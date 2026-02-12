Svaz průmyslu jako cestu k prosperitě Evropy vidí integraci
12. 2. 2026 / Boris Cvek
Dlouhodobě beru velmi vážně Svaz průmyslu a obchodu, i když pokud už jsme v tom kapitalismu a máme se dívat na výsledky, tak mnoho let trvající snaha této organizace průmyslníků přesvědčit veřejnost o tom, že bychom měli mít euro, je naprosté fiasko. Euro v ČR nechce už téměř nikdo. A podobně to bohužel vypadá i s osvětou ohledně prosperity Evropské unie.
Ve čtvrtek 12. února v polední publicistice hovořil viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar o tom, co potřebuje Evropa, tedy Unie, pro svou prosperitu. Špicar se vracel k Draghiho zprávě a vypíchl dva zásadní body: integrace vnitřního trhu a jednotný kapitálový trh (fakticky to podle mne znamená federalizaci Unie). Až na třetím místě je premiérem Babišem (a prezidentem Macronem) vyzdvihovaná zásada podpory unijního zboží proti zahraničnímu. K tomu se ještě vrátím.
Je až neuvěřitelné, když vezmu vážně čísla uváděná panem Špicarem, kolik ekonomické prosperity Unie ztrácí tím, že není plně integrovaná, tedy řekněme to přímo: federální. A rád bych zdůraznil, že nejde jen o ekonomiku. Už několik let mi rvou uši i mozek stížnosti zcela běžné v českém veřejném prostoru na to, že Unie je slabá, že není akční, že není brána vážně v globální mocenské hře. Typicky si na to stěžují lidé, kteří dlouhodobě odmítají federalizaci Unie. Oni by totiž chtěli, aby Unie byla silná ve smyslu „my“, zatímco Skandinávci, Němci, Nizozemci atd. jsou ti pomýlení „oni“. Takže se točí v absurdní choutce na Unii, která bude skákat podle jejich „my“, a čekají, až je sežere Putin. A aby si to čekání zkrátili, mohou nadávat na Evropu. Svého času bylo dokonce v kurzu opakovat, že Evropa potřebuje profackovat. To jsou ty choutky mnoha tzv. bojovníků proti Putinovi.
Jedinou cestou k prosperitě a síle Unie je federalizace. Otázkou je, kdo se nakonec bude federalizovat a kde skončí ti ostatní. Ale chci se ještě vrátit k Babišovu (Macronovu) požadavku na to, aby Unie podporovala nákupy zboží vyrobeného v Unii proti tomu zahraničnímu. Pan Špicar si dal záležet, aby bylo jasné, že tohle není to hlavní, co je třeba. To hlavní je integrace trhu a kapitálový trh. Problém Babišovy zásady je mimo jiné ten, že ty zahraniční trhy by se nám taky mohly pomstít a citelně zasáhnout zejména exportní ekonomiky, jako jsme my a Německo. Německo proto Babišovu zásadu odmítá.
