Ještě jedna věc, pane Bezosi: Columbo ve Washington Post
5. 2. 2026 / Fabiano Golgo
Roztmívačka:
REDAKCE WASHINGTON POSTU – 4. ÚNORA 2026 – ODPOLEDNE
(Fluorescenční světla bzučí nad prázdnými stoly. Krabice všude. Fotografie stržené ze stěn. Odložený hrnek od kávy. Místo má prázdnou ozvěnu nedávných událostí.)
MLADÁ REPORTÉRKA (20–25 let, zírá do laptopu, stále přihlášená, i když už nemá přístup)
REDAKTOR (šedivé vlasy, povolí kravatu, rozhlíží se po bývalém království)
REDAKTOR
Sto čtyřicet sedm let…
Shodili jsme prezidenta…
A teď… jsme padli kvůli prezentaci v PowerPointu… v úterý odpoledne.
(Gestikuluje směrem k prázdným stolům.)
REDAKTOR (pokračuje)
Sport? Pryč.
Recenze knih? Hotovo.
Tým Metro… víte, ti, co opravdu chodili na městské rady?
Doprovázeni ven při obědě.
Zahraniční redakce? Zavřené.
MLADÁ REPORTÉRKA
Ale… Post přece ztrácí jen pár stovek milionů ročně, ne?
REDAKTOR
(hořce se směje)
Pro člověka s dvěma sty čtyřiceti miliardami? To jsou… peníze zapadlé v pohovce
Ani zaokrouhlovací chyba… spíš chyba zaokrouhlovací chyby.
(Zvuk výtahu. Někdo přichází.)
REDAKTOR
Skvěle… a teď co?
(Vstupuje PORUČÍK COLUMBO, pomačkaný kabát, vlasy kudrnaté všemi směry, zírá do zápisníku.)
COLUMBO
Oh… promiňte…
Je toto… jsem na správném místě?
Washington Post?
REDAKTOR
Co z něj zbylo…
Jste reportér?
COLUMBO
Já? Ne, ne, ne…
Já jen… zkoumám, co se tady stalo.
Poručík Columbo.
(Upustí odznak, zvedá ho, omlouvá se.)
COLUMBO (pokračuje)
Promiňte, moje žena říká, že bych přišel o hlavu, kdyby nebyla připevněná.
(Rozhlédne se po vyklizené redakci, znepokojeně.)
COLUMBO (pokračuje)
Ježíši… to je něco…
Všichni ti lidé… prostě pryč? Za jeden den?
REDAKTOR
Strategická restrukturalizace… tak to nazvali.
COLUMBO
Strategická restrukturalizace… jo.
Víte, co mi to připomíná?
Můj synovec, studuje obchodní školu…
Používá taková slova.
Všechno zní… čistě…
Ale toto—
(Vytáhne opuštěný štítek se jménem.)
COLUMBO (pokračuje)
—tohle nevypadá čistě…
Vypadá to, jako by tu někdo zemřel.
MLADÁ REPORTÉRKA
Někdo zemřel.
Toto místo… tato instituce.
COLUMBO
Jo, jo.
A majitel, pan Bezos… byl tady, když se to stalo?
REDAKTOR
Bezos? Tady?
To si děláte legraci.
Pravděpodobně je na své jachtě…
Té, co je tak velká, že potřebuje druhou jachtu jen na hračky.
COLUMBO
Jachta pro jachtu… wow.
(Columbo si zapisuje do zápisníku.)
COLUMBO (pokračuje)
Takže… abych to pochopil…
On vlastní toto místo…
Ztrácí peníze… relativně málo…
A místo toho, aby… nevím… zkusil to zachránit…
Propustí třetinu zaměstnanců…
REDAKTOR
Za jedno odpoledne.
COLUMBO
Za jedno odpoledne… hm…
(Poškrábe se na hlavě.)
COLUMBO (pokračuje)
Víš, co je legrační?
Moje žena miluje Amazon… používá ho pořád…
A říkala mi… čte všechno…
Říká, že pan Bezos právě utratil 75 milionů dolarů na dokument o Melanii Trump…
A dalších 50 milionů na vlastní svatbu v Benátkách.
No jo no...A já říkám… „Miláčku, to nemůže být pravda.“
Ale ukázala mi články.
Velká produkce, vlastní studio, celý balík.
(Columbo se rozhlíží po redakci.)
COLUMBO (pokračuje)
Tak se vás něco zeptám a promiňte, pokud přehlížím něco očividného…
Tady propouštíte klimatické reportéry a tým proti korupci, protože nejsou peníze…
A tam, on má 75 milionů na dokument…
A dalších 50 milionů na vlastní svatbu…
To mi přijde… divné.
Jsem blázen?
REDAKTOR
Ne, nejste.
(Ticho. Columbo se přibližuje ke zdi s titulními stránkami.)
COLUMBO (pokračuje)
Vy tu… dělali jste opravdovou práci.
Důležité věci… Watergate... Guantanámo... Abu-Ghraib... Echelon...
Ty věci, co dělají mocné lidi nervózní.
COLUMBO (pokračuje)
A to mě přivádí k něčemu… co mě trápí…
AKT II: VZOREC SE VYJASŇUJE
INTERIÉR WASHINGTON POSTU – VÝKONNÉ PATRO – PŘÍŠTÍ DEN
(Luxusnější patro. Umění na stěnách. Koberec není obnošený. Columbo vystoupí z výtahu.)
KORPORÁTNÍ MANAŽER
Mohu vám pomoci?
COLUMBO
Dobrý den… poručík Columbo.
Chtěl bych mluvit s panem Bezosem.
KORPORÁTNÍ MANAŽER
(ledově)
Pan Bezos nepřijímá nedomluvená setkání…
COLUMBO
Ne, není to o tom…
Je tu jen jedna maličkost… co mě trápí…
Ziskovost… financování…
COLUMBO (pokračuje)
Slyšel jsem, že Pan Bezos řídí Amazon, kde ztrácejí miliardy na experimenty, jen aby viděli, co se stane…
Blue Origin… rakety…
Ale on to financuje, protože vesmír je „cool“…
COLUMBO (pokračuje)
A Post… pár stovek milionů ztrát…
A to je konec světa?
Když má on 240 miliard?
(Pauza, vyťukává zápisník.)
COLUMBO (pokračuje)
Zrušili jste prezidentské doporučení… poprvé v roce 2024…
Přišli jste o 250 tisíc předplatitelů…
COLUMBO (pokračuje)
A mezitím utratíte 75 milionů na dokument a 50 milionů na vlastní svatbu v Benátkách…
To je hodně peněz…
KORPORÁTNÍ MANAŽER
Situace nejsou srovnatelné. Amazon je růstová investice, Post je tradiční aktivum, které vyžaduje…
COLUMBO
Tradiční aktivum… jo…
To je zajímavý způsob, jak mluvit o novinách, které svrhly Nixona.
COLUMBO (pokračuje)
A další věc… zrušili jste prezidentské doporučení… poprvé v roce 2024…
COLUMBO (pokračuje)
A přišli jste o čtvrt milionu předplatitelů…
Takže zrušit doporučení a pak říct, že nemáte peníze na redakci…
To je jako střelit se do nohy a pak obvinit botu.
COLUMBO (pokračuje)
Ještě jedna maličkost…
(Klasický Columbo trik – skoro odchází, pak se vrací.)
COLUMBO (pokračuje)
Tento dokument o Melanii Trump… 75 milionů dolarů…
A ta svatba v Benátkách… 50 milionů…
Pro koho je to určené? Kdo je publikum?
AKT III: KONFRONTACE
EXTERIÉR BLUE ORIGIN – RAKETOVÉ STŘEDISKO – DEN
(Široký záběr: masivní raketa na rampě. Lesklá. Dražší než většina novin.)
INT. BLUE ORIGIN – OBSERVAČNÍ PLOŠINA
JEFF BEZOS stojí u okna, hledí na raketu. Elegantní oblek. Směje se, ale s trpělivostí.
COLUMBO vstupuje, vypadá nesměle.
COLUMBO
Pane Bezosi… omlouvám se, že ruším.
BEZOS
Ne, poručíku… Columbo, že?
Můj tým říkal, že máte otázky.
COLUMBO
Děkuji za čas… vím, že jste zaneprázdněný… starty raket…
COLUMBO (pokračuje)
Kolik stojí jedna raketa, pokud mohu vědět?
BEZOS
Více než noviny, poručíku.
COLUMBO
Ha! To věřím.
(Columbo vytahuje zápisník, zapisuje poznámky.)
COLUMBO (pokračuje)
Zkoumám, co se stalo ve Washington Postu.
Pár věcí mi vrtá hlavou…
COLUMBO (pokračuje)
Zrušili jste prezidentské doporučení… poprvé v roce 2024…
Přišli jste o 250 tisíc předplatitelů…
To je 30 milionů dolarů… možná více…
COLUMBO (pokračuje)
Mezitím 75 milionů na dokument a 50 milionů na vlastní svatbu v Benátkách…
COLUMBO (pokračuje)
A tím, že odstraníte investigativní tým… a zabijete doporučení…
A děláte si přátele u určitých politických osob…
A tvrdíte, že jde jen o ziskovost…
COLUMBO (pokračuje)
Vidím to jako… ne redukci nákladů, ale redukci komplikací.
BEZOS
Opakujete obvinění, poručíku?
COLUMBO
Ne, snažím se jen porozumět…
AKT IV: PAST SE STAHUJE
COLUMBO shrnuje:
Máte nekonečné peníze.
Ztráty Washington Postu pro vás nic neznamenají.
Rozhodnete se je nevydat na záchranu.
Ale utrácíte miliony na projekty, co přinášejí politický vliv.
COLUMBO (pokračuje)
Takže smrt Washington Postu… není ekonomická, je to politická volba.
COLUMBO (pokračuje)
A proč… vidíme v každém detailu…
Zrušené doporučení, tichý tlak, financování show místo kontroly…
Ticho je výnosné, tvrdá žurnalistika „luxus“.
COLUMBO (pokračuje)
Mohl jste jej zachránit malou částkou…
Proč jste to neudělal?
BEZOS
Rozhodnutí pro dlouhodobou udržitelnost.
COLUMBO
Udržitelnost… jo…
Myslím, že jste ji nechtěl zachránit… nepohodlné otázky…
COLUMBO (pokračuje)
Historie si to zapamatuje…
Když to demokracie potřebovala, rozhodl jste se, že je to nepohodlné.
ZÁVĚREČNÁ SCÉNA: ODCHOD
EXT. BLUE ORIGIN – PARKOVIŠTĚ
Columbo jde k ošuntělému peugeotu mezi teslami.
Nastoupí, chvíli sedí.
COLUMBO
Pro sebe: „Případ uzavřen…“
Nastartuje auto. Kašle.
COLUMBO (pokračuje)
Ale není…
Oběť stále umírá…
A my všichni jen sledujeme…
(Odjíždí. Bezos stojí u okna. Chladný výraz. Jeden z výkonných se přiblíží.)
VÝKONNÝ
Měli bychom se obávat—
BEZOS
Nemá vliv. Nezáleží na něm.
Nic není důležité, jen to, co rozhodneme, že je důležité.
(Výkonný ustupuje. Bezos stojí sám.)
EPILOG
V Columbovi je vrah vždy chycen.
V reálném životě jsou některé zločiny příliš velké, pohodlné a výnosné, aby se někdo staral.
Washington Post pokračuje.
Redakce je vyklizená.
Těžké otázky zůstávají nezodpovězené.
Jeff Bezos zůstává velmi, velmi bohatý.
Historie si to zapamatuje…
Zda na tom záleží, to e jiná otázka.
KONEC
