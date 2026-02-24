Doktorandka na Glasgow University hledá Čechy pro svůj výzkum

24. 2. 2026

čas čtení 2 minuty
Foto: Glasgow University 

Prosím pomozte naší doktorandce na Glasgow University Kezii Rideout s jejím výzkumem. Hledá Čechy žijící v Británii, nebo v Česku. Podrobnosti jsou níže. Děkuji JČ

Hledáme účastníky do výzkumné studie o duševním zdraví (University of Glasgow)

Jsi Čech / Češka žijící ve Velké Británii), nebo momentálně žiješ v České republice?
Zajímá nás tvá zkušenost se sociální podporou a přístupem k péči o duševním zdraví.

O čem je studie?

Výzkum realizovaný University of Glasgow zkoumá, jak Češi v zahraničí a v ČR vnímají:
sociální podporu (rodina, přátelé, komunita)
přístup k péči o duševní zdraví
zkušenosti se zdravotním systémem
  • Kdo se může zúčastnit?

 
dospělí (18+)
čeští občané
buď žijící v UK, nebo aktuálně v České republice

Jak účast probíhá?
ohniskové skupiny (online / osobně dle domluvy)
v češtině
anonymní a důvěrné
účast je dobrovolná a můžeš ji kdykoli ukončit

  • Nemusíš mít žádnou diagnózu ani zkušenost s terapií – zajímá nás tvůj pohled a osobní zkušenost.
Pokud máš zájem nebo se chceš dozvědět víc, napiš mi prosím e-mail 2773109r@student.gla.ac.uk, nebo WhatsApp + 44 7785638719
Děkuji za sdílení i za pomoc s výzkumem! 

Příklady otázek: 


Pro Čechy ve Spojeném království: 

Jak lidé, které znáte v české kultuře, obvykle mluví o duševním zdraví nebo emoční pohodě?

Jak se, pokud vůbec, vaše myšlenky nebo pocity ohledně duševního zdraví změnily od vašeho příjezdu do Spojeného království?

Můžete mi povědět o nějakých zkušenostech, které jste měli – nebo o kterých jste slyšeli – se službami duševního zdraví ve Spojeném království?

Co, pokud vůbec něco, usnadnilo nebo ztížilo přístup k těmto službám nebo jejich využívání?

Když přemýšlíte o sociální podpoře, co vás napadne?


pro Čechy v Česku:

Jak lidé ve vaší komunitě nebo sociálních kruzích obvykle hovoří o duševním zdraví?

Jak pohodlně si myslíte, že se lidé cítí, když diskutují o duševním zdraví nebo vyhledávají odbornou pomoc?

Jak se podle vás v posledních letech změnily postoje k duševnímu zdraví?

Když se řekne sociální podpora, co se vám vybaví?

Na koho se spoléháte ohledně emocionální nebo praktické pomoci a co je pro vás dělá důležité?

----
Fokusní skupiny budou trvat přibližně 50 minut a individuální rozhovory přibližně 25 minut. 
S pozdravem, 
Kezzie


0
Vytisknout
532

Diskuse

Obsah vydání | 24. 2. 2026