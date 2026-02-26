Hillary Clintonová tvrdí, že nemá žádné informace o Epsteinových zločinech; demokraté požadují „okamžité“ sesazení Trumpa
26. 2. 2026
Demokraté v dozorčí komisi požadují „okamžité“ sesazení Trumpa
Demokraté v dozorčí komisi Sněmovny reprezentantů požadují, aby Donald Trump byl „okamžitě“ sesazen před komisí. Tuto žádost vznesli poté, co Hillary Clintonová před komisí vypovídala za zavřenými dveřmi a uvedla, že se nikdy nesetkala s Jeffreyem Epsteinem.
„Měli bychom sesadit osobu, která je v Epsteinových spisech zmiňována téměř častěji než kdokoli jiný, hned po Ghislaine Maxwellové, a tou osobou je Donald Trump,“ řekl Robert Garcia, nejvýše postavený demokrat ve výboru, na tiskové konferenci ve čtvrtek odpoledne.
Ostatní demokraté ve výboru uvedli, že před výborem by měli vypovídat ministr obchodu Howard Lutnick, který má vazby na Epsteina, a ředitel FBI Kash Patel, který by mohl objasnit výslechy agentury s ženou, která obvinila Trumpa z napadení.
„Amerika sleduje,“ řekla Yassamin Ansari, demokratická zástupkyně z Arizony. „Mladí lidé v této zemi sledují, zda mocní lidé budou i nadále chránit jiné mocné lidi a zda Kongres skutečně pohnou tyto pachatele k odpovědnosti.“
Garcia také požadoval, aby byl do 24 hodin zveřejněn úplný, neupravený přepis výpovědi Hillary Clintonové, a vyjádřil naději, že tisk bude mít přístup k zítřejší výpovědi bývalého prezidenta Billa Clintona.
„Ona sama požádala, aby byl tisk a veřejnost vpuštěni k výpovědi,“ řekl. „To bylo zamítnuto, a proto je třeba, aby alespoň okamžitě zveřejnili úplný přepis.“
- Hillary Clintonová, bývalá ministryně zahraničí, senátorka a první dáma, vypovídala před dozorčím výborem Sněmovny reprezentantů a uvedla, že podle svého vědomí se nikdy nesetkala s Jeffreyem Epsteinem a nevěděla o zločinech Epsteina nebo Ghislaine Maxwellové. „Nevzpomínám si, že bych se někdy setkala s panem Epsteinem. Nikdy jsem neletěla jeho letadlem ani nenavštívila jeho ostrov, domy nebo kanceláře. K tomu nemám co dodat.“
- Mezi Clintonovými komentáři zaznělo, že Jeffrey Epstein byl „odporný člověk“, ale „zdaleka nebyl jediný“. Poté výbor naléhavě požádala, aby vyšetřování vedl bez stranické zaujatosti – včetně předvolání Donalda Trumpa k výslechu.
- Hillary Clintonová byla nucena přerušit své svědectví za zavřenými dveřmi, poté co pravicový podcaster Benny Johnson zveřejnil fotografii z jednání na sociálních médiích. Uvedl, že fotografii mu poskytla poslankyně Lauren Boebertová.
- James Comer, předseda dozorčí komise, obhájil předvolání Clintonových k výslechu s tím, že i demokraté mají na ně otázky a že vyšetřování není stranické.
- Ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že prošetří, zda nebyly některé dokumenty z Epsteinových spisů neoprávněně zadrženy poté, co několik zpravodajských organizací informovalo, že byly zadrženy záznamy týkající se ženy, která obvinila Trumpa ze sexuálního zneužívání, když byla před desítkami let nezletilá, včetně výslechů FBI.
- Demokraté ve výboru pro dohled Sněmovny reprezentantů vyzvali Donalda Trumpa, aby „okamžitě“ vypovídal před výborem. Vyzvali také výbor, aby vyslechl ministra obchodu Howarda Lutnicka ohledně jeho vazeb na Epsteina a ředitele FBI Kashe Patela ohledně výslechů agentury s ženou, která obvinila Trumpa z napadení.
- Demokratičtí členové výboru také požadovali, aby byl do 24 hodin zveřejněn úplný, neupravený přepis výpovědi Hillary Clintonové, a požádali, aby byl tisku umožněn přístup k zítřejší výpovědi bývalého prezidenta Billa Clintona.
- Senátní demokraté oznámili, že se sami pokusí prozkoumat miliony stránek neupravených spisů týkajících se Jeffreyho Epsteina, aby našli informace, o kterých se domnívají, že se je ministerstvo spravedlnosti snaží utajit.
- Starosta New Yorku Zohran Mamdani se ve čtvrtek setkal s Donaldem Trumpem v Bílém domě, což bylo jejich druhé osobní setkání, a označil schůzku za „produktivní“. Mamdani po schůzce uvedl, že poté hovořil s Trumpem po telefonu, který mu slíbil, že student Kolumbijské univerzity zatčený federálními imigračními úředníky bude propuštěn.
- Demokratické vedení Sněmovny reprezentantů a Senátu dnes oznámilo, že v nejbližších dnech prosadí hlasování o rezoluci o válečných pravomocích vůči Íránu, která by vyžadovala souhlas Kongresu před použitím vojenské síly v této zemi.
Diskuse