Izrael schválil opatření k rozšíření svých pravomocí na okupovaném Západním břehu
9. 2. 2026
Izraelská bezpečnostní rada schválila řadu rozsáhlých opatření k rozšíření svých pravomocí na okupovaném Západním břehu, včetně usnadnění prodeje palestinských pozemků izraelským osadníkům a rozšíření pravomocí izraelských orgánů v oblastech pod palestinskou kontrolou.
Palestinský prezident Mahmúd Abbás označil izraelské rozhodnutí za nebezpečné, nelegální a rovnocenné faktické anexi a vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa a Radu bezpečnosti OSN, aby zasáhly.
Gaza volá po zásahu, protože Izrael nadále blokuje vstup laboratorních potřeb
Ministerstvo zdravotnictví v Gaze bije na poplach kvůli pokračujícímu blokování vstupu laboratorních potřeb do enklávy ze strany Izraele, což podle něj „zhoršuje krizi v provozu laboratoří a krevních bank a ohrožuje jejich uzavření“.
„Nedostatek základních laboratorních testovacích materiálů přesáhl 84 procent a nedostatek spotřebního materiálu a laboratorních potřeb dosáhl 71 procent,“ uvedlo ministerstvo ve svém prohlášení.
„Řada laboratorních testů je ohrožena úplným zastavením, protože se krize zhoršuje“, včetně testů koagulačních faktorů a testů kompatibility krevních transfuzí, uvedlo ministerstvo.
Vyzvalo k mezinárodnímu zásahu, aby pacienti v Gaze mohli dostávat adekvátní lékařskou péči.
Mezi 20 Palestinci zatčenými izraelskými silami na Západním břehu jsou i děti a ženy
Podle agentury Wafa izraelská armáda zatkla nejméně 20 Palestinců na okupovaném Západním břehu, včetně dvou dětí a dvou žen.
K zatčením došlo v různých provinciích, včetně Nablusu, Ramalláhu, Hebronu a Jeninu.
Při izraelském útoku na jižní Libanon zahynuli tři lidé
Podle libanonské národní tiskové agentury zabil izraelský útok na auto ve městě Yanouh tři lidi, včetně dítěte.
V samostatném prohlášení izraelská armáda tvrdila, že útok byl zaměřen na člena skupiny Hizballáh.
Libanon podal koncem ledna stížnost k OSN ohledně opakovaných porušení listopadového příměří z roku 2024 mezi oběma stranami ze strany Izraele.
Krok Izraele na Západním břehu je součástí „komplexního plánu anexace“: Hamás
Palestinská skupina ve svém prohlášení uvádí, že rozhodnutí izraelské vlády „spadá do rámce fašistického přístupu k osídlování, komplexního plánu anexe a války za vyhlazení a etnické čistky, který přijala extremistická, zločinná okupační vláda“.
„Cílem je vnutit falešnou suverenitu a změnit geografickou a právní realitu na místě,“ dodala.
Skupina také vyzvala k „národní jednotě a dohodě o jednotném programu odporu proti okupaci a konfrontaci s jejími osadnickými projekty“.
Vyzvala arabské a muslimské země, stejně jako OSN a mezinárodní společenství, aby proti kroku Izraele zakročily.
Nový zákon umožňuje izraelským osadníkům stěhovat se do palestinských měst
Palestinci to považují za nejnebezpečnější krok směrem k anexi a nejkritičtější rozhodnutí od okupace Západního břehu Izraelem v roce 1967. Umožňuje jednotlivým izraelským osadníkům vlastnit pozemky v oblastech, které byly historicky pod palestinskou kontrolou.
Palestinci mohou stavět pouze v oblasti A a oblasti B. Stává se, že pokaždé, když se pokusí stavět v oblasti C, Izrael to zbourá. Nyní tento nový vývoj ohrožuje tuto situaci. Proč? Protože jedna klauzule, jedna část tohoto rozhodnutí, umožňuje izraelským úřadům bourat domy v oblasti A a oblasti B, které byly historicky pod plnou palestinskou kontrolou.
Když mluvíme o přítomnosti izraelských osadníků, mluvíme o oblasti C. Právě zde dochází k mnoha útokům osadníků a toto rozhodnutí v podstatě uvrhlo celý okupovaný Západní břeh do nejistoty. Uvádí ji do situace, která dále upevňuje izraelskou okupaci a kontrolu nad územím, ale také, podle slov mnoha izraelských úředníků, pohřbívá sen o nezávislém palestinském státě.
Začneme vídat izraelské osadníky přicházet do palestinských městských center. Podle tohoto zákona jim nic nebrání vlastnit pozemky a přicházet například do centra Ramalláhu.
Opět, vše je nelegální podle podepsaných dohod s Organizací pro osvobození Palestiny, ale také podle mezinárodního práva, které zakazuje okupační moci přesouvat své občany na okupované území.
Také není téměř dne, kdy by izraelští osadníci neútočili na Palestince, ať jsou kdekoli. Hlavním cílem je v podstatě vyhnat Palestince z jejich zemí tak či onak. Tyto útoky jsou stále drzejší.
Návštěva prezidenta Herzoga v Austrálii
Tisíce lidí se shromáždily po celé Austrálii, aby protestovaly proti příjezdu izraelského prezidenta Isaaca Herzoga, který je na cestě po několika městech s cílem vyjádřit solidaritu s židovskou komunitou v zemi po loňské smrtící střelbě.
Návštěva vyvolala hněv některých lidí v Austrálii, kteří Herzoga obviňují ze spoluúčasti na smrti civilistů v Gaze.
Propalestinské skupiny organizují v pondělí večer protesty po celé zemi. V Sydney se tisíce lidí shromáždily na náměstí v centrální obchodní čtvrti města, poslouchaly projevy a skandovaly pro-palestinské slogany.
„Masakr v Bondi byl strašný, ale od našich australských představitelů jsme neslyšeli žádné uznání palestinského lidu a obyvatel Gazy,“ řekl Jackson Elliott, 30letý demonstrant ze Sydney. „Herzog se vyhnul všem otázkám týkajícím se okupace a tvrdí, že tato návštěva se týká vztahů mezi Austrálií a Izraelem, ale on je spoluviníkem.“
Na místě byla silná policejní přítomnost, nad hlavami kroužil vrtulník a policisté hlídkovali na koních. Během Herzogovy návštěvy bude v Sydney nasazeno asi 3 000 policistů.
Shrnutí vývoje v Gaze
Šestá skupina pacientů a zraněných se v Gaze připravuje na cestu k hraničnímu přechodu Rafah, aby se mohla léčit v zahraničí.
Izraelské stíhačky za úsvitu bombardovaly několik domů ve východní čtvrti Khan Younis.
Brzy ráno odjelo sedm sanitek a dva autobusy s pacienty a zraněnými osobami z polní nemocnice Palestinské společnosti Červeného půlměsíce v Khan Younis, aby se připravily na převoz přes izraelský hraniční přechod Karem Abu Salem do Itálie za účelem léčby.
V noci se izraelské letecké útoky a dělostřelecké ostřelování zaměřily na oblasti východně od Khan Younis a města Gaza.
Včera večer někteří obyvatelé Gazy přivítali své příbuzné, kteří se vrátili do pásma přes hraniční přechod Rafah. Videoklipy zveřejněné palestinskými aktivisty ukázaly příjezd navrátilců do Násirovy nemocnice v Khan Younis.
Jordánsko odsoudilo nové izraelské opatření na okupovaném Západním břehu jako „nelegální“
Jordánské ministerstvo zahraničí označilo nová pravidla za „flagrantní porušení mezinárodního práva“ a útok na právo Palestinců na nezávislý stát.
Ve svém prohlášení ministerstvo reagovalo na opatření, která podle izraelských médií zahrnovala zrušení desítky let starých předpisů, které brání židovským soukromým občanům kupovat pozemky na tomto území.
Ministerstvo uvedlo, že Jordánsko „důrazně odsuzuje nelegální izraelská rozhodnutí a opatření přijatá za účelem prosazení nezákonné izraelské svrchovanosti, upevnění osadnické činnosti a zavedení nové právní a správní reality na okupovaném Západním břehu“.
Tyto kroky představují „flagrantní porušení mezinárodního práva, podkopání řešení dvou států a útok na nezadatelné právo palestinského lidu na založení nezávislého, suverénního státu na hranicích z 4. června 1967 s okupovaným Jeruzalémem jako hlavním městem“, uvádí se v prohlášení, které dodává, že Izrael „nemá žádnou suverenitu nad okupovanou palestinskou zemí“.
Jordánsko zopakovalo své „absolutní odmítnutí a odsouzení“ jednostranných, nelegálních a neplatných opatření na Západním břehu a varovalo, že politika izraelské krajně pravicové vlády podněcuje cykly násilí a nestability v regionu.
Izrael rozšiřuje pravomoci osadníků na Západním břehu a riskuje tak faktickou anexi
Shrnutí vývoje na okupovaném Západním břehu
Izraelská bezpečnostní rada schvaluje řadu opatření, která mají prohloubit izraelskou kontrolu nad palestinským územím a připravit půdu pro další rozšiřování osad.
Palestinská prezidentská kancelář uvádí, že cílem tohoto rozhodnutí je „prohloubit snahy o anexi okupovaného Západního břehu“ a „odráží otevřenou snahu Izraele legalizovat rozšiřování osad, konfiskaci půdy a demolici palestinského majetku“.
Rada Yesha, organizace zastupující většinu osadníků na Západním břehu, tento krok ocenila a uvedla, že „izraelská vláda dnes de facto prohlásila, že země Izrael patří židovskému národu“.
Izraelské síly pokračují v raziích na okupovaném Západním břehu a zadržely více než tucet Palestinců v provinciích Ramalláh, Džénin, Hebron a Nablus.
