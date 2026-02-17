Neúplný výkřik českých náměstí
17. 2. 2026 / Šimon Machálek
čas čtení 3 minuty
Ve chvílích, kdy se po celé republice scházejí lidé na náměstích, aby vyjádřili podporu prezidentovi, který navzdory tlaku politického hnutí Motoristé (v) sobě zablokoval jmenování kontroverzního kandidáta na Ministerstvo životního prostředí, vyvstává zásadní otázka: jak jsme se vůbec dostali do situace, kdy je reálné, že by ve vládě mohl zasednout člověk s extremistickou minulostí? A není obhajoba současného liberálně-demokratického uspořádání poněkud dvousečná?
Nejlepší možný systém?
Před několika dny se na mnichovské bezpečnostní konferenci setkali představitelé dvou zdánlivě protikladných politických proudů – český zástupce motoristů Macinka a bývalá ministryně zahraničí Spojených států Hillary Clinton. Jejich diskuse nad „zásadními" otázkami dnešního politického jha – například nad "kruciálními' kulturními válkami o identitu – vyvolává pochybnosti o samotném rámci, v němž se veřejná debata odehrává. Opravdu má smysl bránit realitu, v níž jsou referenčními body politického dobra a zla na jedné straně korporátní centrismus zhmotněný v ženě, která se pravděpodobně podílela na Epsteinových pedofilních seancích a na straně druhé radikalizovaný diesel nacismus?
Příčiny současného vývoje byly analyzovány nesčetněkrát. Výsledek je však pokaždé podobný: liberální demokracie postupně ztrácí legitimitu, její reprezentanti působí stále odtrženěji od každodenní zkušenosti běžných lidí a levice nedokáže nabídnout přesvědčivou alternativu. Do vzniklého vakua pak vstupují pravicoví a krajně pravicoví populisté, kteří si uzurpují elektorát "dolních deseti milionů" navzdory svým konexím na oligarchy a miliardáře, jejichž zájmy oddaně brání všemi prostředky.
Je to příběh, který posloucháme poslední roky znovu a znovu.
Znepokojivé však je, že i samotní motoristé, navzdory své hlasité rétorice, působí spíše jako symptom než skutečná politická síla. Jejich omezený vliv – ilustrovaný i tím, že nezískali ani resort dopravy, čímž jaksi deklasují i vlastní pojmenování– ukazuje na hlubší krizi politické reprezentace. Pokud ani zlehčování historických tragédií nepřináší dlouhodobý politický kapitál, je namístě otázka, co přijde dál.
Na opačné straně stojí triumfálně se vracející občanský aktivismus reprezentovaný iniciativou Milion chvilek pro demokracii. Ta dokáže mobilizovat odpor proti konkrétním krokům vlády a artikulovat obavy části veřejnosti. Zároveň však často selhává v pojmenování systémových problémů a chyb vlastní politické reprezentace. Morální apel sice může krátkodobě fungovat, avšak bez hlubší sebereflexe a bez nabídky strukturální změny zůstává dlouhodobě křehký – což ostatně ukázaly i uplynulé roky vlády Petra Fialy, jež byly "chvilkaři" tiše tolerovány.
Macinka se mezitím stal novým krátkodobým symbolem části americké konzervativní scény, která i v době rostoucí polarizace a radikalizace nachází nové hrdiny v zahraničí, patrně proto že glorifikace nedávno zavražděného Charlieho Kirka už netáhne. Tento přesah do širšího kulturně-politického rámce jen potvrzuje, že nejde o izolovaný český jev, ale o součást širší krize západního politického modelu.
Zůstává tak zásadní otázka: je toto skutečně stav, v němž chceme pouze přežívat? Nebo si budeme dál opakovat uklidňující mantru, že současný systém sice není ideální, ale „lepší stejně nemáme"? Bez ochoty hledat skutečné alternativy riskujeme, že se budeme nadále pohybovat mezi dvěma póly téže vyprázdněné reality které nás nakonec mohou zavléct do končin známých z první poloviny 20. století.
