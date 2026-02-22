Channel 4 News: Atentát ve Lvově
22. 2. 2026
čas čtení 3 minuty
Moderátor, Channel 4 News, neděle 22. února 2026|: Údajná atentátnice umístila výbušninu do popelnice v ukrajinském městě Lvov. Útoky jsou považovány za terorismus. Dobrý večer. Dvě podomácku vyrobené výbušniny byly umístěny do popelnic. 25 lidí bylo zraněno a mladá policistka byla zabita v západním ukrajinském městě Lvov poblíž polských hranic. Tajemné útoky přišly krátce před čtvrtým výročím ruské války. Ačkoli byla zatčena žena, o které se předpokládá, že je Ukrajinka, ukrajinský ministr vnitra uvedl, že existují všechny důvody se domnívat, že jednala na příkaz Ruska
Rusko je považováno za odpovědné za dva bombové výbuchy, které byly zřejmě namířeny proti ukrajinským policistům. Dvě improvizovaná výbušná zařízení ve Lvově zabila 23letou policistku a několik lidí zranila. Rusko také přes noc vystřelilo na Ukrajinu téměř 300 dronů a 50 raket, jak informuje Harry Fawcett.
Reportér: Těsně po půlnoci v centru Lvova policie reagovala na hlášení o vloupání do obchodu, které bylo později přisouzeno výbušnině domácí výroby. Na místo dorazilo více policistů a došlo k druhému výbuchu. Policie potvrdila, že při výbuších bylo zraněno 25 lidí a že jedna z jejich kolegyň, 23letá strážná Victoria Spilka, byla zabita. Starosta Lvova to označil za terorismus.
"Někteří ze zraněných jsou v kritickém stavu. Zemřela jedna policistka. Upřímnou soustrast rodině. Policie pracuje na místě činu. Co se týče škod, bylo vyraženo mnoho oken. Probíhá vyšetřování. Jakmile bude ukončeno, vše objasníme"
O několik hodin později ukrajinská národní policie zveřejnila tyto záběry z kamerového systému, na kterých je údajná atentátnice zachycena, jak umisťuje alespoň jedno zařízení do koše před obchodem. Jako podezřelou zadrželi 33letou ženu z Roviny, severně od Lvova. Ukrajinský ministr vnitra uvedl, že existují všechny důvody se domnívat, že jednala na příkaz Ruska.
Ukrajina použila výbušniny na území Ruska a zavraždila vysoké vojenské činitele, ale pokud se jedná o nějakou formu ruské odvety, zdá se, že je to odveta bez rozdílu. A shodovalo se to s dalším masivním leteckým útokem. Tentokrát se jednalo o předměstí Kyjeva. Na ukrajinské území bylo vypáleno 50 raket a téměř 300 dronů. Opět byl terčem civilní energetický infrastruktura, opět byly zničeny civilní domy. Dennis Kosilov uslyšel pískavý zvuk a zjistil, že je pod troskami:
"Uvědomil jsem si, že jsem přitlačený, a snažil jsem se vyškrábat se zpod desky. Odstrčil jsem to, co na mě spadlo. Pak přiběhli sousedé. Zvedli jsme desku, vytáhli mého syna a utíkali ven"
Žena: "Podívejte, jaká genocida. Podívejte se, co se děje. To nikdy neskončí. A kam se dívá svět? Chápu, že nám Evropa pomáhá. Děkuji jim. Ale přesto je třeba přijmout opatření, aby se mu zabránilo, že?"
Reportér: Ale dvě evropské země, členové NATO, vyhrožují opatřeními nikoli proti Vladimíru Putinovi, ale proti Ukrajině.
Maďarský ministr zahraničí: Dali jsme jasně najevo, že dokud Ukrajinci neobnoví dodávky ropy do Maďarska, budeme blokovat všechna rozhodnutí EU, která jsou pro Ukrajinu důležitá.
Reportér: Maďarsko i Slovensko již pohrozily, že od zítřka zastaví dodávky elektřiny, pokud Ukrajina neobnoví přepravu ruské ropy ropovodem, který podle Kyjeva poškodily ruské letecké údery. Nyní Maďarsko oznámilo, že zablokuje také nejnovější balík pomoci EU pro Ukrajinu a sankce proti Rusku. To vše jen dva dny předtím, než Ukrajina oslaví čtvrté výročí plnohodnotné invaze Ruska.
