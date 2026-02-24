Doktorandka na Glasgow University hledá Čechy pro svůj výzkum
24. 2. 2026
Foto: Glasgow University
Prosím pomozte naší doktorandce na Glasgow University Kezii Rideout s jejím výzkumem. Hledá Čechy žijící v Británii, nebo v Česku. Podrobnosti jsou níže. Děkuji JČ
Hledáme účastníky do výzkumné studie o duševním zdraví (University of Glasgow)
Jsi Čech / Češka žijící ve Velké Británii), nebo momentálně žiješ v České republice?
Zajímá nás tvá zkušenost se sociální podporou a přístupem k péči o duševním zdraví.
O čem je studie?
Výzkum realizovaný University of Glasgow zkoumá, jak Češi v zahraničí a v ČR vnímají:
sociální podporu (rodina, přátelé, komunita)
přístup k péči o duševní zdraví
zkušenosti se zdravotním systémem
- Kdo se může zúčastnit?
dospělí (18+)
čeští občané
buď žijící v UK, nebo aktuálně v České republice
Jak účast probíhá?
ohniskové skupiny (online / osobně dle domluvy)
v češtině
anonymní a důvěrné
účast je dobrovolná a můžeš ji kdykoli ukončit
- Nemusíš mít žádnou diagnózu ani zkušenost s terapií – zajímá nás tvůj pohled a osobní zkušenost.
Pokud máš zájem nebo se chceš dozvědět víc, napiš mi prosím e-mail 2773109r@student.gla.ac.uk, nebo WhatsApp + 44 7785638719
Děkuji za sdílení i za pomoc s výzkumem!
Příklady otázek:
Pro Čechy ve Spojeném království:
Jak lidé, které znáte v české kultuře, obvykle mluví o duševním zdraví nebo emoční pohodě?
Jak se, pokud vůbec, vaše myšlenky nebo pocity ohledně duševního zdraví změnily od vašeho příjezdu do Spojeného království?
Můžete mi povědět o nějakých zkušenostech, které jste měli – nebo o kterých jste slyšeli – se službami duševního zdraví ve Spojeném království?
Co, pokud vůbec něco, usnadnilo nebo ztížilo přístup k těmto službám nebo jejich využívání?
Když přemýšlíte o sociální podpoře, co vás napadne?
pro Čechy v Česku:
Jak lidé ve vaší komunitě nebo sociálních kruzích obvykle hovoří o duševním zdraví?
Jak pohodlně si myslíte, že se lidé cítí, když diskutují o duševním zdraví nebo vyhledávají odbornou pomoc?
Jak se podle vás v posledních letech změnily postoje k duševnímu zdraví?
Když se řekne sociální podpora, co se vám vybaví?
Na koho se spoléháte ohledně emocionální nebo praktické pomoci a co je pro vás dělá důležité?
----
Fokusní skupiny budou trvat přibližně 50 minut a individuální rozhovory přibližně 25 minut.
S pozdravem,
Kezzie
