Clintonovi požadují, aby jejich výpověď v kauze Epstein byla veřejná
7. 2. 2026
Bill Clinton konstatuje, že výpovědi za zavřenými dveřmi by byly podobné soudní maškarádě, Hillary Clintonová říká, že již řekli sněmovnímu výboru vše, co vědí.
Bývalý americký prezident Bill Clinton a jeho manželka Hillary požadují, aby jejich výpověď před Kongresem ohledně vazeb na odsouzeného obchodníka s lidmi Jeffreyho Epsteina byla veřejná, aby zabránili republikánům v politizaci této záležitosti.
Oba Clintonovi byli předvoláni k výpovědi za zavřenými dveřmi před kontrolním výborem Sněmovny reprezentantů, který vyšetřuje vazby zesnulého finančníka na vlivné osobnosti a to, jak byly nakládány informace o jeho zločinech.
Demokraté varují, že vyšetřování je zneužíváno k útoku na politické oponenty prezidenta Donalda Trumpa – který je sám dlouholetým spolupracovníkem Epsteina a nebyl předvolán k výpovědi – spíše než k legitimnímu dohledu.
Republikáni ve Sněmovně reprezentantů již dříve pohrozili hlasováním o pohrdání parlamentem, pokud se demokratický pár nedostaví k výpovědi, k čemuž se nakonec rozhodli.
Bill Clinton však v pátek uvedl, že výpověď za zavřenými dveřmi by byla podobná soudní maškarádě.
„Přestaňme s hrami a udělejme to správným způsobem: ve veřejném slyšení,“ řekl bývalý demokratický prezident na X.
Hillary Clintonová, bývalá ministryně zahraničí, uvedla, že pár již republikánskému dozorčímu výboru sdělil „to, co víme“.
„Pokud chcete tento boj... pojďme ho vést na veřejnosti,“ řekla ve čtvrtek.
Ministerstvo spravedlnosti minulý týden zveřejnilo nejnovější soubor Epsteinovy dokumentace – více než 3 miliony dokumentů, fotografií a videí souvisejících s vyšetřováním Epsteina, který zemřel v roce 2019 ve vazbě, přičemž bylo stanoveno, že šlo o sebevraždu.
Bill Clinton se v této dokumentaci pravidelně objevuje, ale nebyly nalezeny žádné důkazy, které by Clintona usvědčovaly z trestné činnosti.
Bývalý prezident přiznal, že na počátku 21. století létal Epsteinovým letadlem v rámci humanitární činnosti související s Clintonovou nadací, ale uvedl, že nikdy nenavštívil Epsteinův soukromý ostrov.
