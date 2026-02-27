Melania Trumpová přebírá řízení Rady bezpečnosti OSN
27. 2. 2026 / Fabiano Golgo
čas čtení 2 minuty
V události, kterou opravdu nikdo neměl na diplomatickém bingo lístku, se Melania Trumpová chystá předsedat zasedání Rady bezpečnosti OSN, což z ní učiní první úřadující první dámu USA, která kdy třískla kladívkem na půdě patnáctičlenného orgánu.
Ano. Kladívkem.
Setkání s roztomile znějícím názvem „Děti, technologie a vzdělávání v konfliktu" se uskuteční v době, kdy Spojené státy převezmou rotující předsednictví Rady. Protože když si člověk představí globální bezpečnostní architekturu, právo veta a jaderné napětí, samozřejmě si vybaví... prezentaci o času stráveném u obrazovky.
Bílý dům tento krok označuje za historické vedení. Technicky vzato má pravdu. Historické to je. Jen možná ne tak, jak si to představovala Eleanor Rooseveltová.
Pro připomenutí: Eleanor Rooseveltová pomáhala formulovat Všeobecnou deklaraci lidských práv. Neuváděla však debaty o kyberšikaně mezi stálými členy disponujícími termonukleárními arzenály.
To neznamená, že téma vzdělávání a dětí v konfliktech není vážné. Je. Velmi vážné.
Jen ta představa, že první dáma předsedá orgánu, který obvykle řídí velvyslanci a ministři, působí... netradičně. Americké křeslo v OSN tradičně zastává velvyslanec při OSN — v současnosti Mike Waltz — který zjevně přivítal tuto změnu s nadšením.
Člověk si téměř dokáže představit scénu:
„Spojené státy dávají slovo delegaci Francie."
„Merci."
„A prosím nezapomínejte omezit používání tabletů po 21. hodině."
Zasedací sál Rady bezpečnosti v New Yorku není zrovna aula rodičovského sdružení. Je to jeviště, kde se diskutují války, ukládají sankce a právo veta padá s jemností klavíru shozeného z desátého patra.
Stálí členové — Spojené státy, Rusko, Čína, Spojené království a Francie — se obvykle nescházejí proto, aby řešili rodičovské kontroly.
A přesto jsme tady.
