EU bude mít potíže zajistit klíčové dodávky surovin, varuje zpráva
4. 2. 2026
Suroviny jako lithium, nikl a kobalt jsou nezbytné pro elektronické zboží jako baterie a větrné turbíny, i pro zelenou transformaci EU.
Brusel chce větší evropskou produkci, aby se předešlo opakování šoků v oblasti dodávek, které byly zaznamenány během pandemie COVIDu nebo po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022. Snaží se také zpochybnit čínskou dominanci v oblasti klíčových materiálů, která ohrožuje klíčové průmyslové odvětví EU.
Avšak sedmadvacetičlenný blok bojuje s diverzifikací dovozu klíčových materiálů, zvýšením domácí výroby a recyklace je "stále v plenkách", uvádí zpráva Evropského účetního dvora (ECA).
EU musí zajistit dodávky těchto minerálů, aby splnila své energetické a klimatické cíle – s cílem klimatické neutrality do roku 2050.
Studie analyzovala úsilí EU po přijetí zákona o kritických surovinách v roce 2024, jehož cílem bylo zajistit dlouhodobou bezpečnou dodávku 26 minerálů nezbytných pro energetickou transformaci Evropy.
Zákon stanovil několik nezávazných cílů:
-- EU musí pokrýt 10 % svých potřeb v těžbě, 40 % zpracování a 25 % recyklace pro každý strategický materiál
– blok nesmí spoléhat na žádnou z nečlenských zemí EU pro více než 65 % svých strategických potřeb surovin.
Auditoři uvedli, že "je před námi ještě dlouhá cesta k dosažení cílů".
Když byl zákon přijat, domácí těžební kapacita pro strategické suroviny představovala přibližně 8 % roční spotřeby 27 zemí EU.
Mezitím zpracování EU pokrývalo 24 % jejích potřeb a 12 % kapacity recyklace, uvedla ECA.
Například Čína dodává EU 97 % hořčíku, který se používá v elektrolyzérech generujících vodík, zatímco Turecko dodává 99 % boru v bloku, který se používá v solárních panelech.
Mezitím Chile dodává 79 % lithia v EU, které se používá v bateriích pro elektromobily.
"Nyní jsme v dodávkách těchto materiálů nebezpečně závislí na několika zemích mimo EU," řekl Keit Pentus-Rosimannus z ECA.
"Je proto zásadní, aby EU zvýšila svou úroveň a snížila svou zranitelnost v této oblasti," řekla Pentus-Rosimannus.
Brusel se zaměřil na diverzifikaci dovozu prostřednictvím strategických partnerství v oblasti surovin. Přestože ECA podepsala 14 z nich, zjistila, že dovoz mezi lety 2020 a 2024 klesl přibližně u poloviny zkoumaných surovin.
Zdroj v angličtině: ZDE
