Andrew Mountbatten-Windsor zatčen pro podezření ze zneužití úřední moci
19. 2. 2026
Král Karel vyjádřil „hluboké znepokojení“ a prohlásil, že „zákon musí být dodržen“, poté co byl bývalý princ zatčen na panství Sandringham
Bývalý britský princ Andrew Mountbatten-Windsor byl zatčen na základě podezření ze zneužití veřejné funkce. Britská policie vyšetřuje vztahy bývalého prince s odsouzeným pedofilem Jeffreyem Epsteinem.
V bezprecedentní situaci byly kolem 8. hodiny ráno u Mountbatten-Windsorovy rezidence ve Wood Farm na panství Sandringham spatřeny neoznačené policejní vozy a policisté v civilu.
Bývalý princ, který byl loni zbaven svých titulů, ale zůstává osmým v pořadí na trůn, byl ve svých 66. narozeninách zadržen policií Thames Valley, zatímco policisté prohledávali nemovitost v Norfolku i jeho bývalý dům v Royal Lodge v Great Windsor Park.
Zatímco královští komentátoři spěchali s podrobnými analýzami pro zpravodajské stanice po celém světě, král Charles podpořil policejní vyšetřování a prohlásil, že „zákon musí být dodržen“, a vyjádřil „hluboké znepokojení“ nad zatčením svého bratra. Je zřejmé, že princ a princezna z Walesu souhlasí s královým prohlášením.
„Nyní bude následovat úplný, spravedlivý a řádný proces, v jehož rámci bude tato záležitost vyšetřena vhodným způsobem a příslušnými orgány,“ uvedl král ve svém prohlášení. „V tomto ohledu, jak jsem již řekl, mají naši plnou a upřímnou podporu a spolupráci.“
Jedná se pravděpodobně o první případ v moderní historii, kdy byl člen královské rodiny zatčen policií. K tomuto šokujícímu kroku došlo jen několik hodin poté, co premiér Keir Starmer na otázku týkající se Mountbattena-Windsora odpověděl, že „nikdo není nad zákonem“.
Oliver Wright, jeden z náměstků policejního náčelníka, řekl: „Po důkladném posouzení jsme nyní zahájili vyšetřování obvinění ze zneužití úřední moci. Je důležité, abychom při spolupráci s našimi partnery na vyšetřování tohoto údajného trestného činu chránili integritu a objektivitu našeho vyšetřování. Chápeme velký zájem veřejnosti o tento případ a v příslušnou dobu poskytneme další informace.“
Policie v Norfolku potvrdila, že podporuje vyšetřování Thames Valley. Místo pobytu Mountbatten-Windsora není známo. Je zřejmé, že ani král, ani Buckinghamský palác nebyli předem informováni o jeho zatčení.
Mountbatten-Windsor vždy popíral jakékoli protiprávní jednání nebo obvinění proti němu. Thames Valley je jednou z řady policejních sil, které posuzovaly obvinění, která se znovu objevila, když americké ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo takzvanou Epsteinovu dokumentaci.
Policie dříve uvedla, že prověřuje obvinění, že Epstein přivezl do Velké Británie ženu za účelem sexuálního styku s Andrewem, a tvrzení, že během svého působení jako obchodní vyslanec Velké Británie sdílel citlivé informace s diskreditovaným finančníkem.
Wright dříve uvedl, že informace byly vyhodnoceny během posuzovací fáze, aby se určilo, zda existuje podezření na trestný čin a zda je nutné provést úplné vyšetřování. „Obvinění z pochybení ve veřejné funkci jsou velmi složitá, a proto musí být posouzení provedeno pečlivě a důkladně,“ uvedl na tiskové konferenci minulý týden.
„I když nemůžeme poskytnout časový harmonogram, kdy bude rozhodnuto o zahájení trestního vyšetřování, můžeme vás ujistit, že policie Thames Valley postupuje co nejrychleji.
Podle webových stránek Crown Prosecution Service (korunní prokuratura) je za zneužití úřední moci možné uložit trest odnětí svobody až na doživotí.
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse