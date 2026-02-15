Milioin chvilek pro demokracii: "Rekordní občanská mobilizace"
15. 2. 2026
V neděli se po celé republice sejdou desetitisíce lidí. Zapojeno je už 410 obcí. Setkání se konají na všech světových kontinentech včetně Antarktidy.
Už dnes se v České republice odehraje mimořádná občanská událost. V neděli 15. února odpoledne se po celé zemi uskuteční shromáždění na podporu demokracie, bezpečnosti státu a prezidenta republiky. Podle organizátorů z iniciativy Milion chvilek pro demokracii se akce odehrají nejméně ve 410 městech a obcích, čímž bude překonán dosavadní rekord z června 2019, kdy bylo zapojených obcí 313.
„Ještě nikdy od Sametové revoluce se nekonaly demonstrace na tolika místech najednou! Je možné, že souhrnný počet účastníků na stovkách míst po celé republice překoná i 100 tisíc lidí, kteří se nedávno sešli na Staroměstském a Václavském náměstí v Praze. Tentokrát ale nepůjde o jedno město – nýbrž o celou republiku,“ uvádějí organizátoři.
Nejde už jen o prezidenta, ale o směřování země
Akce navazují na shromáždění na podporu prezidenta republiky z 1. února na Staroměstském + Václavském náměstí. Podle organizátorů sílí tlak na demokratické instituce, veřejnoprávní média i základní pravidla fungování státu.
„Zatímco se pan Macinka dál naváží do prezidenta a naparuje se, že nám nyní ukáže dva roky ignorování hlavy státu a řízení dvou ministerstev naráz, zatímco pan Klempíř jedná s paní Šimkovičovou o tom, jak efektivně zestátnit veřejnoprávní média, zatímco střet zájmů pana Babiše trvá a pro velké zemědělce se přihazují miliardy navíc, děje se také něco, s čím politici absolutně nepočítali. Občanská společnost v České republice se evidentně probouzí.“ uvádí organizátoři s odkazem na 760 000 podpisů pod výzvou Stojíme za prezidentem a rekordní počet přihlášených obcí.
„Ve chvíli, kdy prezident jasně a vytrvale hájí bezpečnost České republiky, demokratická pravidla, naše ukotvení v Evropské unii a NATO i hodnoty slušnosti a svobody – a kdy na něj zároveň útočí arogantní hulváti, kteří se neštítí ani vydírání – je důležité, aby se občané znovu a zřetelně postavili za prezidenta,“ říká Mikuláš Minář, zakladatel a předseda iniciativy.
„Zároveň zde však už nejde jen o osobu pana prezidenta. Jde o to, jakou cestou se Česká republika v budoucnosti vydá. Jestli si nenecháme demokratický stát postupně rozebrat,“ dodává.
Praha tentokrát ustoupí regionům
Shromáždění se tentokrát neuskuteční v Praze. Podle organizátorů je to záměr.
„Chceme, aby lidé z Prahy vyjeli podpořit akce v regionech. Aby občanská energie nebyla soustředěná v jednom místě, ale byla viditelná po celé republice. Pokud k vám tedy někdo z Prahy přijede, přivítejte ho se stejnou otevřeností, s jakou Pražané běžně vítají lidi, kteří na demonstrace cestují přes půl republiky,“ vzkazují organizátoři účastníkům.
Od malých obcí po světová města
Do akce se zapojují velká města, menší obce i vesnice, ale také čeští krajané v zahraničí. Shromáždění se mají konat například v Brně, Ostravě, Plzni, Olomouci, Liberci, Českých Budějovicích, Zlíně či Hradci Králové, ale také v menších obcích jako Boží Dar, Kvilda, Vyšší Brod, Horní Kožlí, Horní Malá Úpa či Louňovice pod Blaníkem.
Zahraniční setkání jsou hlášena mimo jiné z Berlína, Vídně, Amsterdamu, Kodaně, Manchesteru, ale také z Tokia, Srí Lanky či USA. Kuriózní je, že setkání probíhají na všech kontinentech. Hned několik akcí totiž probíhá v Austrálii a na Novém Zélandě – a v sobotu 14. 2. večer přibylo setkání pěti českých krajanů na Antarktidě, konkrétně na Nelsonově ostrově, kde jej nahlásil Aleš Linhart.
„Tohle už není jen Praha. Tohle už nebudou moci odbýt tvrzením, že nás bylo málo. Tohle už není jen jediná bublina. Děje se to od Chebu po Český Těšín, od Varnsdorfu po Vyšší Brod. Stovky měst, vesnic i vesniček, kterým to není jedno.
V neděli vystoupí a promluví TISÍCE lidí, kteří mají co říct: známé osobnosti, odborníci, respektované místní osobnosti i „obyčejní občané“ všech věků a profesí. Mámy a tátové od rodin, senioři i studenti. Tisíce odvážlivců, kteří vědí, že teď je čas postavit se za správnou věc a nemlčet.“ uvádí Minář.
Občanská, nikoli stranická shromáždění
Na jednotlivých místech vystoupí známé osobnosti, místní osobnosti, odborníci, zástupci občanské společnosti i běžní občané. Akce mají charakter pokojných občanských setkání, nikoli stranických demonstrací.
„Pokud se podaří takto masivní zapojení lidí po celé republice, bude to nadějný signál, že to s naší zemí není ztracené – a že občané jsou připraveni dát včas a důstojně najevo, za čím stojí,“ uzavírá Minář.
K čemu konkrétně organizátoři vyzývají
Na svém Facebooku Milion chvilek uvádí, co je smyslem setkání:
„Pojďme se potkat v neděli 15. února na stovkách míst po celé zemi, abychom řekli jasně, klidně a důrazně:
- že u nás odmítáme slovenský a maďarský scénář
- že si nenecháme vzít plnohodnotnou demokracii ani veřejnoprávní média
- že si pan Macinka ani nikdo další nemohou brát naši zemi jako rukojmí
- že v obraně bezpečnosti ČR, klíčových hodnot a demokratických institucí stojíme za prezidentem Pavlem
Tohle není jen protest „proti něčemu“.
Tohle jsou občanská shromáždění za bezpečnou, svobodnou a demokratickou budoucnost naší země.
Tohle je nepřeslechnutelný občanský signál, že tu jsme, že je nás hodně – a že nám to není jedno.
Že naše společná síla je obrovská.
A to je třeba ukázat právě teď - dříve než politici ztratí veškeré zábrany. Pokud nyní budeme mlčet, bude to později všechno už mnohem těžší.
Některé věci je totiž potřeba zastavit včas.“
PRAKTICKÉ INFORMACE
Shromáždění se uskuteční v neděli 15. února odpoledne na stovkách míst po celé České republice. Většina akcí začíná v 16:00, ovšem na některých místech se čas může lišit. Přesný čas a místo jednotlivých akcí včetně doplňkových informací najdete ve společné MAPĚ, která má v tuto chvíli už přes 900 tisíc zobrazení.
Mapa všech zapojených obcí: https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1PXowPaMLGRk8-IUkXIBtj15alh9J4Ck&ll=46.5871841656865%2C8.542333999999983&z=2
