Bratr spolurežiséra filmu No Other Land byl zraněn při dalším útoku izraelských osadníků na rodinný dům
18. 2. 2026
Hamdan Ballal říká, že násilí na Západním břehu je stejně hrozné jako vždy, téměř rok poté, co jeho oscarový film šokoval svět
Spolurežisér oscarového filmu No Other Land uvedl, že jeho dům a rodina se staly terčem nového útoku, téměř rok poté, co dokument o násilí izraelských osadníků a armády na Západním břehu získal cenu americké Akademie.
Hamdan Ballal řekl, že skupina osadníků, která dlouhodobě obtěžovala palestinské vesničany, přišla v neděli do jeho domu v Susye v oblasti Masafer Yatta na jižním okraji Západního břehu.
Ballal, jeden ze čtyř režisérů dokumentu, uvedl, že protože izraelský soud dva týdny předtím vydal příkaz zakazující vstup osobám, které v této oblasti nemají trvalé bydliště – což bylo vzácné právní vítězství palestinských vesničanů –, zavolal policii. Místo policie však přišli dva vojáci v doprovodu místního vůdce osadníků
„Nejprve přišla armáda a okamžitě vtrhla do našeho domu a napadla všechny, kdo byli uvnitř,“ řekl Ballal, stojící před svým malým betonovým domem, který stojí v polovině skalnatého svahu.
V březnu loňského roku byl 36letý Ballal zraněn při útoku osadníků krátce poté, co film No Other Land získal Oscara. V neděli nebyl doma, ale osadníci místo toho zaútočili na jeho bratra Mohammeda, řekl.
„Dal vojákům rozkaz a oni pak zavolali mého bratra, srazili ho na zem a žádali ho o doklady,“ řekl Ballal. „Jeden z nich držel mého bratra za krk a tlačil velmi, velmi silně, takže můj bratr nemohl dýchat. Jeho tvář zmodrala a moji synovci, když to viděli, se báli, že zemře, a tak ho odvezli přímo do nemocnice.“
Tam byl Mohammed Ballal napojen na kyslík a ošetřen kvůli poranění krku a modřinám.
Příbuzní z nedaleké vesnice, kteří se dozvěděli o útoku a vydali se k domu Ballalových, byli zadrženi armádou. Dva bratři ředitele, synovec a bratranec byli podle Ballala tři hodiny drženi v poutech a se zavázanýma očima v nedaleké vojenské základně, než byli v noci propuštěni na silnici používané osadníky, což je vystavilo dalšímu riziku.
Mluvčí izraelských obranných sil (IDF) potvrdil zadržení, ale popřel útok.
„V neděli v noci zadrželi vojáci IDF několik Palestinců v blízkosti oblasti Susya poté, co odmítli vojákům prokázat svou totožnost. Krátce po zadržení byli Palestinci propuštěni,“ uvedl mluvčí. „Zdůrazňujeme, že na rozdíl od tvrzení vojáci IDF na ně nezaútočili a nevtrhli do jejich domu.“
Film No Other Land, který loni získal Oscara za nejlepší dokumentární film, zachycuje ničení palestinských komunit v Masafer Yatta v jižních kopcích Hebronu izraelskými osadníky, kteří jednají s komplictví a podporou izraelské armády.
Brutalita zacházení s palestinskými vesničany šokovala diváky po celém světě a vrhl světlo na kampaň výstavby osad, zastrašování Palestinců a vyklízení vesnic na Západním břehu, kterou vedou extremističtí členové izraelské vlády. Lidskoprávní organizace a zvláštní zpravodaj OSN označili tuto kampaň za „etnické čistky“.
Izraelská vláda v neděli otevřela katastr nemovitostí pro Západní břeh, což Izraelcům poprvé od zmrazení registračního procesu po válce v roce 1967, kdy Izrael toto území zabral Jordánsku, umožňuje uplatňovat vlastnická práva na okupované území.
Tento krok se jeví jako přímé porušení článku 49 čtvrté ženevské úmluvy, který okupační moci zakazuje přesouvat vlastní civilní obyvatelstvo na okupované území.
Jednalo se o jedno z řady vládních opatření v posledních dnech, jejichž cílem bylo posílit izraelskou kontrolu nad Západním břehem, která vyvolala kritiku z celého světa a připomenutí ze strany Trumpovy administrativy, že navzdory své silné podpoře Izraele je proti anexi Západního břehu.
„Situace se zhoršila,“ řekl Ballal novinářům v Susye v úterý. Poukázal na nedávný útok na jinou vesnici v Masafer Yatta, při kterém skupina osadníků vtrhla do pale
„Všichni lidé, kteří žijí v Masafer Yatta, jsou zemědělci. Aby mohli žít, musí obdělávat svou půdu a pást ovce,“ řekl. Dodal, že armáda jim zabránila obdělávat pole, která by jim v zimě poskytla zeleninu a krmivo pro hospodářská zvířata, a ve spolupráci s osadníky zabránila Palestincům pást ovce. „To už není život,“ řekl.
Izraelský deník Haaretz minulý týden informoval, že izraelská armáda na příkaz osadníků vydala rozkaz, aby vojáci aktivně bránili Palestincům v orání jejich polí, vyhlásili zemědělské oblasti za uzavřené vojenské zóny a pomocí technik rozhánění davu a zadržování vyhnali palestinské farmáře z jejich pozemků.
V červenci 2024 Mezinárodní soudní dvůr rozhodl, že izraelská okupace palestinského území a výstavba osad jsou protiprávní. Vyzval Izrael, aby okamžitě opustil okupovaná území, a rozhodl, že Palestincům náleží odškodnění za 57 let okupace.
Ballal řekl, že nedávná opatření vlády pouze oficiálně potvrdila to, co pro obyvatele Masafer Yatta již dlouho představovalo krutou realitu.
„Tyto zákony, tato rozhodnutí jsou novinkou pro média, ale pro nás to není nic nového,“ řekl. Uvedl, že celosvětová publicita, kterou jeho film přilákal, nepřinesla lidem z Masafer Yatta a z celého Západního břehu žádnou změnu k lepšímu, ale doufá, že přispěje ke generační změně v mezinárodním postoji.
„Doufáme, že nová generace může [politiku] změnit, ale to bude až v budoucnosti,“ řekl.
„Někteří z těch, kteří film viděli a znají pravdu, mohou [vstoupit] do vlády nebo diplomacie a něco udělat a možná to v budoucnu zastavit.“
