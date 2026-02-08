Šlachta v přímém přenosu vyslýchal Rakušana a sdělil nám fatální problém, který má Babiš s unijním právem
8. 2. 2026 / Boris Cvek
čas čtení 5 minut
Jak je to tedy s těmi procenty? ANO 34,5 – ODS 16 – STAN 14 – piráti 9,5 – SPD 6,5 – motoristé 5 – TOP09 4,5 – lidovci 3. Pak už jsou jen „ostatní“. Z komentáře člověka, který byl do výzkumu zapojen, vyplynulo, že voliči motoristů jsou naštvaní na Turka a odcházejí k ODS nebo ANO – a také, že STAN mají nejvyšší preference v historii tohoto měření. Já bych ještě vypíchl, že Spolu se ztratilo a vidíme zbylých 16 procent ODS, naopak lidovci a TOP09 propadají mimo Sněmovnu. Lidovci mají konsistentně už mnoho let za podporu pod pět procent cca 20 poslanců ve Sněmovně. A jsou v pohodě, samý úspěch.
Zajímavou otázkou je, zda motoristům a SPD vůbec vadí pokles preferencí a jakou mají představu o politické budoucnosti. Splynout s ANO? Samozřejmě data z ČT odmítnou jako falešná a budou spolu s premiérem pracovat na tom, aby média veřejné služby sloužila už brzy jen jim. A co demokraté? Jsou spokojeni? Kudy se vydá ODS? Obávám se, že má blíže k ANO než ke STANu a pirátům. A hlavně: porvou se o voliče? O čí voliče?
Že STAN je pro vládu velký problém, jsme mohli vidět z videa sněmovní řeči premiéra Babiše, v níž označil STAN za organizovaný zločin v souvislosti s kauzou dozimetr. Má vzniknout sněmovní vyšetřovací komise v této věci. V argumentaci došlo i na případ Bečvy a na případ střelby na filozofické fakultě v Praze. Samá hrůza. Co si lidé mají pomyslet o českých elitách, českém státu?
Naprosto bizarní byla ovšem verva senátora Šlachty (přísahovec), v níž se pustil v přímém přenosu do výslechu Rakušana na základě výpovědí svědků u probíhajícího soudu (ano, probíhá soud, proto má být komise… prý to tak současná opozice prosazovala u Bečvy, takže všichni mají máslo na hlavě… pokud váš oponent někoho zavraždil, můžete vraždit taky!, jste si kvit přece!).
Pokud jde o přítomného ministra vnitra Metnara (ANO) stál pevně jako jeden muž obecným mlžením ve všem na straně premiéra a byl dokonce i dost výbojný a excitovaný, což u mlžení je velký výkon. A ačkoli si se Šlachtou v zásadě notovali – byť Šlachta zhrzen motoristy a iritován politickým úspěchem bývalé zametačky kauz Vesecké jako červeným hadrem by na místě Babiše s Macinkou a spol. zatočil, konkrétně zmínil pár facek na záchodě jako dobrou metodu – byl to asi právě Šlachta, kdo jej dovedl nejvíce do úzkých.
Šlo o to, co si počít se současným stavem kauzy Agrofert. Přítomný senátor Červíček (ODS) nám sdělil, že musíme ocenit prezidentovu džentlmenskou dohodu s Babišem a že nás asi čekají složité právní spory a že Babiše asi čeká ostuda, pokud se ukáže, že nesplnil slib. Šlachta byl razantní. Sice si otevřel všechna zadní vrátka a vrata tím, že není jasné, nakolik věřit tomu dokumentu, který publikovaly Seznam Zprávy, ale pokud bychom to prý měli brát vážně, premiér lhal (Metnar na to kontroval, že jde jen o mediální hledání senzací a že Babiš vše splní, jak slíbil).
Lhal? A kvůli tomu se mi zdál Šlachta razantní? Vůbec ne! Šlachta mluvil, a to je opravdu razantní, ba atomovka, o rozhodnutí unijního soudu, které Babiš takto nesplní, a ČR tak přijde o unijní dotace. To by bylo opravdu vážné. Najednou jsem měl jasno, proč Babiš vykládá, že unijní soudy hájí zločince proti slušným občanům. Připravuje si půdu pro střet s unijním právem, což by ovšem mohlo znamenat tak akorát odchod z Unie, možná po vzoru Orbána.
Zajímavé je, že Červíčka i Rakušana poněkud vykolejila moderátorova námitka, že premiér třeba není slabý, ale líbí se mu, jak se Macinka a spol. realizují. Pan Rakušan by mohl třeba občas zvednout hlavu od Etymologického slovníku a věnovat se fyzické stránce věcí. I když ke 14 procentům si STAN zaslouží gratulaci. Nebo vlastně ne… jak to, že nemají 30 procent! Se současnými procenty nemají demokraté šanci zachránit demokracii. Ale možná se modlí ve svém pokojíčku doma, aby byl Babiš konečně silný premiér a zachránil demokracii. A Unie aby mu místo těch hnusných soudů požehnala.
501
Diskuse