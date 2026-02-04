Lavrov obvinil Německo z "posedlosti pomstou" a spojil ho s Ukrajinou. V Berlíně mu odpověděli
4. 2. 2026
čas čtení
1 minuta
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov na tiskové konferenci 2. února uvedl, že ve vztazích s Moskvou jsou německé úřady údajně "poháněny posedlostí pomstou za předchozí porážky".
Lavrov zmínil bezpodmínečnou podporu Ukrajiny, včetně dodávek zbraní, coby další projev tohoto "revanšismu".
Německý ministr zahraničí Johann Wadephul reagoval na slova ruského ministra. Podle něj je to "levný pokus Ruské federace odvést pozornost".
"Víme, že jsme byli osvobozeni od nacistické moci s pomocí obětí ze Sovětského svazu v té době, mezi nimiž byly i oběti z Ukrajiny a dalších národů SSSR," řekl německý ministr Lavrovovi. "To je historická pravda, která zůstává neotřesitelná a kterou nikdo v Německu nezpochybňuje. Ale nedovolíme, aby nás nebo ostatní umlčeli, pokud jde o jasné označení činů dnešního moderního Ruska."
Ohledně možnosti budoucího nasazení mezinárodních sil, včetně německého vojenského personálu, za účelem zajištění bezpečnosti na Ukrajině Wadeful poukázal na to, že vytvoření základu pro bezpečný mírový řád je v rukou Ruské federace.
Německo pracuje konstruktivně na ukončení války, zatímco u Ruské federace pozoruje pouze "destruktivní chování", dodal šéf německého ministerstva zahraničí.
Lavrov na tiskové konferenci uvedl, že jakékoli zahraniční vojenské kontingenty, včetně německých, pokud budou nasazeny na Ukrajině, se stanou "legitimními cíli" pro ozbrojené síly Ruské federace.
Zdroj v ruštině: ZDE
Zdroj v němčině: ZDE
767
Diskuse