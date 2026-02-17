Monolog krajně pravicové postavy vyvolal násilné scény v německém divadle
17. 2. 2026
Herec byl během představení Catarina, aneb Krása zabíjení fašistů vypískán a zasypán ovocem
Herec v divadle v Německu byl o víkendu přehlušen, zasypán ovocem a vystaven pokusu o vtržení na jeviště, když přednesl závěrečný monolog v roli krajně pravicového aktivisty.
K násilným scénám došlo v sobotu během německé premiéry hry portugalského dramatika Tiaga Rodriguese Catarina, aneb Krása zabíjení fašistů v Bochumi v Severním Porýní-Vestfálsku.
Provokativní, oceněná hra z roku 2020 vypráví příběh rodiny s morbidní každoroční tradicí: aby pomstili vraždu zemědělské dělnice Catariny Eufémie, skutečné mučednice odboje zastřelené v roce 1954 během Salazarovy diktatury, unesou každý rok „fašistu“, aby ho popravili během rodinné hostiny.
V průběhu hry propukne generační konflikt mezi krvežíznivými rodiči a jejich citlivější dospělou dcerou o tom, jaké prostředky jsou oprávněné k obraně demokracie. Na konci posledního dějství přednese letošní oběť, funkcionář krajně pravicové strany, patnáctiminutový monolog, v němž představí děsivý extremistický program.
Jakmile herec Ole Lagerpusch zahájil svůj pobuřující proslov, publikum se podle mluvčího divadla Alexandra Kruseho začalo stále více rozčilovat. Nejprve lidé začali pískat a pokřikovat, urážet Lagerpusche a vyzývat ho, aby přestal. Na herce byl hozen pomeranč, který ho těsně minul.
Kruse uvedl, že někteří diváci poté opustili svá místa. „Dva diváci navíc vylezli na jeviště, zřejmě s úmyslem herce odtáhnout, čemuž se však podařilo zabránit,“ řekl a označil útok za „zcela nepřijatelný“.
Martin Krumbholz z kulturního webu Nachtkritik.de, který byl v Bochumi v divadle, aby hru zrecenzoval, řekl, že Lagerpusch vytrval i přes nepřátelskou reakci a podařilo se mu pronést svou mrazivou poslední větu: „Budoucnost patří nám.“
Uznávaná slovinská režisérka hry Mateja Koležnik v telefonickém rozhovoru z Lublaně uvedla, že je na Lagerpusche „nesmírně pyšná“ a odsoudila „hloupost“ a brutalitu útoku diváků. „Pro mě to byl docela šok – očekávali jsme, že lidé budou reagovat, dokonce křičet, protože poslední monolog je samozřejmě provokace,“ řekla.
Řekla, že Lagerpusch, kterého popsala jako „traumatizovaného“, byl v této roli tak přesvědčivý, protože při předávání svého nenávistného, rozdělujícího poselství mluvil tiše, dokonce přívětivě. „[Ale] opravdu mě překvapila ta hloupost. Nikdy by mě nenapadlo – nikoho by to nenapadlo –, že někdo z publika vyskočí na jeviště a pokusí se herce uhodit... To bych čekala od lidí, proti kterým hlasujeme, ale ne od lidí, kteří by měli být na naší straně.“
Koležniková řekla, že jejím záměrem nebylo, aby se „liberální, maloměšťácká společnost v Evropě cítila dobře“ díky konsensu ohledně odsuzování netolerance, ale aby ji vyděsila.
„V další vlně fašismu nebudou žádní monstra. Budou to normální, milí lidé,“ řekla.
Kritik Christoph Ohrem z regionální veřejnoprávní stanice WDR se zúčastnil premiéry a zveřejnil krátkou zvukovou nahrávku ze vřavy v divadle, která podle něj připomínala něco z doby Shakespeara.
Poznamenal, že Rodriguesovo dílo často vyvolávalo intenzivní reakce publika, a dospěl k závěru, že se jedná o „dobrou hru“, která diváky vyvádí z jejich komfortní zóny. „Je opravdu překvapivé, že hra může i v roce 2026 vyvolávat takové reakce,“ řekl. Rodrigues a uvedl, že chtěl touto hrou vyvolat rozruch.
Ve své recenzi Krumbholz vinu za rozruch přiřkl divákům. „Část bochumského publika, o kterém by se dalo předpokládat, že patří k nejzkušenějším divadelním divákům v zemi, je zjevně příliš hloupá, abych to řekl bez obalu, na to, aby rozlišila mezi fikcí a realitou,“ řekl.
Lidé vyjádřili podporu divadlu v Bochumi na jeho instagramové stránce, přičemž jeden komentátor poznamenal, že následující představení s posílenými bezpečnostními opatřeními a po výzvě k zachování klidu ze strany zástupkyně ředitele Angely Obst proběhlo bez incidentů.
Jiná divákyně o sobotním debaklu řekla, že byla „šokována, jak neúctiví mohou někteří lidé v divadle být“, když „herec jen dělal svou práci“.
Třetí divák označil za „děsivé“, když „údajně antifašističtí diváci vtrhli na jeviště a napadli herce. To je v podstatě fašistický přístup k umění a divadlu a podle mého názoru by se to nikdy nemělo stát.“
Rodriguesova hra získala několik ocenění, včetně ceny za nejlepší zahraniční představení na italských cenách Ubu a ekvivalentní ceny od Francouzské unie kritiků.
Diskuse