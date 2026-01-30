Trump říká, že pro Spojené království je „velmi nebezpečné“ obchodovat s Čínou, poté co Starmer pochválil pokrok v Pekingu
30. 1. 2026
Americký prezident varoval Keira Starmera před užšími vztahy s Čínou během cesty britského premiéra, jejímž cílem je zajistit nižší cla a lepší přístup na čínský trh
Donald Trump varoval Velkou Británii před obchodováním s Čínou, jen několik hodin poté, co Keir Starmer pochválil ekonomické vztahy během historické návštěvy Pekingu.
Americký prezident řekl, že je „velmi nebezpečné“, aby Velká Británie usilovala o užší vztahy s rivalskou supervelmocí, zatímco tříhodinové rozhovory premiéra s vůdcem Si Ťin-pchingem podtrhly oteplení dříve napjatých vztahů.
Starmer, první britský premiér, který za posledních osm let navštívil Peking, slíbil „sofistikovanější“ vztahy s Čínou, když zajistil lepší přístup na trh, nižší cla a investiční dohody.
Ve Washingtonu však Trump v odpovědi na otázky týkající se Starmerových pokusů o ekonomický reset řekl: „No, je pro ně velmi nebezpečné to dělat.“
Čínská státní média považují Starmerovu návštěvu za projev ekonomického pragmatismu.
Jeho výroky by mohly vyvolat nervozitu v Downing Street, vzhledem k nepředvídatelnosti amerického prezidenta a jeho dlouhodobému nepřátelství vůči Číně. Jeden z úředníků uvedl, že USA byly o cestě a cílech Velké Británie informovány předem.
Na otázku BBC Breakfast, zda se americký prezident ve svých poznámkách mýlil, ministr obchodu Chris Bryant odpověděl: „Ano, mýlí se, a říkám to právě proto, že kromě jiného sám ve svém prohlášení uvedl, že je přítelem prezidenta Si, a pokud vím, prezident Trump sám v dubnu do Číny pojede.“
Po čtvrtečních rozhovorech se Si Ťin-pchingem ve Velké síni lidu Starmer uvedl, že vztahy Velké Británie s Čínou jsou „dobré a silné“ a že jeho setkání poskytla „přesně takovou úroveň zapojení, v jakou jsme doufali“.
„Vřele jsme se zapojili a dosáhli skutečného pokroku, protože Velká Británie má co nabídnout,“ řekl na setkání britsko-čínského obchodního fóra v Čínské bance v Pekingu.
Předseda Britské obchodní komory v Číně Chris Torrens označil Starmerovu návštěvu Pekingu za „úspěšnou“ a pro BBC uvedl: „Je logické, že se Velká Británie obrací k Číně, která je jedním z jejích největších obchodních partnerů.“
Britský premiér měl poté odcestovat do Šanghaje a poté do Tokia, kde se setkal se svou japonskou protějškou Sanae Takaichi při pracovní večeři.
Je jen dalším ze západních lídrů, kteří v posledních týdnech navštívili Peking s cílem navázat vztahy s druhou největší ekonomikou světa a zajistit si pojistku proti nepředvídatelnému americkému prezidentovi.
Stalo se tak uprostřed Trumpových opakovaných hrozeb zavedením cel a slibů získat kontrolu nad Grónskem, autonomním územím Dánska, které znepokojily dlouholeté spojence USA, včetně Velké Británie.
Na začátku tohoto týdne Trump pohrozil uvalením cel na Kanadu, pokud bude pokračovat v ekonomických dohodách uzavřených s Čínou během nedávné návštěvy Pekingu kanadským premiérem Markem Carneyem.
Po komentáři k zapojení Velké Británie do jednání s Pekingem Trump řekl, že „pro Kanadu je to podle mě ještě nebezpečnější. Kanadě se nedaří dobře. Daří se jí velmi špatně a Čínu nelze považovat za řešení.“
Americký prezident, jehož země je největším obchodním partnerem Číny, však dodal: „Prezident Si je můj přítel, znám ho velmi dobře.“
Před svou cestou do Pekingu Starmer v rozhovoru pro Bloomberg uvedl, že Británie nebude muset volit mezi USA a Čínou, protože země může posílit ekonomické vazby s Pekingem, aniž by rozhněvala Trumpa nebo poškodila vztahy s Washingtonem.
„Máme velmi úzké vztahy s USA – samozřejmě, že chceme – a budeme je udržovat, stejně jako vztahy v oblasti bezpečnosti a obrany,“ řekl.
Před Trumpovými komentáři americký ministr obchodu Howard Lutnick uvedl, že je nepravděpodobné, že by se Starmerovy snahy s Čínou vyplatily.
„Číňané jsou největšími vývozci a je velmi, velmi obtížné s nimi obchodovat,“ řekl novinářům. „Takže hodně štěstí, pokud se Britové pokusí vyvážet do Číny... je to prostě nepravděpodobné.“
Zlehčoval možnost, že by Trump Británii vyhrožoval cly, jako to udělal Kanadě, a dodal: „Pokud britský premiér nezačne nějakým způsobem útočit na Spojené státy a neřekne velmi tvrdé věci, pochybuji o tom.“
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse