TI vyzvala premiéra Babiše ke zveřejnění statutu jeho svěřenského fondu v souvislosti s kauzou střetu zájmů
3. 2. 2026
Uběhl měsíc a půl od jmenování vlády vedené premiérem Andrejem Babišem (ANO) a vládní koalice (ANO, SPD, Motoristé) již dostává pod tlak státní správu, neziskový sektor a v neposlední řadě i veřejnoprávní média. Pojďte si s námi teď posvítit na to podstatné z pohledu TI. Co nás tedy dnes společně čeká?
- Prozkoumáme střet zájmů premiéra a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše.
- Zjistíme, proč zrušení služebního zákona ohrožuje nezávislost stání správy.
- Vyhodnotíme si postup vládní koalice u nové právní úpravy dopadající na státní službu.
Transparency vyzvala ve středu 28. ledna 2026 otevřeným dopisem premiéra Andreje Babiše (ANO), aby zveřejnil s ohledem na veřejný zájem statut svého svěřenského fondu RSVP TRUST. Důvodem jsou přetrvávající pochybnosti týkající se jeho střetu zájmů. Z pohledu TI vše nasvědčuje tomu, že fond není řešením a předseda vlády je nadále ve střetu zájmů ve vztahu ke svým soukromým společnostem a jeho vládnímu angažmá.
Premiér Andrej Babiš (ANO) | fotografie: Facebook Andreje Babiše
Předseda hnutí ANO Babiš před samotnými loňskými volbami do Poslanecké sněmovny veřejně deklaroval, že svůj střet zájmů vyřeší.
Následně několik týdnů po volbách a opakovaném tlaku ze strany prezidenta republiky, Petra Pavla, sdílel na svých oficiálních sociálních sítích video s názvem „Plním podmínku prezidenta republiky", ve kterém ze svého pohledu stručně nastiňuje, jaká je jeho představa řešení střetu zájmů. Prezident Pavel ho posléze 9. prosince 2025 jmenoval do funkce předsedy vlády.
Forma sdělení přes sociální sítě byla jednostrannou komunikací neumožňující položení zásadních otázek, kterým se Babiš bránil i po zveřejnění videa.
Následně nechal založit svěřenský fond RSVP TRUST, který vznikl 22. prosince 2025 a jehož správcem je pan Wilfried Reinhard Elbs, a to s cílem, citujeme:
„Účelem svěřenského fondu je správa a zachování majetku představovaného vyčleněným majetkem a jeho mezigenerační předání příslušným potomkům zadavatele tak, aby bylo zajištěno dlouhodobé naplňování jejich materiálních potřeb, a zajištění nezávislé správy po dobu, kdy bude zadavatel vykonávat funkci člena vlády České republiky."
Z popisu vyplývá, že se nemusí jednat o nevratné řešení, jak Babiš deklaroval ve videu, protože nezávislá správa fondu je, zdá se, nastavena pouze po dobu výkonu funkce člena vlády ČR.
Dále je zde uveden Babišův zřejmý osobní zájem týkající se mezigeneračního předání majetku jeho dětem, na jejichž hmotném zajištění a příznivém vývoji hodnoty jejich majetku bude mít i nadále osobní zájem.
Vše, co nyní o svěřenském fondu RSVP TRUST z veřejných zdrojů víme, nasvědčuje tomu, že premiér a obchodník Andrej Babiš je nadále ve střetu zájmů. Nový fond působí šitý horkou jehlou a opět jen na oko, jako v době jeho předchozí vlády.
Znovu se připravme na mlžení a hru na zdržovanou, ve které premiér napne všechny své síly i za pomoci ministerstev a dalších veřejných institucí ovládaných hnutím ANO, aby byl střet zájmů při čerpání veřejných peněz ignorován. Opět očekávejme privatizaci veřejného zájmu ve prospěch soukromých zájmů Andreje Babiše.
Proč vyzýváme premiéra, aby zveřejnil statut fondu? Z jakého důvodu se na Andreje Babiše nevztahuje lhůta 30 dní? A jak je to s dotacemi pro jeho společnosti? Projděte si naši aktualitu.Zrušení služebního zákona by ohrozilo nezávislost státní správy
Poslanci Radek Vondráček (ANO), Zuzana Ožanová (ANO), Renata Vesecká (Motoristé) a Libor Vondráček (Svobodní za SPD) předložili Poslanecké sněmovně 29. prosince 2025 návrh zákona o státních zaměstnancích (sněmovní tisky 76 a 77) s cílem: „posilovat efektivnost a výkonnost správních úřadů a státních zaměstnanců, udržovat transparentnost, profesionalizaci a stabilitu státní správy a zachovávat její nezávislost a apolitičnost".
Ilustrační fotografie Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR | zdroj: TI
My,
níže podepsaní, chceme vyjádřit znepokojení nad záměrem předkladatelů
nahradit služební zákon zákonem o státních zaměstnancích. Debata o změně
povahy státní služby z veřejnoprávní na soukromoprávní je legitimní,
stejně jako cíle předkládaného návrhu. Upozorňujeme ale, že předmětným
návrhem je transparentnost, profesionalizace, stabilita, nezávislost a
apolitičnost státní správy ohrožena, nikoli posílena.
„Jsme přesvědčeni, že největší výzvou, které státní služba čelí, není její veřejnoprávní podstata, ale nekonkurenceschopný platový i kariérní systém, neefektivní systém řízení a nedostatek respektu volených představitelů státu k úřednickému stavu," uvádí Dominika Křížová za projekt Stát ve formě.
Pokud by byl návrh zákona o státních zaměstnancích skutečně přijat, došlo by k odstranění všech systémových pojistek nezávislého výkonu státní správy.
„Návrh ruší veškerou obranu úředníků, i těch vrcholných, před soukromými a nelegálními politickými tlaky, a to včetně služební komise. Úředníci by se mohli při nezákonném zásahu politiků do budoucna jen soudit. Nakonec by tedy možná konkrétní člověk dostal za pár let odškodnění, ale to není efektivní ochrana před bezprostředním nátlakem a zajištění nezávislosti a profesionality státní služby," říká Jan Dupák, vedoucí právník TI.
„Poslanecký návrh neřeší hlavní problémy státní správy jako je efektivita řízení a systém odměňování státních úředníků, přestože jsme je v předvolebním období prezentovali politikům napříč spektrem. Vládní hnutí ANO se přihlásilo k Dvanáctce opatření iniciativy Česko, funguj!, velkou většinu z nich vepsalo do své Hospodářské strategie, na niž se odkazuje i Programové prohlášení vlády. Proto je nepochopitelné, že vládní poslanci přichází se zcela odlišným návrhem, který má spíše destruktivní potenciál," dodává Karolína Kopka z iniciativy Česko, funguj!
Efektivitu státní správy lze zvýšit i bez rušení pojistek proti politizaci rozhodování úředníků
Upozorňujeme, že předkladatelé v důvodové zprávě potřebnost návrhu zákona odůvodňují odkazy na analýzu účinnosti zákona o státní službě od KPMG z roku 2018 a Analýzu zákona o státní službě od odborníků z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy z roku 2022 (zde). Na tyto analýzy ale již reagovala tzv. „flexibilizační" novela zákona o státní službě (zákon č. 448/2024 Sb.), která nabyla účinnosti v lednu 2025 (shrnutí zde).
Je potřeba vzít v úvahu aktuálnější a komplexnější zhodnocení funkčnosti jednotlivých atributů státní služby včetně prověřených postupů ze zahraničí. Z domácích podkladů jde o průzkum 'Pohled úředníka/ce' a zejména o dopadovou studii k novému nastavení státní služby, kterou aktuálně zpracovává vedení státní služby a která by měla přinést popis aktuálních palčivých problémů služby včetně doporučení, jak je řešit.
Dále je také nutné přijít s promyšleným plánem implementace, sadou dalších opatření a organizačního zajištění, které půjde daleko za rámec případného nového zákona.
„Každý zkušený manažer ví, že během takové zásadní změny je důležité zajistit adekvátní komunikaci o smyslu a dopadech připravovaných změn. V tomto případě je tedy potřeba primárně informovat a zapojit samotné úředníky na ministerstvech a dalších úřadech. Jedině tak můžeme zajistit, aby právě ti nejschopnější neodešli nebo neztratili motivaci," dodává Ladislav Frühauf z think tanku České priority.
Společně proto vyzýváme vládu zejména k:
- Vytvoření pracovní skupiny, která umožní vést s experty i nevládním sektorem věcnou diskusi nad výstupy dokončované dopadové studie k novému nastavení státní služby a najít shodu na skutečně potřebných změnách.
- Naplnění závazku modernizace státní služby plynoucího z vlastní Hospodářské strategie a z přihlášení se k opatřením iniciativy Česko, funguj! Tyto dokumenty totiž představují ucelený, řádně prodiskutovaný a odborně podložený rámec pro modernizaci státní správy.
- Zachování dostatečných pojistek politické neutrality státní služby spočívajících zejména v institutu služební komise, která musí mít možnost přezkoumat i zákonnost systemizace, a institutu státního tajemníka jmenovaného, hodnoceného a odvolávaného nejvyšším státním tajemníkem v součinnosti s příslušným členem vlády.
Další informace najdete v našem společném prohlášení.Vláda Andreje Babiše navrhuje nový zákon o státních zaměstnancích, který ohrozí nezávislý výkon státní správy A
A u tématu státní služby ještě chvíli zůstaneme. Proč se změnami vláda Andreje Babiše (ANO) přichází? Co dalšího novela přinese a jak probíhá v tomto případě legislativní proces? Přečtěte si komentář našeho právníka Kryštofa Doležala.
Podpis koaliční smlouvy ANO, SPD, Motoristé 3. listopadu 2025 | zdroj: Facebook Andreje Babiše
Zákon
o státní službě v současné podobě jistě není tím nejlepším zákonem,
který si pro zajištění její nezávislosti dovedeme představit. Přesto se
však jedná o předpis, který stanoví, že má být státní služba vykonávána
nestranně, odborně a v zájmu České republiky, nikoliv tedy konkrétních
ministrů a politiků.
Základní zárukou nezávislosti jsou v současném pojetí omezené důvody, pro které lze státního zaměstnance propustit ze služebního poměru. Tento stav se současná vláda snaží změnit. Její návrh zákona o státních zaměstnancích směřuje k částečnému odstranění specifik služebního poměru, a jeho přiblížení k běžnému režimu zaměstnaneckému.
Hlavním argumentem pro tuto změnu má být potřeba vyšší flexibility a fluktuace ve státním sektoru. S ohledem na to, jakým způsobem však někteří ministři na svých úřadech dosud personálně postupovali, je však nasnadě, že skutečný záměr je jiný.
Navrhovaná právní úprava totiž umožní snazší propouštění nepohodlných či neposlušných úředníků, což představuje zásadní oslabení nezávislosti celého státního aparátu.
Vláda účelově obchází odbornou debatu
Tomu nasvědčuje i způsob, kterým se vláda rozhodla popsanou změnu prosadit. Samotná debata o smyslu a účelu služebního zákona, stejně jako o rozsahu a povaze institutu státní služby, je legitimní a třebas i namístě.
Právě tu se však vláda rozhodla zcela vynechat, když se rozhodla svůj návrh předložit cestou poslanecké iniciativy, a nikoliv návrhu vládního. Vláda totiž disponuje rozsáhlým odborným aparátem, jak na Úřadu vlády, tak při jednotlivých resortech, který slouží právě k přípravě koncepcí právních předpisů, a posléze jejich návrhů.
Jedná se nejen o legislativní radu vlády, ale i o legislativní oddělení jednotlivých ministerstev, či různá připomínková místa v rámci celé státní správy i mimo ni. Jejich využití zajišťuje kvalitu, odbornost a vnitřní konzistentnost právního řádu.
Zároveň se jedná o způsob, jak se k návrhu zákona mohou vyjádřit i jeho odpůrci, což v ideálním případě umožňuje odstranění nejpříkřejších rozporů. Nedílnou součástí je i odstranění technických či faktických chyb.
Pokud se tedy vláda rozhodne tento aparát nevyužít, jedná se o pomyslnou červenou vlaječku, nasvědčující, že něco není v pořádku. To platí o to více, když se jedná o návrhy složitých a komplexních zákonů, u kterých je zjevné, že nemohou fungovat izolovaně.
Proč legislativní proces není překážka, ale cesta ke kvalitním zákonům a v čem je návrh dopadající na úředníky nebezpečný? Přečtěte si celý komentář.
Transparency International ČR
