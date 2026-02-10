ČR: Špatně nastavené zákony
10. 2. 2026
/
Daniel Münich
Miliony
malých spořílků na českém penzijním spoření se státním příspěvkem
nevydělávají. Vydělává, a více než dobře, několik málo penzijních
společností. Je to důsledek dlouhodobě špatně nastavené regulace
(zákonů).
Vešlo to v širokou veřejnou známost až před pár týdny díky analytické studii IDEA při CERGE-EI
(viz dole). Skoro jistě také máte penzijní spoření, takže se také zamyslete, proč se tohle veřejnost nedozvěděla už dávno?
Od penzijních společností se asi nedalo čekat, že se tím budou chlubit. Na hostině se prostě nemlaská. Ale jejich zástupci veřejnosti tvrdili, že mají bohužel příliš vysoké náklady na marketing (v důsledku vzájemného přetahování klientů, což mimochodem je také důsledek špatné regulace). Jenže teď se ukazuje, že to vysoké zisky nevysvětluje.
Proč k tomu ale veřejně mlčela ČNB, která jinak solidně dohlíží nad finančním trhem? Asi proto, že vysoké poplatky a zisky penzijních společností nejsou porušením pravidel (zákonů), ale pouze důsledkem pravidel (špatných zákonů). A veřejná kritika ČNB by znamenala vstup do politické debaty mimo její mandát.
Co ale analyticky a regulačně celé ty roky dělalo Ministerstvo financí, které by teoreticky mělo hlídat veřejný zájem? Kde jsou jeho analytická ex-post vyhodnocení zavedených regulací v této oblasti (Zprávy ex–post RIA), která by mohla a měla být zdrojem informací pro politiky, novináře na veřejnost?
A je na obzoru nějaká zásadnější změna? Nebo je k mámí stále jen heslo o menším a efektivnějším státu?
