, které v současné době pro svět představuje.
Reportér: Včera jsme byli s vámi v nemocnici, kam stále přivážejí děti, které byly nedávno zraněny v Gaze. Jak důležité je, aby svět této situaci nadále věnoval pozornost?
Princ Harry: Myslím, že je to důležité pro všechny. A není to jen pro mě, není to jen pro doktora Tedrose. Myslím, že se k tomu vyjádřil celý svět. A v médiích se o tom hodně píše. Vše se odehrává neuvěřitelným tempem. A to, co se v této oblasti děje, trvá už dlouhou dobu. A pak to zmizí z médií. Myslím si tedy, že pro nás bylo opravdu důležité spolupracovat, přijet sem a upozornit na velmi reálnou humanitární katastrofu, která se stala a stále pokračuje.
Reportér: Dnes ráno jsme byli s vámi v charitativní organizaci, která dodává jídlo do Gazy a denně nakrmí milion lidí. Ale říkají, že nemají zdaleka dostatek jídla. Nedostává se tam lékařská pomoc. Nemají tam přístup novináři. Chtěl byste, aby se všechny tyto věci zlepšily? Chtěl byste, aby byli nezávislí novináři vpuštěni do Gazy?
Princ Harry: Myslím si, že svět se již mnohokrát vyjádřil, takže ano, vše, co jsem slyšel a viděl, zejména od World Central Kitchen, a co jsme dnes ráno slyšeli v přímém přenosu, bylo, že je třeba otevřít koridory pro potraviny a pomoc. V současné době tomu tak není. Vím, že Dr. Tedros již hovořil podrobně o potravinách a zdravotnických potřebách, pravidlech, základních potřebách pro plný přístup humanitárních organizací, aby mohly doručit tuto pomoc lidem, kteří ji nejvíce potřebují.
Reportér: Dr. Tedrosi, vévodo ze Sussexu, děkujeme vám za účast.
Princ Harry: Děkuji, Paule.
Reportér: Děkuji, že jste přišli.
70
Diskuse