Je Amerika stále považována za součást „Ameriky“?

Dne 7. ledna Bílý dům oznámil své plány vystoupit z 66 mezinárodních organizací, jejichž činnost považoval za neslučitelnou s národními zájmy USA.
Zatímco mnoho z těchto organizací mělo mezinárodní charakter, tři z nich se týkaly konkrétně Ameriky – Meziamerický institut pro výzkum globálních změn, Panamerický institut geografie a historie a Hospodářská komise OSN pro Latinskou Ameriku a Karibik. Toto rozhodnutí přišlo krátce poté, co Dominikánská republika odložila loňský X. summit Ameriky kvůli neshodám ohledně toho, kdo bude pozván, píší Adam Ratzlaff a Lucia Gonzales Camelo.
Tyto souběžné události vyvolávají důležité otázky o tom, jak region a Spojené státy vnímají své vztahy. Když kolumbijský prezident Gustavo Petro oznámil svůj záměr bojkotovat X. summit Ameriky, nejenže kritizoval vyloučení jiných zemí, ale také navrhl alternativu – speciální summit mezi Spojenými státy a Společenstvím latinskoamerických a karibských států, známým pod španělskou zkratkou CELAC. Tento alternativní formát by odrážel způsob, jakým latinskoameričtí a karibští lídři spolupracují s jinými vnějšími mocnostmi, jako je Evropská unie a Čína – obě tyto organizace uspořádaly takový summit v roce 2025.
Vzhledem k současnému odporu americké administrativy vůči multilateralismu a historickému šíření regionálních organizací poháněných různými ideologickými pozicemi mají lídři z celé Ameriky příležitost přehodnotit mechanismy regionální správy. Tím by se také vrátili k historické otázce, zda by Spojené státy měly být chápány jako nedílná součást Ameriky, nebo jako vnější mocnost působící v rámci této hemisféry.Historický kontext
Otázka začlenění do Ameriky má dlouhou historii, která sahá až k počátečním diskusím o regionální spolupráci a integraci. Ačkoli Amerika má dlouhou historii panamerikanismu a snah o integraci hemisféry, mezi jednotlivými zeměmi a jejich historií existují významné rozdíly.
Ve skutečnosti v roce 1826, kdy Simón Bolívar svolal vedoucí představitele nově nezávislých latinskoamerických zemí na Kongres v Panamě, se otevřeně diskutovalo o tom, zda pozvat Spojené státy. Brazílie a Kanada, dvě země s odlišným koloniálním dědictvím, ještě nebyly nezávislé, a proto nebyly pozvány. Ačkoli Spojené státy nakonec pozvány byly, debata o jejich začlenění do integračních snah pokračovala.
Na konci 80. let 19. století Spojené státy považovaly svou pozici v Americe za pevně zakotvenou a v letech 1889–1890 hostily první Panamerickou konferenci, která vedla k založení Meziamerického systému a předchůdce Organizace amerických států (OAS) se sídlem ve Washingtonu. Angažovanost Washingtonu v rámci hemisféry však v průběhu 20. století kolísala. Zatímco v některých obdobích Spojené státy přijímaly svou pozici v rámci Ameriky – například během politiky dobrého sousedství prezidenta Roosevelta –, v jiných obdobích Washington přistupoval k Latinské Americe a Karibiku spíše z pohledu soupeření velmocí než jako člen společného sousedství. Nestálý vztah Spojených států vedl Latinskou Ameriku a Karibik k vytvoření vlastních alternativních organizací.Regionální odpor vůči vlivu USA
CELAC je často uváděn jako nejjasnější příklad posthegemonického experimentu v regionu: pokus o vytvoření regionálního orgánu, který záměrně vyloučil Spojené státy a Kanadu. CELAC byl založen v roce 2010 a jeho základní myšlenka byla jednoduchá, ale ambiciózní: posílit regionální integraci prostřednictvím autonomního hlasu Latinské Ameriky a Karibiku.
Udržení této vize se však ukázalo jako obtížné. Politická polarizace opakovaně oslabovala CELAC, která v letech 2018 až 2020 neuspořádala žádné summity. Odchod Brazílie v roce 2020 za vlády bývalého prezidenta Jaira Bolsonara odrážel nepohodlí některých vlád, které seděly po boku Kuby, Venezuely a Nikaraguy. I po návratu Brazílie za vlády prezidenta Luize Inácia Luly da Silvy přetrvávaly vnitřní rozpory.
Navzdory těmto rozporům se CELAC stala platformou pro Latinskou Ameriku a Karibik pro spolupráci s mocnostmi mimo hemisféru, zejména s Čínou a Evropskou unií. Založení Fóra Čína–CELAC v roce 2014 otevřelo nový kanál pro komplexní spolupráci a učinilo z CELAC nástroj pro jednání s globálními aktéry mimo tradiční architekturu vedenou USA. Slabiny organizace se však opět projevily na posledním zasedání EU–CELAC v Kolumbii v listopadu loňského roku, které bylo zastíněno absencí obou stran, včetně předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové a několika latinskoamerických hlav států.
Trajektorie CELAC odhaluje hlubší pravdu o regionální politice v Americe. I ve fóru, které bylo vytvořeno výslovně za účelem fungování bez účasti Washingtonu, se Latinská Amerika často potýká s vlastními rozpory, což odráží nevyřešenou otázku, zda jsou Spojené státy součástí Ameriky, nebo vnější mocností.Uvnitř, nebo vně?
V současné době existuje na západní polokouli více než 40 regionálních organizací a fór. Jedná se o dobře zavedené orgány, jako je OAS, méně formální orgány, jako je CELAC, a specifické funkční skupiny, jako je Panamerická zdravotnická organizace. Spojené státy jsou členem 11 organizací – včetně své role nečerpajícího člena v Meziamerické rozvojové bance – a pozorovatelem ve třech dalších.
Začlenění Spojených států do regionu má výhody jak pro Spojené státy, tak pro Latinskou Ameriku a Karibik. Na jedné straně mohou regionální organizace pomoci nasměrovat vliv USA a identifikovat společné výzvy. Washington také historicky pomáhal financovat tyto organizace, když je považoval za součást společného programu komunity, a zároveň využíval tato fóra k formování regionální integrace způsobem, který sloužil jeho zájmům. Zároveň poskytuje Washingtonu fórum pro formování regionálního vývoje a v některých případech proti vlivu vnějších mocností, v poslední době zejména Číny.
Regionální organizace a fóra však mohou přispět k začlenění Spojených států do regionální komunity pouze do té míry, do jaké Washington důsledně reaguje na regionální priority. Jak však ukazuje neúspěch summitů CELAC v letech 2018–2020, pouhé vyloučení Spojených států nevyřeší vnitroregionální rozdíly, které omezují účinnost kolektivního jednání.
Vzhledem k tomu, že Trumpova administrativa prosazuje aktivnější zahraniční politiku na západní polokouli prostřednictvím Trumpova dodatku a zároveň se aktivně vzdaluje od regionálních a globálních institucí, mají lídři v regionu jedinečnou příležitost. Situace sice představuje výzvu pro úsilí o regionální integraci, ale zároveň nabízí příležitost přehodnotit struktury regionální správy. Nedostatek regionální soudržnosti vedl k rozmnožení regionálních orgánů, které oslabily účinnost jednotlivých institucí.
Pravicový volební obrat v regionu odstraňuje některé ideologické rozkoly mezi latinskoamerickými státy a zároveň je více sbližuje s Washingtonem. Vzhledem k tomu, že financování ohrožuje přežití mnoha regionálních orgánů, mohou lídři zvážit, kde a jak mohou konsolidovat regionální orgány do pilířů, které zahrnují Spojené státy a které účinněji podporují subregionální spolupráci.
